LX Pantos versterkt wereldwijd leiderschap op het gebied van ESG met duurzaamheidsrapport 2026

Voltooit berekening en verificatie door derden van Scope 1- en Scope 2-broeikasgasemissies in Korea en belangrijke buitenlandse activiteiten

Breidt ESG-rapportage uit met mensenrechten, veiligheid, arbeidsomstandigheden en opleidingen voor werknemers wereldwijd

SEOUL, Zuid-Korea, 11 augustus 2026 /PRNewswire/ -- LX Pantos (President & CEO: Lee Yong-ho) heeft zijn duurzaamheidsrapport 2026 gepubliceerd, waarin de vooruitgang op het gebied van ESG in zijn binnenlandse en wereldwijde activiteiten wordt belicht.

LX Pantos recently released its 2026 Sustainability Report.

Het rapport behandelt negen materiële ESG-onderwerpen die zijn geïdentificeerd aan de hand van een dubbele materialiteitsbeoordeling, waaronder aanpassing aan en beperking van klimaatverandering, energie, milieuvriendelijke logistieke diensten, klantwaardebeheer, personeelsbeheer, informatiebeveiliging, risicobeheer, zakelijk handelen en nieuwe groeimotoren en bedrijfsdiversificatie.

Een belangrijk hoogtepunt van het rapport van dit jaar is de uitgebreide reikwijdte van de rapportage, die nu ook wereldwijde vestigingen omvat. Deze uitbreiding weerspiegelt de sterke internationale aanwezigheid van LX Pantos en de groeiende omvang van zijn buitenlandse activiteiten.

Op milieugebied heeft het bedrijf de directe Scope 1-broeikasgasemissies en indirecte Scope 2-broeikasgasemissies van zijn binnenlandse activiteiten en belangrijke buitenlandse vestigingen berekend. Verificatie door derden heeft de betrouwbaarheid van de milieugegevens in het rapport verder versterkt.

Op sociaal gebied heeft LX Pantos personeelsgegevens van negen dochterondernemingen in Europa verzameld en geanalyseerd, met betrekking tot mensenrechten en arbeidsrechten, gezondheid en veiligheid op het werk, arbeidsomstandigheden, opleiding en loopbaanontwikkeling.

Op het gebied van governance belicht het rapport de vooruitgang op het gebied van Jeong-do Management, de managementfilosofie van het bedrijf die is gebaseerd op ethiek en compliance. LX Pantos registreerde geen significante juridische overtredingen op het gebied van anticorruptie- en mededingingsregels en behaalde in 2025 een voltooiingspercentage van 100 % voor de Jeong-do Management-opleiding.

Het rapport is opgesteld in overeenstemming met de GRI Standards 2021 en verwijst naar wereldwijde ESG-kaders, waaronder SASB, de VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling (SDG's), de UNGC en de TCFD. Een onafhankelijke externe assurance-instantie heeft de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van het rapport geverifieerd.

In 2025 ontving LX Pantos ook een Bronze-rating van EcoVadis, een B-rating van het Carbon Disclosure Project (CDP), een LEED Gold-certificering voor het MegaWise Cheongna Center en een A+-rating onder het Regional Social Contribution Recognition System van het Koreaanse ministerie van Volksgezondheid en Welzijn.

Naar aanleiding van de publicatie van het rapport zei Lee Yong-ho, President & CEO van LX Pantos: "LX Pantos zet zijn inspanningen op het gebied van duurzaamheidsmanagement voort door de reikwijdte van het ESG-management uit te breiden tot buiten Korea, naar onze buitenlandse activiteiten. In lijn met onze ESG-visie, 'Value Deliverer for People and the Planet', blijven we op transparante wijze communiceren met onze belanghebbenden."

■ Over LX Pantos

LX Pantos, opgericht in 1977, is een toonaangevende wereldwijde logistieke dienstverlener met hoofdkantoor in Korea. Het bedrijf levert uitgebreide logistieke oplossingen voor zee-, lucht-, spoor- en contractlogistiek via een wereldwijd netwerk dat actief is in meer dan 40 landen.

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