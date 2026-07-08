Asana Partners và Norges Bank Investment Management Thành Lập Liên Doanh Chiến Lược Đầu Tư vào Bất Động Sản Bán Lẻ Phục Vụ Các Khu Dân Cư

Quan hệ hợp tác mới này sẽ tập trung vào các tài sản bán lẻ chất lượng cao tại các khu dân cư sầm uất trên khắp nước Mỹ.

CHARLOTTE, N.C., ngày 7 tháng 9 năm 2026 /PRNewswire/ -- Hôm nay, Asana Partners thông báo đã hoàn tất thỏa thuận hợp tác với Norges Bank Investment Management ("NBIM") để thành lập liên doanh Asana Partners Strategic Partners I ("APSP I"). Liên doanh mới sẽ đầu tư và vận hành các tài sản bán lẻ cốt lõi / cốt lõi+ chất lượng cao tại các khu dân cư trên khắp nước Mỹ, bao gồm các trung tâm mua sắm có siêu thị làm điểm neo, các trung tâm không có siêu thị làm điểm neo, mặt bằng bán lẻ trên phố và các tài sản phức hợp đa năng.

APSP I chính thức ra mắt với cam kết góp 500 triệu USD vốn chủ sở hữu từ phía NBIM. Liên doanh sẽ tập trung đầu tư vào các bất động sản ở những thị trường có các yếu tố nhân khẩu học hấp dẫn, nhu cầu thuê ổn định, nền tảng tiêu dùng mạnh mẽ và có tiềm năng tạo ra giá trị lâu dài.

"Chúng tôi rất vinh dự được hợp tác với NBIM, một trong những nhà đầu tư tổ chức hàng đầu thế giới", ông Reed Kracke, Thành Viên Hợp Danh tại Asana Partners, cho biết. "Việc thành lập APSP I thể hiện niềm tin chung của hai bên vào sức mạnh cũng như khả năng phục hồi của phân khúc bất động sản bán lẻ trong khu dân cư, đồng thời mở rộng năng lực hiện tại của chúng tôi để đón đầu các cơ hội đầu tư hấp dẫn trên khắp cả nước."

Mối quan hệ đối tác chiến lược với NBIM sẽ bổ trợ cho quỹ đầu tư cốt lõi / cốt lõi+ hiện tại của Asana Partners là Asana Partners Select Fund.

Khoản đầu tư ban đầu của liên doanh sẽ là thâu tóm 50% cổ phần trong một danh mục đầu tư gồm các trung tâm thương mại cao cấp có siêu thị làm điểm neo tại các thị trường tăng trưởng tiềm năng.

Công ty luật King & Spalding LLP là cố vấn pháp lý của Asana Partners. Công ty luật Clifford Chance là cố vấn pháp lý của NBIM.

Giới thiệu về Asana Partners

Asana Partners là một công ty đầu tư bất động sản bán lẻ chuyên tạo ra giá trị tại các khu dân cư sầm uất bằng cách tận dụng năng lực tích hợp theo chiều dọc và chuyên môn sâu rộng trong ngành bán lẻ. Quản lý khối tài sản khu dân cư trị giá hơn 9 tỷ USD, công ty đang hoạt động tích cực tại các thị trường tăng trưởng trên khắp nước Mỹ và hướng tới mục tiêu tạo ra tác động tích cực cho các cộng đồng. Asana Partners đề cao văn hóa hợp tác mạnh mẽ với hệ thống văn phòng đặt tại các thành phố lớn gồm Charlotte, Atlanta, Boston, Columbia, Denver, Los Angeles, và New York. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.asanapartners.com hoặc theo dõi @asanapartners.

Giới thiệu về Norges Bank Investment Management

Norges Bank Investment Management là đơn vị quản lý Quỹ Hưu Trí Chính Phủ Toàn Cầu của Na Uy. Với khối tài sản trị giá khoảng 22.000 tỷ Kroner Na Uy (khoảng 2.200 tỷ USD), quỹ đang đầu tư vào các thị trường cổ phiếu và trái phiếu quốc tế, cũng như bất động sản và cơ sở hạ tầng năng lượng tái tạo. Mục tiêu của quỹ là đảm bảo quản lý có trách nhiệm và dài hạn nguồn doanh thu từ tài nguyên dầu khí của Na Uy, nhằm mang lại lợi ích kinh tế cho cả thế hệ hiện tại và tương lai. Mục tiêu của quỹ là đạt được lợi nhuận cao nhất một cách an toàn, hiệu quả, có trách nhiệm và minh bạch, trong khuôn khổ các quy định của chính phủ.

Liên Hệ Truyền Thông:

Julie Ducworth, [email protected], 803.465.1198

SOURCE Asana Partners