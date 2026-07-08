Asana PartnersとNorges Bank Investment Management、地域密着型小売不動産事業における戦略的な合弁事業を開始

新たな提携により、米国内の高品質な地域密着型小売資産をターゲットに設定

ノースカロライナ州シャーロット, 2026年7月9日 /PRNewswire/ -- 本日、Asana PartnersはNorges Bank Investment Management（以下「NBIM」）と提携し、Asana Partners Strategic Partners I（以下「APSP I」）を設立したことを発表しました。この新会社は、食料品店を核店舗とするショッピングセンター、核店舗のないショッピングセンター、路面店、複合用途物件など、全米各地にある質の高いコア/コア+クラスの近隣型小売資産への投資および運営を行います。

APSP IはNBIMからの5億ドルの出資コミットメントを得て設立されました。この合弁事業は、魅力的な人口動態、持続的なテナント需要、堅調な消費者基盤、および長期的な価値創出の機会を備えた市場に位置する不動産に焦点を当てます。

「世界有数の機関投資家であるNBIMと提携できることを光栄に思います」と、Asana PartnersのパートナーであるReed Kracke氏は述べました。「APSP Iの設立は、地域密着型小売不動産の強さと回復力に対する私たちの共通の確信を反映するものであり、全米各地の魅力的な投資機会を活用するための当社の既存の能力を拡大するものです。」

NBIMとの戦略的提携は、Asana Partnersが運用する既存のコア/コア+型投資ビークルであるAsana Partners Select Fundを補完するものです。

このパートナーシップによる初期投資は、魅力的な成長市場にある高品質な食料品店を核店舗とするショッピングセンターのポートフォリオに対する50%の持分となります。

King & Spalding LLPはAsana Partnersの法律顧問を務めました。Clifford ChanceはNBIMの法律顧問を務めました。

Asana Partnersについて

Asana Partnersは、垂直統合された能力と小売分野の専門知識を活かし、活気ある地域社会において価値を創出する小売不動産投資会社です。90億ドルを超える地域資産を運用する同社は、全米の成長市場で積極的に事業を展開しており、地域社会にプラスの影響をもたらすことを目指しています。Asana Partnersはシャーロット、アトランタ、ボストン、コロンビア、デンバー、ロサンゼルス、ニューヨークにオフィスを構え、強力な協働文化を推進しています。詳細については、www.asanapartners.comをご覧いただくか、@asanapartners をフォローしてください。

Norges Bank Investment Managementについて

Norges Bank Investment Managementはノルウェー政府年金基金グローバルを運用しています。資産総額は約22兆ノルウェークローネ（約2兆2,000億米ドル）に上り、同ファンドは国際的な株式および債券市場に加え、不動産や再生可能エネルギーインフラにも投資を行っています。その目的は、ノルウェーの石油・ガス資源から得られる収益を責任を持って長期的に管理し、この富が現在および将来の世代の双方に恩恵をもたらすようにすることです。同基金は、政府の指針の範囲内で、安全かつ効率的で責任ある透明性の高い方法で、可能な限り高いリターンを達成することを目指しています。

メディア連絡先：

Julie Ducworth、[email protected]、803.465.1198

SOURCE Asana Partners