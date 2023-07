ZTE spicca al MWC di Shanghai 2023, dando forma all'innovazione digitale e dimostrando il valore che ha generato

ZTE presenterà il nuovo valore creato in sette scenari, consentendo ai partecipanti del MWC di immergersi nelle innovazioni che ampliano i confini tecnologici, integrano le capacità core e abilitano l'intelligenza autonoma. ZTE terrà il grande Partner Event Day ed eventi congiunti per coinvolgere gli operatori globali, i partner del settore e i leader di pensiero al fine di condividere preziose intuizioni, prospettive e casi di studio pratici su una vasta gamma di argomenti di tendenza.

SHANGHAI, 10 luglio 2023 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), fornitore leader a livello mondiale di soluzioni tecnologiche per l'informazione e la comunicazione, sarà presente al Mobile World Congress (MWC) Shanghai 2023 con il tema "Shaping Digital Innovation" dal 2 al 3 giugno presso lo Shanghai New International Expo Center. In piena sintonia con i clienti e gli utenti finali, ZTE presenta il nuovo valore creato in sette scenari. Presso lo stand di ZTE, i partecipanti al MWC saranno immersi nelle innovazioni che estendono i confini tecnologici, integrano le capacità principali e abilitano l'intelligenza autonoma.

Situato al B20 del padiglione N3, lo stand ZTE presenterà le tecnologie e le applicazioni ICT all'avanguardia dell'azienda attraverso sette aree espositive immersive: Industrial Field Network, Stronger Computing Power, Green for All, Wireless Infinity, All Optical World, Phygital Innovation e Better User Experience.

In collaborazione con i partner del settore, ZTE ha lanciato la soluzione per la costruzione di fabbriche completamente connesse con "Industrial Field Network + ZTE Digital Nebula". Questa soluzione è in grado di ottimizzare la catena del valore per la produzione di processo e migliorare l'agilità nella produzione di prodotti discreti, creando un'intelligenza industriale completa. Nell'area espositiva "Industrial Field Network" viene simulato un processo di produzione intelligente che coinvolge gli scenari del centro informazioni, della gestione della produzione, della gestione delle apparecchiature, della conservazione dell'energia e dell'ambiente e della garanzia di sicurezza. Al contempo, viene illustrato come ZTE Digital Nebula consenta il controllo centralizzato della produzione, la gestione dell'energia, il controllo della sicurezza, la visione artificiale AI, i lavori "3D" senza operatore e la logistica intelligente nelle fabbriche, dando un impulso allo sviluppo di alta qualità delle imprese.

L'inarrestabile aumento della potenza di calcolo sta imponendo requisiti sempre più elevati alle infrastrutture sottostanti, tra cui server, storage e data center. ZTE si impegna a migliorare ulteriormente la R&S e l'innovazione dei prodotti software e hardware legati alle infrastrutture di potenza di calcolo. Nell'area espositiva "Stronger Computing Power", i partecipanti al MWC possono assistere alle dimostrazioni dei prodotti e delle soluzioni ZTE per una maggiore potenza di calcolo, tra cui i data center modulari su misura per gli scenari, le nuove infrastrutture, Cloud DCnet, le infrastrutture ottiche ad alte prestazioni e la programmazione della potenza di calcolo tra domini. Grazie al coordinamento multicloud e all'efficiente gestione della potenza di calcolo, questi prodotti e soluzioni consentono ai costruttori e gli operatori del progetto East-to-West Computing Resource Transfer di ridurre i costi e monetizzare la potenza di calcolo.

In qualità di motore dell'economia digitale, ZTE traccia un percorso ecologico verso l'economia digitale con tecnologie innovative. Attraverso un'ampia collaborazione con oltre 500 partner industriali, ZTE esplora il potenziamento tecnologico per il risparmio energetico, la riduzione delle emissioni e il miglioramento dell'efficienza operativa. L'area espositiva "Green for All" presenta soluzioni innovative per le operazioni ecologiche, la catena di fornitura, l'infrastruttura digitale e il potenziamento delle industrie verdi. Dedicandosi alle quattro dimensioni, ZTE continua a sostenere gli operatori nella costruzione di reti end-to-end verdi e a basse emissioni di carbonio, favorendo una coesistenza armoniosa tra società, ambiente e parti interessate.

Nell'area "Wireless Infinity", ZTE offre soluzioni precise per la costruzione di reti che coprono tutti gli scenari e che sono adattate alle richieste degli operatori in termini di alta integrazione, ampia larghezza di banda, frequenza multi-banda, alta potenza e alta capacità. Turbo Core massimizza il valore di ogni bit grazie all'integrazione software-hardware. Steady Core, per reti altamente affidabili e resilienti, garantisce operazioni efficienti e senza intoppi. L'AI-empowered 5G New Calling crea un'esperienza di comunicazione in tempo reale di qualità superiore attraverso aggiornamenti e innovazioni complete su dispositivi, reti, piattaforme cloud e settori verticali. Il Digital Twin e l'intent-driven uSmartNet offrono esperienze utente migliori e più intelligenti. Le tecnologie per gli scenari 5G-Advanced, come la rete non terrestre 5G, la rete a zero emissioni di carbonio, l'Internet degli UAV a bassa quota e l'Internet dei veicoli, dovrebbero portare a un aumento della capacità di rete di 10 volte e generare un enorme valore.

Inoltre, in qualità di leader nel settore delle reti all-optical, ZTE ha lanciato la soluzione di reti all-optical di alto valore, costruendo una base di rete ad alta velocità per l'economia digitale. Nell'area espositiva "All Optical World", ZTE presenterà la serie di prodotti end-to-end che comprende terminali ottici, OAN e OTN. Con l'emergere di applicazioni innovative, come i video UHD, il metaverso e ChatGPT, ZTE si impegna a costruire reti ottiche con una maggiore larghezza di banda e una minore latenza, e un'infrastruttura digitale pronta per il futuro, per abbracciare la connettività ubiqua nell'era del 10G.

L'area espositiva "Phygital Innovation" presenterà i vantaggi innovativi offerti da ZTE Digital Nebula 2.0. L'azienda, combinando le esigenze del settore con l'innovazione e la personalizzazione dei prodotti, ha introdotto la piattaforma ZTE Digital Nebula, una piattaforma digitale specificamente progettata per le aziende. ZTE Digital Nebula 2.0 è dotata di un aggiornamento completo in termini di dati, algoritmi e potenza di calcolo, i tre pilastri dell'era dell'intelligenza digitale. In collaborazione con i partner, ZTE esplorerà ulteriori opportunità in vari settori per ottenere un beneficio reciproco, ad esempio la trasformazione digitale delle grandi imprese, le infrastrutture urbane critiche, i parchi industriali a basse emissioni di carbonio, le ferrovie urbane basate sui big data, la digitalizzazione dei porti, i porti intelligenti e la gestione delle acque basata sui digital twins. Il sistema consentirà di realizzare soluzioni di convergenza cloud-rete modulari, flessibili, accessibili, altamente efficienti e su misura per soddisfare le esigenze specifiche dei clienti del settore.

In qualità di leader tecnologico globale nel settore dei terminali intelligenti, ZTE continua a realizzare innovazioni 5G per costruire l'Ecosistema Intelligente 2.0 "1+2+N" full-scenario. I visitatori potranno osservare una serie completa di terminali intelligenti e dispositivi mobili nella zona "Better User Experience", tra cui il primo tablet 3D al mondo alimentato dall'AI e privo di occhiali, i primi occhiali AR wireless GPT di livello consumer, la prima CPE Wi-Fi 7 5G e il primo terminale cloud notebook 5G al mondo. Queste offerte sono in grado di soddisfare le crescenti esigenze degli utenti in termini di esperienza visiva, connessione costante ed estensione dei sensi.

Inoltre, durante la fiera, ZTE organizzerà una serie di eventi, tra cui il grande Partner Event Day, per coinvolgere operatori globali, partner di settore e leader di pensiero e condividere preziose intuizioni, prospettive e casi di studio pratici su una vasta gamma di argomenti di tendenza che ruotano attorno al 5G, alle reti ottiche del futuro e al digital everything.

Infine, sarà presentato online un sito web dedicato al MWC Shanghai 2023, che consentirà ai clienti globali di accedere agli ultimi aggiornamenti e agli interessanti avvenimenti dell'evento in qualsiasi momento e da qualsiasi parte del mondo. Svolgendo un ruolo indispensabile nel settore dell'intelligenza digitale, ZTE abbraccia attivamente lo sviluppo della trasformazione digitale. Internamente, ZTE aderisce alla filosofia aziendale di "Semplicità, Agilità e Apertura per il Win-Win". Esternamente, ZTE si posiziona come "driver dell'economia digitale", sfruttando continuamente la sua connettività e la sua potenza di calcolo per rafforzare le capacità ICT full-stack di base e collaborando con partner di vari settori per costruire un ecosistema aperto e cooperativo a vantaggio reciproco. ZTE si impegna a dare forma all'innovazione digitale, espandendo i propri confini in termini di transazioni, capacità e valori.

Per ulteriori informazioni, visitare https://www.zte.com.cn/global/about/exhibition/mwcs23.html

Informazioni su ZTE:

ZTE contribuisce a connettere il mondo con un'innovazione continua per un futuro migliore. L'azienda fornisce tecnologie innovative e soluzioni integrate; il suo portafoglio abbraccia tutte le serie di servizi di telecomunicazione wireless, wireline, dispositivi e professionali. Servendo oltre un quarto della popolazione mondiale, ZTE si dedica alla creazione di un ecosistema digitale e intelligente, consentendo la connettività e la fiducia ovunque. ZTE è quotata sia alla Borsa di Hong Kong che a quella di Shenzhen. www.zte.com.cn/global

SEGUITECI:

Facebook www.facebook.com/ZTECorp

Twitter www.twitter.com/ZTEPress

LinkedIn www.linkedin.com/company/zte

YouTube www.youtube.com/@ZTECorporation

RICHIESTE DI INFORMAZIONI AI MEDIA:

ZTE Corporation

Communications

Email: [email protected]

SOURCE ZTE Corporation