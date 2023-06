ZTE brille au MWC Shanghai 2023, en façonnant l'innovation numérique et en démontrant des capacités inexploitées

ZTE présentera les nouvelles solutions qu'elle a créée dans sept scénarios, permettant aux participants du MWC de s'immerger dans les innovations visant à repousser les limites technologiques, à intégrer les capacités essentielles et à favoriser l'intelligence autonome.

SHANGHAI, 29 juin 2023 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de technologies de l'information et de la communication, s'apprête à faire une apparition remarquée au Mobile World Congress (MWC) Shanghai 2023 sous le thème « Shaping Digital Innovation » (façonner l'innovation numérique) du 28 au 30 juin au Shanghai New International Expo Center. Se rapprochant pleinement des clients et des utilisateurs finaux, ZTE présente les nouvelles solutions qu'elle a créée dans sept scénarios. Sur le stand de ZTE, les participants au MWC seront plongés dans des innovations visant à repousser les limites technologiques, à intégrer les capacités essentielles et à favoriser l'intelligence autonome.

Situé au B20 du hall N3, le stand de ZTE présentera les technologies et applications TIC révolutionnaires de l'entreprise à travers sept zones d'exposition immersives : Industrial Field Network (Réseau industriel de terrain), Stronger Computing Power (Une plus grande puissance de calcul), Green for All (L'écologie pour tous), Wireless Infinity (L'infini sans fil), All Optical World (Tout l'univers de l'optique), Phygital Innovation (L'innovation phygitale) et Better User Experience (Une meilleure expérience utilisateure).

En collaboration avec des partenaires industriels, ZTE a mis en place une solution pour construire des usines entièrement connectées avec « Industrial Field Network + ZTE Digital Nebula ». Cette solution permet d'optimiser la chaîne de valeur des processus de fabrication et d'améliorer l'agilité de la fabrication discrète, en créant une intelligence industrielle omniprésente. Un processus de fabrication intelligent est simulé dans la zone d'exposition « Industrial Field Network », impliquant les scénarios du centre d'information, de la gestion de la production, de la gestion des équipements, de la protection de l'énergie et de l'environnement et de la garantie de la sécurité. Parallèlement, l'exposition montre comment ZTE Digital Nebula permet de centraliser le contrôle de la production, la gestion de l'énergie, le contrôle de la sécurité, la vision artificielle, les emplois « 3D » sans personnel et la logistique intelligente dans les usines, donnant ainsi un élan au développement de haute qualité des entreprises.

L'augmentation constante de la puissance de calcul impose des exigences plus élevées aux infrastructures de puissance de calcul sous-jacentes, y compris les serveurs, le stockage et les centres de données. ZTE s'engage à renforcer la R&D et l'innovation des produits logiciels et matériels liés aux infrastructures de puissance de calcul. Dans la zone d'exposition « Stronger Computing Power » les participants au MWC peuvent assister à des démonstrations des produits et solutions de ZTE pour une puissance de calcul accrue, notamment des centres de données modulaires adaptés aux scénarios, une nouvelle infrastructure de puissance de calcul, Cloud DCnet, une infrastructure optique à haute performance et une planification de la puissance de calcul interdomaine. Grâce à la coordination multi-cloud et à l'exploitation efficace de la puissance de calcul, ces produits et solutions permettent aux constructeurs de projets et aux opérateurs du transfert de ressources informatiques d'est en ouest de réduire les coûts et de monétiser la puissance de calcul.

En tant que moteur de l'économie numérique, ZTE ouvre une voie verte vers l'économie numérique grâce à des technologies innovantes. Grâce à une collaboration étendue avec plus de 500 partenaires industriels, ZTE explore les possibilités technologiques d'économie d'énergie, de réduction des émissions et d'amélioration de l'efficacité opérationnelle. La zone d'exposition « Green for All » présente des solutions innovantes en matière d'opérations écologiques, de chaîne d'approvisionnement, d'infrastructure numérique et d'autonomisation des industries vertes. En se consacrant à ces quatre dimensions, ZTE continue d'aider les opérateurs à mettre en place des réseaux écologique et à faible émission de carbone de bout en bout, favorisant ainsi une coexistence harmonieuse entre les sociétés, les environnements et les acteurs concernés.

Dans la zone « Wireless Infinity », ZTE propose des solutions précises de construction de réseaux couvrant tous les scénarios, qui sont adaptées aux exigences des opérateurs en matière de haute intégration, de large bande passante, de fréquence multibande, de puissance élevée et de grande capacité. Turbo Core maximise la valeur de chaque bit grâce à l'intégration logiciel-matériel. Steady Core, pour des réseaux hautement fiables et résilients, garantit des opérations efficaces et fluides. Le nouvel appel 5G renforcé par l'IA crée une expérience de communication en temps réel supérieure grâce à des mises à niveau et à des innovations complètes dans les appareils, les réseaux, les plateformes en cloud et les secteurs verticaux. Le jumeau numérique et le réseau uSmartNet axé sur l'intention offrent aux utilisateurs des expériences meilleures et plus intelligente. Les technologies pour les scénarios 5G-Advanced, tels que le réseau 5G non terrestre, le réseau zéro carbone, l'internet des drones à basse altitude et l'internet des véhicules, devraient permettre de multiplier par 10 la capacité du réseau et de dégager une valeur énorme.

Parallèlement, en tant qu'acteur de premier plan dans le domaine des réseaux tout-optique, ZTE a lancé la solution des réseaux tout-optique à haute valeur ajoutée, jetant les bases d'un réseau à grande vitesse pour l'économie numérique. Dans la zone d'exposition « All Optical World », ZTE présentera la série de produits de bout en bout couvrant les terminaux optiques, l'OAN et l'OTN. Avec l'émergence constante d'applications innovantes, telles que les vidéos UHD, le métavers et le ChatGPT, ZTE s'efforce de construire des réseaux optiques avec une largeur de bande plus élevée et une latence plus faible, ainsi qu'une infrastructure numérique prête pour l'avenir, afin d'adopter une connectivité omniprésente à l'ère du 10G.

La zone d'exposition « Phygital Innovation » présentera les valeurs innovantes révélées par ZTE Digital Nebula 2.0. L'entreprise, qui combine les demandes de l'industrie avec l'innovation et la personnalisation des produits, a introduit la plateforme ZTE Digital Nebula, une plateforme numérique spécialement conçue pour les entreprises. ZTE Digital Nebula 2.0 s'accompagne d'une mise à niveau complète en termes de données, d'algorithmes et de puissance de calcul, les trois piliers de l'ère de l'intelligence numérique. En collaboration avec ses partenaires, ZTE explorera davantage d'opportunités dans divers domaines pour parvenir à un résultat gagnant-gagnant, par exemple la transformation numérique des grandes entreprises, les infrastructures urbaines critiques, les parcs industriels à faible émission de carbone, les chemins de fer urbains pilotés par les big data, la numérisation des ports, les ports intelligents et la gestion de l'eau basée sur les jumeaux numériques. Elle permettra de mettre en place des solutions de convergence cloud-réseau modulaires, flexibles, pratiques et très efficaces, adaptées aux besoins spécifiques des clients de l'industrie.

En tant que leader technologique mondial dans le domaine des terminaux intelligents, ZTE ne cesse d'innover dans le domaine de la 5G afin de créer l'écosystème intelligent 2.0 à scénario complet « 1+2+N ». Les participants pourront profiter d'une série complète de terminaux intelligents et d'appareils mobiles dans la zone « Better User Experience », notamment la première tablette 3D sans lunettes alimentée par l'IA, les premières lunettes AR sans fil GPT grand public, le premier CPE 5G Wi-Fi 7 au monde et le premier terminal cloud 5G pour ordinateur portable dans le monde entier Ces offres peuvent répondre aux demandes croissantes des utilisateurs en matière d'expérience visuelle, de connexion transparente et d'extension des sens.

De plus, ZTE organisera le grand Partner Event Day et des événements conjoints pendant le salon, afin d'engager les opérateurs mondiaux, les partenaires industriels et les leaders d'opinion à partager des idées précieuses, des perspectives et des études de cas pratiques sur une série de sujets à la mode centrés sur la 5G, le futur réseau optique et le « tout numérique ».

En outre, un site web dédié au MWC Shanghai 2023 sera présenté en ligne, permettant aux clients mondiaux d'accéder aux dernières mises à jour et aux événements passionnants de l'événement à tout moment et de n'importe où dans le monde. Jouant un rôle indispensable dans l'industrie de l'intelligence numérique, ZTE prend activement le rythme de la transformation numérique En interne, ZTE adhère à la philosophie d'entreprise « Simplicité, agilité et ouverture pour le gagnant-gagnant ». À l'extérieur, ZTE se positionne comme un « moteur de l'économie numérique », en tirant continuellement parti de sa connectivité et de sa puissance de calcul pour renforcer les capacités de base de la pile complète de TIC et en collaborant avec des partenaires de diverses industries pour construire un écosystème ouvert et coopératif pour un bénéfice mutuel. ZTE s'engage à façonner l'innovation numérique tout en repoussant les limites de ses transactions, de ses capacités et de ses valeurs.

Pour plus d'informations, veuillez consulter :

https://www.zte.com.cn/global/about/exhibition/mwcs23.html

À PROPOS DE ZTE :

ZTE contribue à connecter le monde grâce à une innovation continue pour un avenir meilleur. L'entreprise fournit des technologies innovantes et des solutions intégrées, son portefeuille couvre toutes les séries de services de télécommunications sans fil, filaires, d'appareils et de services professionnels. Au service de plus d'un quart de la population mondiale, ZTE se consacre à la création d'un écosystème numérique et intelligent, et permet la connectivité et la confiance partout. ZTE est cotée à la fois à la Bourse de Hong Kong et à celle de Shenzhen. www.zte.com.cn/global

