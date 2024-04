zuMedia Inc. Luncurkan Platform Periklanan dan Penyiaran Baru yang Inovatif, Bertekad Manfaatkan Pendapatan Hasil Iklan Untuk Mendukung Keseimbangan Baru Dalam Hal Kekayaan

NEW YORK, 12 April, 2024 /PRNewswire/ -- Hari ini, zuMedia Inc. resmi mengumumkan peluncuran Backskin.com. Backskin berisi perangkat lunak berpemilik yang mampu mendatangkan sejumlah besar pendapatan ke kas A.S.

When You Get The Notion To Do Some Promotion, Put Your Backskin In Motion!

Backskin adalah layanan revolusioner yang memungkinkan semua platform media sosial menawarkan monetisasi di ruang di balik foto profil anggota. Siapa pun boleh menjadi pengiklan dan memperoleh penghasilan dengan meminta pengiklan menyajikan pesan, iklan, atau siaran mereka hanya dengan memilih Backskin. Faktor utama dalam teknologi yang hak patennya sedang dalam proses ini memberikan sarana untuk menghasilkan pendapatan yang adil dan setara bagi kedua platform dan masing-masing pemilik setiap halaman profil (sosial, e-commerce, seluler, dan lain-lain)

Sarana iklan online yang baru ini dirancang untuk menawarkan model bisnis baru yang memperluas cakupan peluang potensi periklanan dan menciptakan aliran pendapatan dengan biaya rendah. Sarana ini juga dibuat untuk mendukung pengguna media sosial di seluruh dunia dengan membuka jalan bagi pembagian pendapatan iklan yang adil dan merata, sehingga masyarakat awam lebih dapat mengendalikan profil mereka dalam beberapa cara: dengan memilih apakah akan beriklan dan iklan apa yang akan dihosting di profil mereka; dengan menciptakan aliran pendapatan baru bagi pembuat konten media sosial maupun bagi kita semua; dan dengan mendemokratisasi industri periklanan, penyiaran, dan internet secara mandiri.

Setiap orang dapat memperoleh manfaat dari iklan Backskin. Platform mendapatkan keuntungan dengan meraup pendapatan ekstra dari iklan. Anggota platform mendapatkan manfaat karena mampu memonetisasi ruang media Backskin menjadi pendapatan yang signifikan. Pengiklan mendapatkan manfaat karena bisa menggunakan uang hasil iklan dengan lebih efisien dan lebih efektif untuk menargetkan iklan kepada audiens yang responsif, sehingga memastikan alokasi anggaran dan pengembalian investasi yang lebih baik.

Dengan usaha minimal dan sedikit sewa di Backskin, host Backskin dapat memperoleh penghasilan besar. Tersedia 8.640 ruang iklan di Backskin dengan durasi 10 detik untuk setiap pengguna per wilayah setiap hari. Jika pengguna hanya memesan 10% dari total slot Backskin setiap hari dari satu wilayah dengan tarif satu dolar saja per slot, maka pendapatan kotor setiap tahun adalah sekitar $134.000.

Jumlah Backskin di Internet dan perangkat seluler tidak terhingga, sehingga Backskin Inc. adalah perusahaan pertama yang siap dan mampu menyumbangkan sejumlah besar dana pajak ke perekonomian A.S. dan Global.

Meskipun pengguna baru DMDb.com belum berpengalaman di media sosial dan sedang mempersiapkan peluncuran resmi, iklan dan layanan sewa siaran Backskin tersedia di platform ini sebagai contoh karena DMDb bermaksud menjadi standar emas yang baru bagi seluruh distribusi media.

Karena sekarang pengiklan dapat menjelajahi, menargetkan, dan menciptakan audiens sendiri, Backskin.com telah menyediakan jalan yang benar-benar efektif untuk personalisasi iklan dan cara audiens maupun pasar menerima dan mengonsumsinya. Jalur dan proses yang inovatif ini memungkinkan penjangkauan audiens dengan lebih mendalam dan memusatkan perhatian kepada pesan iklan dengan target keterlibatan dan partisipasi audiens secara sukarela, bukan terpaksa.

Kreator Phyllis Jager dan Barry Terach; Investor Utama Mark Cuban; Tim Pengembangan Utama di Backskin, Salvatore Saccoccio, Jason Berlin, Daniel Terach, Mark Wegener, Korin Berlin, Nykiah Morgan; Pemrogram Utama Kishan Kachhadiya; dan Chief Legal Officer Mark Rosenberg merasa yakin bahwa kekuatan Backskin menjadi cara untuk mengakhiri biaya iklan yang selangit, penempatan iklan yang tidak tepat, peredaran informasi yang salah dan informasi palsu melalui distribusi iklan, pemborosan belanja iklan dan pengembalian investasi yang buruk, memaksa melihat konten iklan yang tidak diinginkan, mengeksploitasi pengguna platform di berbagai tingkatan, dibeli dan dijual ke platform dan agen pemasaran.

Backskin.com dan DMDb.com hanyalah dua dari segudang proyek inovatif ciptaan perusahaan induknya, zuMedia Inc. Inisiatif seperti sensasi aneh diTikTok, yakni fatSu, dan videonya bisa disaksikan di @HappenstanceManor (PJ); dan proyek-proyek baru seperti PropertyDuds, yang bertujuan mengubah industri real estate; dan Feudr, sebuah platform di mana pengguna bisa berdebat tentang berbagai topik mulai dari peristiwa politik global hingga tips pribadi untuk rumah tangga. Semua ini membuktikan komitmen zuMedia untuk menciptakan produk dan layanan demi kemajuan masyarakat secara keseluruhan.

Benang merah yang mengikat portofolio proyek perusahaan ini adalah komitmen utama untuk mengembangkan berbagai teknologi inovatif yang menyamakan kedudukan konsumen sekaligus menumbuhkan rasa senang bermain, dan memberikan kesempatan mengalokasikan sebagian besar pendapatannya untuk mendukung tujuan kemanusiaan.

Untuk informasi lebih lanjut tentang zuMedia Inc. dan berbagai upaya inovatifnya, kunjungi situs web www.zuinc.com. Untuk pertanyaan atau informasi lebih jauh, hubungi Phyllis Jager di [email protected]

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2384071/zuMedia_Inc_BACKSKIN_VIDEO.mp4

SOURCE zuMedia Inc.