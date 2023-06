ZTE brilha no MWC Shanghai 2023, moldando a inovação digital e testemunhando o valor liberado

A ZTE apresentará o novo valor que criou em sete cenários, permitindo que os participantes do MWC sejam imersos em inovações que ampliam os limites tecnológicos, integram recursos essenciais e permitem inteligência autônoma.

A ZTE realizará o grande Partner Event Day e eventos conjuntos envolvendo operadoras globais, parceiros da indústria e líderes de pensamento para compartilhar insights valiosos, perspectivas e estudos de caso práticos sobre uma variedade de tópicos da moda.

XANGAI, 28 de junho de 2023 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), fornecedora líder global de soluções de tecnologia da informação e comunicação, fará uma aparição proeminente no Mobile World Congress (MWC) Shangai 2023, sob o tema "Shaping Digital Innovation", de28 a 30 de junho no Shanghai New International Expo Center. Conectando-se totalmente com clientes e usuários finais, a ZTE apresenta o novo valor que criou em sete cenários. No estande da ZTE, os participantes do MWC estarão imersos em inovações que ampliam os limites tecnológicos, integram recursos essenciais e habilitam a inteligência autônoma.

Localizado no B20, Hall N3, o estande da ZTE mostrará as tecnologias e aplicações ICT inovadoras da empresa, ao ligo de sete áreas de exposição imersivas: Industrial Field Network, Stronger Computing Power, Green for All, Wireless Infinity, All Optical World, Phygital Innovation e Better User Experience.

Juntando-se a parceiros da indústria, a ZTE lançou a solução para a construção de fábricas totalmente conectadas com "Industrial Field Network + ZTE Digital Nebula". Esta solução pode otimizar a cadeia de valor para a fabricação de processos e melhorar a agilidade na fabricação discreta, construindo de forma abrangente uma inteligência industrial onipresente. Um processo de fabricação inteligente é simulado na área de exposição "Industrial Field Network", envolvendo cenários de centro de informações, gestão de produção, gestão de equipamentos, proteção de energia e meio ambiente e garantia de segurança. Enquanto isso, mostra como o ZTE Digital Nebula permite o controle de produção centralizado, gerenciamento de energia, controle de segurança, visão de máquina de IA, empregos "3D" não tripulados e logística inteligente nas fábricas, dando um impulso ao desenvolvimento de alta qualidade de empresas.

O aumento incessante do poder de computação está colocando demandas mais altas nas infraestruturas de poder computacional subjacentes, incluindo servidores, armazenamento e centro de dados. A ZTE está empenhada em aprimorar ainda mais a P&D e a inovação de produtos de software e hardware que estejam relacionados com infraestruturas do poder de computação. Na área de exposição "Stronger Computing Power", os participantes da MWC podem assistir às demonstrações dos produtos e soluções da ZTE para maior poder de computação, incluindo centros de dados modulares sob medida por cenário, nova infraestrutura de energia computacional, DCnet em Nuvem, infraestrutura óptica de alto desempenho e programação de energia computacional de domínio cruzado. Por meio da coordenação multicloud e operação eficiente de poder computacional, esses produtos e soluções capacitam tanto os desenvolvedores de projetos quanto as operadoras do East-to-West Computing Resource Transfer a reduzir o custo e monetizar o poder de computação.

Como impulsionador da economia digital, a ZTE abre um caminho verde para a economia digital com tecnologias inovadoras. Por meio de ampla colaboração com mais de 500 parceiros do setor, a ZTE explora a capacitação tecnológica para economizar energia, reduzir as emissões e melhorar a eficiência operacional. A zona de exposição "Green for All" apresenta soluções inovadoras em operações verdes, cadeia de suprimentos, infraestrutura digital e capacitação de setores verdes. Dedicada às quatro dimensões, a ZTE continua a apoiar as operadoras na construção de redes verdes e de baixo carbono de ponta a ponta, promovendo a coexistência harmoniosa entre sociedades, ambientes e partes interessadas.

Na área "Wireless Infinity", a ZTE oferece soluções precisas de construção de rede que abrangem todos os cenários, personalizadas para as demandas das operadoras por alta integração, grande largura de banda, frequência de múltiplas bandas, alta potência e alta capacidade. O Turbo Core maximiza o valor de cada BIT por meio da integração software-hardware. Steady Core para redes altamente confiáveis e resilientes garante operações eficientes e suaves. O 5G New Calling habilitado por IA cria uma experiência de comunicação em tempo real superior por meio de atualizações e inovação abrangentes em dispositivos, redes, plataformas em nuvem e setores verticais. O Digital twin e o uSmartNet orientado por intenção oferecem experiências de usuário melhores e mais inteligentes. Espera-se que tecnologias para cenários de 5G-Advanced, como rede não terrestre 5G, Rede de Zero-Carbono, Internet of Low-Altitude UAVs e Internet de veículos, gerem um aumento de 10 vezes da capacidade de rede e liberem enorme valor.

Enquanto isso, como líder no campo de rede totalmente óptica, a ZTE lançou a solução de redes totalmente ópticas de alto valor, construindo uma base de rede de alta velocidade para a economia digital. Na área de exposição "All Optical World", a ZTE apresentará a série de produtos de ponta a ponta que abrange terminais ópticos, OAN e OTN. Com aplicações inovadoras emergindo constantemente, como vídeos UHD, o metaverso e o ChatGPT, a ZTE trabalha para construir redes ópticas com maior largura de banda e menor latência, bem como uma infraestrutura digital pronta para o futuro, para adotar a conectividade onipresente na era do 10G.

A zona de exposição "Phygital Innovation" demonstrará os valores inovadores que são materializados na ZTE Digital Nebula 2,0. Combinando as demandas do setor com inovação e personalização de produtos, a empresa apresentou a ZTE Digital Nebula, uma plataforma digital especificamente projetada para empresas. A ZTE Digital Nebula 2.0 inclui uma atualização abrangente em termos de dados, algoritmos e poder de computação, conhecidos como os três pilares da era da inteligência digital. Juntamente com seus parceiros, a ZTE explorará mais oportunidades em várias áreas para alcançar benefícios mútuos, como a transformação digital de grandes empresas, infraestrutura urbana crítica, parques industriais de baixo carbono, ferrovias urbanas orientadas por big data, digitalização portuária, portos inteligentes e gestão de água com base em gêmeos digitais. Isso permitirá que as soluções modulares, flexíveis, convenientes e altamente eficientes de convergência de redes em nuvem atendam às necessidades específicas da indústria.

Como líder global no setor de tecnologia para terminais inteligentes, a ZTE continua inovando em 5G para construir o "1+2+N" Full-Scenario Intelligent Ecosystem 2.0. Os participantes desfrutarão de uma série completa de terminais inteligentes e dispositivos móveis na zona "Better User Experience", incluindo o primeiro tablet 3D sem óculos do mundo, alimentado por IA, os primeiros óculos de RA sem fio GPT de classe de consumidor, o primeiro CPE Wi-Fi 7 5G e o primeiro terminal de notebooks 5G em nuvem em todo o mundo. Essas ofertas podem atender às crescentes demandas dos usuários por experiência visual, conexão sem interrupções e extensão dos sentidos.

Além disso, a ZTE realizará o grande Partner Event Day e eventos conjuntos durante o programa, interagindo com operadoras globais, parceiros do setor e líderes de pensamento para compartilhar percepções, perspectivas e estudos de caso práticos sobre uma série de tópicos modernos centrados em torno da 5G, rede óptica futura e tudo digital.

Além disso, um site dedicado para o MWC Shanghai 2023 será apresentado on-line, permitindo que clientes globais acessem as atualizações mais recentes e acontecimentos interessantes do evento a qualquer hora e de qualquer lugar do mundo. Desempenhando um papel indispensável no setor de inteligência digital, a ZTE apoia ativamente o impulso da transformação digital. Internamente, a ZTE adota a filosofia de negócios de "simplicidade, agilidade e abertura para que todos ganhem". Externamente, a ZTE se posiciona como um "Driver of Digital Economy", aproveitando continuamente sua conectividade e poder de computação para fortalecer os recursos centrais de TIC full-stack e colaborar com parceiros de vários setores na construção de um ecossistema aberto e cooperativo para benefício mútuo. A ZTE continua comprometida em moldar a inovação digital, ao mesmo tempo em que expande seus limites em transações, recursos e valores.

Para mais informações, acesse:

https://www.zte.com.cn/global/about/exhibition/mwcs23.html

SOBRE A ZTE:

A ZTE ajuda a conectar o mundo com inovação contínua para um futuro melhor. A empresa fornece tecnologias inovadoras e soluções integradas e seu portfólio abrange todas as séries de wireless, wireline, dispositivos e serviços profissionais de telecomunicações. Atendendo a mais de um quarto da população mundial, a ZTE se dedica a criar um ecossistema digital e inteligente e a possibilitar a conectividade e a confiança em todos os lugares. A ZTE está listada tanto na bolsa de Hong Kong quanto na de Shenzhen. www.zte.com.cn/global

SIGA-NOS:

Facebook www.facebook.com/ZTECorp

Twitter www.twitter.com/ZTEPress

LinkedIn www.linkedin.com/company/zte

YouTube www.youtube.com/@ZTECorporation

PERGUNTAS DA IMPRENSA:

Comunicações da ZTE Corporation

E-mail: [email protected]

FONTE ZTE Corporation

SOURCE ZTE Corporation