ZTE schittert op het MWC Shanghai 2023, geeft vorm aan digitale innovatie en is getuige van ontketende waarde

ZTE zal de nieuwe waarde die het heeft gecreëerd, voorstellen aan de hand van zeven scenario's. MWC-bezoekers worden ondergedompeld in innovaties die technologische grenzen verleggen, kerncapaciteiten integreren en autonome intelligentie mogelijk maken.

ZTE houdt de grote Partner Event Day en gezamenlijke evenementen om in contact te komen met wereldwijde operators, industriële partners en opinieleiders met het doel waardevolle inzichten, perspectieven en praktische casestudy's te delen over een reeks trendy onderwerpen.

SHANGHAI, 29 juni 2023 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), een wereldwijd toonaangevende leverancier van oplossingen op het gebied van informatie- en communicatietechnologie, is klaar om een prominente rol te spelen op het Mobile World Congress (MWC) Shanghai 2023 met het thema "Shaping Digital Innovation", van 28 tot 30 juni in het Shanghai New International Expo Center. ZTE sluit volledig aan bij klanten en eindgebruikers en stelt de nieuwe waarde die het heeft gecreëerd voor aan de hand van zeven scenario's. Op de stand van ZTE worden MWC-bezoekers ondergedompeld in innovaties die technologische grenzen verleggen, kerncapaciteiten integreren en autonome intelligentie mogelijk maken.

De ZTE-stand bevindt zich op B20 in Hal N3 en toont de baanbrekende ICT-technologieën en -toepassingen van het bedrijf in zeven immersieve expositieruimten: Industrial Field Network, Stronger Computing Power, Green for All, Wireless Infinity, All Optical World, Phygital Innovation en Better User Experience.

Samen met partners uit de industrie heeft ZTE de oplossing voor het bouwen van volledig verbonden fabrieken uitgerold met "Industrial Field Network + ZTE Digital Nebula". Deze oplossing kan de waardeketen voor procesproductie optimaliseren en de flexibiliteit in discrete productie verbeteren, waarbij alomtegenwoordige industriële intelligentie wordt opgebouwd. In de tentoonstellingsruimte "Industrial Field Network" wordt een intelligent productieproces gesimuleerd met scenario's voor informatiecentrum, productiebeheer, apparaatbeheer, energie- en milieubescherming en veiligheidsgaranties. Ondertussen wordt getoond hoe ZTE Digital Nebula gecentraliseerde productiecontrole, energiebeheer, beveiligingscontrole, AI-machine vision, onbemande "3D"-banen en intelligente logistiek in fabrieken mogelijk maakt, wat een impuls geeft aan de hoogwaardige ontwikkeling van ondernemingen.

De onophoudelijke toename van rekenkracht stelt hogere eisen aan de onderliggende rekenkrachtinfrastructuren, waaronder servers, opslag en datacenters. ZTE zet zich in voor verdere verbetering van R&D en innovatie van software- en hardwareproducten die gerelateerd zijn aan rekenkrachtinfrastructuren. In de tentoonstellingsruimte "Stronger Computing Power" kunnen MWC-bezoekers de demo's bekijken van ZTE's producten en oplossingen voor sterkere rekenkracht, waaronder modulaire datacenters op maat van scenario's, nieuwe rekenkrachtinfrastructuur, Cloud DCnet, optische infrastructuur met hoge prestaties en domeinoverkoepelende planning van rekenkracht. Door multicloudcoördinatie en efficiënt gebruik van rekenkracht stellen deze producten en oplossingen zowel projectbouwers als exploitanten van de East-to-West Computing Resource Transfer in staat om de kosten te verlagen en rekenkracht te gelde te maken.

Als aanjager van de digitale economie effent ZTE met innovatieve technologieën het groene pad naar de digitale economie. Door samenwerking met meer dan 500 industriële partners verkent ZTE de technologische mogelijkheden voor energiebesparing, emissiereductie en operationele efficiëntieverbeteringen. De "Green for All" tentoonstellingszone stelt innovatieve oplossingen voor op het gebied van groene activiteiten, toeleveringsketen, digitale infrastructuur en het versterken van groene industrieën. Specifiek voor de vier dimensies blijft ZTE operators ondersteunen bij het bouwen van end-to-end groene en koolstofarme netwerken, waarbij harmonieuze co-existentie tussen samenlevingen, omgevingen en belanghebbenden wordt bevorderd.

Op het gebied van "Wireless Infinity" biedt ZTE precieze oplossingen voor het opzetten van netwerken voor alle scenario's, die zijn afgestemd op de eisen van operators voor hoge integratie, grote bandbreedte, multibandfrequentie, hoog vermogen en hoge capaciteit. Turbo Core maximaliseert de waarde van elke bit door de integratie van software en hardware. Steady Core voor uiterst betrouwbare en veerkrachtige netwerken zorgt voor efficiënte en soepele operaties. AI-empowered 5G New Calling creëert een superieure real-time communicatie-ervaring door middel van uitgebreide upgrades en innovatie op apparaten, netwerken, cloud-platforms en verticale industrieën. Digital twin en intent-driven uSmartNet zorgen voor betere en intelligentere gebruikerservaringen. Technologieën voor 5G-Advanced scenario's, zoals 5G Non-Terrestrial Network, Zero-Carbon Network, Internet of Low-Altitude UAVs en Internet of Vehicles, zullen naar verwachting de netwerkcapaciteit vertienvoudigen en een enorme waarde creëren.

Ondertussen heeft ZTE, als toonaangevende speler op het gebied van all-optical netwerken, de oplossing van hoogwaardige all-optical netwerken gelanceerd, waarmee een high-speed netwerkfundament voor de digitale economie wordt gebouwd. Op de tentoonstellingsruimte "All Optical World" zal ZTE de end-to-end productreeks voorstellen die optische terminals, OAN en OTN omvat. Met innovatieve toepassingen, zoals UHD-video's, metaverse en ChatGPT in opkomst, streeft ZTE ernaar optische netwerken te bouwen met hogere bandbreedte en lagere latentie, en een digitale infrastructuur die klaar is voor de toekomst, om alomtegenwoordige connectiviteit in het 10G-tijdperk te omarmen.

De "Phygital Innovation"-tentoonstellingszone zal de innovatieve waarden demonstreren die ontketend worden door ZTE Digital Nebula 2.0. Het bedrijf, dat de eisen van de industrie combineert met productinnovatie en maatwerk, heeft het ZTE Digital Nebula-platform geïntroduceerd, een speciaal ontworpen digitaal platform voor ondernemingen. ZTE Digital Nebula 2.0 wordt geleverd met een uitgebreide upgrade op het gebied van gegevens, algoritmen en rekenkracht, die bekend staan als de drie pijlers in het tijdperk van digitale intelligentie. Samen met partners zal ZTE meer mogelijkheden verkennen op verschillende gebieden om win-win te bereiken, bijvoorbeeld de digitale transformatie van grote ondernemingen, kritieke stedelijke infrastructuur, koolstofarme industrieparken, big data-gestuurde stedelijke spoorwegen, digitalisering van havens, slimme havens en waterbeheer op basis van digitale tweelingen. Het zal modulaire, flexibele, handige en zeer efficiënte convergentieoplossingen voor cloudnetwerken mogelijk maken die zijn afgestemd op de specifieke behoeften van klanten uit de sector.

Als wereldwijde technologieleider in slimme terminals blijft ZTE 5G-innovaties maken om het "1+2+N" Full-Scenario Intelligent Ecosystem 2.0 te bouwen. Deelnemers kunnen genieten van een hele reeks slimme terminals en mobiele apparaten in de "Better User Experience"-zone, waaronder 's werelds eerste AI-ondersteunde brilloze 3D-tablet, 's werelds eerste draadloze GPT AR-bril voor consumenten, 's werelds eerste Wi-Fi 7 5G CPE en 's werelds eerste 5G-notebook-cloudterminal. Dit aanbod kan voldoen aan de groeiende vraag van gebruikers naar visuele ervaring, naadloze verbinding en uitbreiding van de zintuigen.

Daarnaast organiseert ZTE de grote Partner Event Day en gezamenlijke evenementen tijdens de show, om samen te werken met wereldwijde operators, industriële partners en opinieleiders om waardevolle inzichten, perspectieven en praktische casestudy's te delen over een reeks trendy onderwerpen rond 5G, toekomstige optische netwerken en alles wat digitaal is.

Verder wordt er een speciale website voor het MWC Shanghai 2023 online gezet, zodat klanten wereldwijd altijd en overal toegang hebben tot de laatste updates en spannende gebeurtenissen van het evenement. ZTE speelt een onmisbare rol in de sector van de digitale intelligentie en omarmt actief het momentum van digitale transformatie. Intern houdt ZTE zich aan de bedrijfsfilosofie van "Eenvoud, Wendbaarheid en Openheid voor Win-Win". Naar buiten toe positioneert ZTE zichzelf als een "aanjager van de digitale economie", door voortdurend gebruik te maken van zijn connectiviteit en rekenkracht om de kerncapaciteiten van de ICT full-stack te versterken en samen te werken met partners uit verschillende sectoren om een open en coöperatief ecosysteem op te bouwen voor wederzijds voordeel. ZTE blijft zich inzetten om digitale innovatie vorm te geven en tegelijkertijd zijn grenzen te verleggen op het gebied van transacties, mogelijkheden en waarden.

Kijk voor meer informatie op:

https://www.zte.com.cn/global/about/exhibition/mwcs23.html

OVER ZTE:

ZTE helpt de wereld te verbinden met voortdurende innovatie voor een betere toekomst. Het bedrijf levert innovatieve technologieën en geïntegreerde oplossingen, en zijn portfolio omvat alle reeksen van wireless, wireline, apparaten en professionele telecommunicatiediensten. ZTE bedient meer dan een kwart van de wereldbevolking en streeft ernaar een digitaal en intelligent ecosysteem te creëren en overal connectiviteit en vertrouwen mogelijk te maken. ZTE is genoteerd op zowel de beurs van Hong Kong als die van Shenzhen. www.zte.com.cn/global

VOLG ONS OP:

Facebook www.facebook.com/ZTECorp

Twitter www.twitter.com/ZTEPress

LinkedIn www.linkedin.com/company/zte

YouTube www.youtube.com/@ZTECorporation

CONTACTINFORMATIE VOOR DE MEDIA:

ZTE Corporation

Communications

E-mail: [email protected]

SOURCE ZTE Corporation