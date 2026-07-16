Leiding geven aan het netwerk van 2030: WBBA lanceert officieel AI-Net, een wereldwijd gezaghebbende certificering voor datacommunicatie

BANGKOK, 16 juli 2026 /PRNewswire/ -- Tijdens de Asia-Pacific Broadband Development Summit (BDS) heeft de World Broadband Association (WBBA) officieel AI-Net gelanceerd, een wereldwijd gezaghebbende certificering voor datacommunicatie voor landen en telecomoperatoren over de hele wereld. Als mijlpaal op het gebied van digitale infrastructuur biedt deze certificering een strategische leidraad voor de transitie van wereldwijde netwerken van op connectiviteit gebaseerde architecturen naar intelligentiegestuurde netwerken. Daarmee helpt zij de wereldwijde infrastructuur de overstap te maken van het tijdperk van 'All-Cloud' naar dat van 'All-Intelligence', terwijl tegelijkertijd de sectorbrede technologische ontwikkeling en intelligente transformatie worden versneld.

AI-Net Certification WBBA Director General Martin Creaner elaborating on the AI-Net Certification

Momenteel verandert AI de wereldeconomie ingrijpend, waardoor hogere eisen worden gesteld aan de capaciteit, schaalbaarheid en intelligentie van de onderliggende infrastructuur. Nu sectoren de overstap maken naar Net5.5G, volstaan traditionele maatstaven, zoals bandbreedte en dekking, niet langer om het concurrentievermogen van landen in het intelligente tijdperk te beoordelen. Daarom heeft de WBBA de AI-Net-certificering geïntroduceerd, die is gebaseerd op drie nieuwe pijlers: nationaal beleidskader, samenwerking binnen het industriële ecosysteem en de penetratiegraad van Net5.5G. Dit sterk kwantificeerbare beoordelingssysteem heeft tot doel de wereldwijde uitrol van Net5.5G te versnellen door beleidskaders op het hoogste niveau af te stemmen op industriële ecosystemen en zo de technologische volwassenheid systematisch in kaart te brengen.

Tijdens de lancering lichtte de WBBA de wederzijdse versterking door de AI-Net-certificering toe en benadrukte zij de twee belangrijkste waarden ervan.

Ten eerste maakt 'Network for AI' van netwerken niet langer louter transportnetwerken, maar de fundamentele basis voor intelligent computing. Door voorspelbare prestaties te leveren, die worden gekenmerkt door een hoge doorvoercapaciteit, zonder pakketverlies en door ultralage latentie, benut moderne netwerkinfrastructuur het volledige potentieel van AI. Hierdoor kunnen computing en netwerkplanning naadloos op elkaar worden afgestemd. Bovendien wordt een gegarandeerde servicekwaliteit geboden bij wisselende belasting en wordt de gegevensverwerking geoptimaliseerd voor het trainen en uitvoeren van inferentie met grootschalige AI-modellen.

Ten tweede brengt 'AI for Network' ingebouwde intelligentie rechtstreeks naar netwerkapparatuur en beheerplatforms. Door AI-capaciteiten diepgaand te integreren evolueren netwerken van passieve routering naar actieve cognitieve systemen met ingebouwde intelligentie, zelfherstellend vermogen en continue zelfoptimalisatie. Deze structurele verschuiving stuwt de infrastructuur in de richting van sterk geautomatiseerde 'Agentic' O&M en AN L4, waardoor de operationele complexiteit aanzienlijk afneemt en de onderhoudslast voor telecomoperatoren wereldwijd sterk wordt verminderd.

De AI-Net-beoordeling omvat zowel macro-economische als micro-economische aspecten. Op macro-economisch niveau beoordeelt de certificering in hoeverre het nationale beleid en de inspanningen voor de opbouw van het ecosysteem op elkaar zijn afgestemd. Belangrijke beoordelingscriteria zijn onder meer beleidskaders op het hoogste niveau ter ondersteuning van Net5.5G, IPv6 en intelligente netwerken, evenals actieve bijdragen aan internationale standaarden en samenwerking binnen het ecosysteem. Op micro-economisch niveau beoordeelt de certificering telecomoperatoren aan de hand van de IP Network Development Index (IPDI), die door de WBBA tijdens het MWC werd gelanceerd. Daarbij worden het intelligentieniveau van operationele netwerken en de implementatiedichtheid van Advanced IP/Net5.5G nauwkeurig gemeten om de koplopers op het gebied van Net5.5G te identificeren.

De certificering beperkt zich niet langer tot Wide Area Networks, maar bestrijkt de volledige end-to-end digitale infrastructuur. Daartoe behoren ook sterk onderling verbonden datacenternetwerken en geïntegreerde systemen voor intrinsieke beveiliging, die als belangrijkste criteria in de beoordeling zijn opgenomen. Deze multidimensionale afstemming onderstreept niet alleen de strategische visie van een land, maar bevestigt ook de mogelijkheden van toonaangevende telecomoperatoren om uiterst veilige netwerken te leveren voor uiteenlopende toepassingsscenario's in gespecialiseerde sectoren, zoals geautomatiseerde logistiek, slimme detailhandel en slimme steden.

"AI-Net is een betrouwbare, door de sector erkende maatstaf die de Four Forces omzet in meetbare vooruitgang richting Network 2030." De WBBA zal deze certificering voortaan inzetten om wereldwijd consensus te creëren onder beleidsmakers, normalisatieorganisaties en toonaangevende telecomoperatoren. Door de invoering van uniforme standaarden te versnellen en de digitale kloof te verkleinen, zal dit initiatief een AI-ready netwerkbasis creëren die de verdere ontwikkeling van sectoren richting de intelligente toekomst van 2030 ondersteunt.

Over de World Broadband Association:

De World Broadband Association (WBBA) is een open, multilaterale organisatie en een platform waarmee belanghebbenden uit de cloud- en breedbandsector worden samengebracht om gezamenlijk de maatschappelijke en economische voordelen van digitale ultrabreedband wereldwijd voor iedereen te maximaliseren en verder te bevorderen. De WBBA zet zich in voor de zakelijke, consumenten- en maatschappelijke voordelen die breedband wereldwijd kan bieden via geconvergeerde netwerk- en cloudinfrastructuur.