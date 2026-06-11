Huawei lanceert het "AHEAD" -programma om een nieuw ecosysteem te bouwen voor wederzijdse voordelen in het onderwijs en de gezondheidszorg

SHENZHEN, China, 11 juni 2026 /PRNewswire/ -- Het Global Education & Healthcare Partners Convention 2026, bijeengeroepen onder het thema "Together, Enabling Intelligent-led Education & Healthcare", is in China met succes afgesloten. Het evenement trok meer dan 500 industriële klanten en partners uit meer dan 40 landen en regio's. Tijdens het evenement onthulde Huawei het Alliance on Healthcare & Education AI Digitalization 2.0 "AHEAD"-programma, dat zich richt op het creëren van nauwere synergie in de industrie en het cultiveren van een duurzaam, hoogwaardig ecosysteem.

Launch of Alliance on Healthcare & Education AI Digitalization 2.0

AI-gedreven transformatie, het upgraden van de partneralliantie om gelijke tred te houden met de tijd

Junfeng Li (Wind), vice-president van Huawei, CEO van Global Public Sector BU, wees er in zijn toespraak op dat we in een golf van transformatie zitten die wordt aangejaagd door AI. Als fundament van duurzame menselijke ontwikkeling staan de onderwijs- en gezondheidszorgsectoren voor een wereldwijde noodzaak van intelligente transformatie, een uitdaging die tegelijkertijd enorme kansen biedt.

Hij benadrukte de toewijding van Huawei om optimale wegen te vinden voor de intelligente transformatie van onderwijs en gezondheidszorg, met als doel AI en andere grenstechnologieën te benutten om de toegang tot hoogwaardig onderwijs te democratiseren en de gezondheidszorg wereldwijd te optimaliseren. De lancering van het "AHEAD"-programma is een cruciale stap voor Huawei om samen te werken met wereldwijde partners om een industriegemeenschap voor de toekomst op te bouwen.

Partner Alliance 2.0 verdiept wereldwijde samenwerking in zes dimensies

Door op te schalen van de 1.0-infrastructuur naar een meer geïntegreerd wereldwijd ecosysteem, optimaliseert de Partner Alliance 2.0 zes cruciale pijlers van samenwerking: trendinzicht, empowerment, co-creatie van oplossingen, marketing, het delen van kansen en uitbreiding, die gezamenlijk een superieure waarde voor partners en klanten creëren.

Robert Yang, directeur van Partner Development Dept, Global Public Sector BU, Huawei, schetste de kernroutekaart voor de alliantie-upgrade en benadrukte de intentie van Huawei om de collectieve expertise van wereldwijde partners te mobiliseren. Door het bevorderen van een raamwerk voor samenwerking is Huawei in staat om meer innovatieve, branchespecifieke oplossingen te ontwikkelen, waardoor een kwantumsprong wordt gemaakt in de digitale en intelligente transformatie in het onderwijs en in de gezondheidszorg.

Het succes van dit Global Education & Healthcare Partners China Convention is een bewijs van de collectieve inzet van Huawei en zijn partners om deze sectoren te bevorderen. In de toekomst zal Huawei de strategische synergie met partners verdiepen om waardevolle toepassingsscenario's te verkennen, samen te innoveren op het gebied van geavanceerde technologieën en wereldwijde uitdagingen aan te gaan. Samen zullen Huawei en partners de routekaart voor de digitale en intelligente transformatie van het onderwijs en de gezondheidszorg op wereldwijde schaal herdefiniëren.

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