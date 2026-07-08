Asana Partners dan Norges Bank Investment Management Memulai Kemitraan Strategis di Sektor Ritel Lingkungan

Kemitraan baru ini akan berfokus pada aset ritel lingkungan bermutu tinggi di A.S.

CHARLOTTE, N.C., 8 Juli 2026 /PRNewswire/ -- Hari ini Asana Partners mengumumkan telah menyelesaikan kemitraan dengan Norges Bank Investment Management ("NBIM") untuk membentuk Asana Partners Strategic Partners I ("APSP I"). Usaha baru ini akan berinvestasi pada aset ritel lingkungan core/core+ bermutu tinggi dan mengelolanya di Amerika Serikat, termasuk pusat perbelanjaan yang berjangkar supermarket (grocery-anchored center), pusat perbelanjaan tanpa penyewa utama (unanchored center), ritel jalanan, dan aset multi fungsi.

APSP I diluncurkan dengan komitmen modal sebesar $500 juta dari NBIM. Perusahaan ini akan berfokus pada properti di pasar dengan demografi yang menarik, permintaan penyewa yang stabil, fundamental konsumen yang kuat, dan peluang penciptaan nilai jangka panjang.

"Kami merasa terhormat dapat bermitra dengan NBIM, salah satu investor institusi terkemuka di dunia," kata Reed Kracke, Partner di Asana Partners. "Pembentukan APSP I mencerminkan keyakinan bersama kami terhadap kekuatan dan ketahanan sektor properti ritel lingkungan sekaligus memperluas kemampuan kami dalam memanfaatkan peluang investasi yang menarik di Amerika Serikat."

Kemitraan strategis dengan NBIM melengkapi kendaraan investasi core/core+ yang ada di Asana Partners, yaitu Asana Partners Select Fund.

Investasi perdana APSP I adalah akuisisi 50% kepemilikan dalam portofolio pusat perbelanjaan premium yang berjangkar supermarket di pasar-pasar dengan pertumbuhan yang menarik.

King & Spalding LLP bertindak sebagai penasihat hukum bagi Asana Partners. Clifford Chance bertindak sebagai penasihat hukum bagi NBIM.

Tentang Asana Partners

Asana Partners adalah perusahaan investasi properti ritel yang menciptakan nilai di kawasan lingkungan yang dinamis dengan memanfaatkan kemampuan ritel yang terintegrasi secara vertikal. Perusahaan ini mengelola aset lingkungan senilai lebih dari AS$9 miliar dan beroperasi di berbagai pasar berkembang di Amerika Serikat serta berkomitmen untuk menciptakan dampak positif dalam komunitas. Asana Partners mengedepankan budaya kerja sama yang kuat dan memiliki kantor di Charlotte, Atlanta, Boston, Columbia, Denver, Los Angeles, dan New York. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.asanapartners.com atau ikuti @asanapartners.

Tentang Norges Bank Investment Management

Norges Bank Investment Management mengelola Government Pension Fund Global milik Norwegia. Dengan aset sekitar 22.000 miliar kroner Norwegia (sekitar AS$2,2 triliun), dana tersebut diinvestasikan di pasar saham, pendapatan tetap, real estat, dan infrastruktur energi terbarukan di seluruh dunia. Tujuannya adalah untuk memastikan pengelolaan pendapatan dari sumber daya minyak dan gas Norwegia secara bertanggung jawab dan dalam jangka panjang agar kekayaan ini bermanfaat bagi generasi saat ini maupun generasi mendatang. Selain itu juga untuk mencapai keuntungan setinggi mungkin secara aman, efisien, bertanggung jawab, dan transparan sesuai pedoman pemerintah.

Kontak Media:

Julie Ducworth, [email protected], 803.465.1198

SOURCE Asana Partners