Asana Partners a Norges Bank Investment Management spúšťajú strategický podnik zameraný na lokálny maloobchod
News provided byAsana Partners
Jul 08, 2026, 07:53 ET
Nové partnerstvo sa orientuje na vysokokvalitné lokálne maloobchodné aktíva v USA
CHARLOTTE, Severná Karolína, 8. júla 2026 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Asana Partners dnes oznámila, že uzavrela partnerstvo so spoločnosťou Norges Bank Investment Management („NBIM") a vytvorila tak spoločnosť Asana Partners Strategic Partners I („APSP I"). Nový podnik bude investovať do a prevádzkovať vysokokvalitné lokálne maloobchodné aktíva typu core/core+ po celých Spojených štátoch vrátane nákupných centier s potravinami, nákupných centier s rozličnými druhmi tovaru, pouličných maloobchodných prevádzok a aktív so zmiešaným využitím.
Partnerstvo APSP I bolo spustené s kapitálovým záväzkom vo výške 500 miliónov USD od spoločnosti NBIM. Tento podnik sa zameria na nehnuteľnosti nachádzajúce sa na trhoch s atraktívnou demografiou, trvalým dopytom zo strany nájomcov, presvedčivými základnými kritériami pre spotrebiteľov a príležitosťami na dlhodobé vytváranie hodnoty.
„Je nám cťou spolupracovať so spoločnosťou NBIM, jedným z popredných svetových inštitucionálnych investorov," povedal Reed Kracke, partner v Asana Partners. „Vytvorenie APSP I odráža naše spoločné presvedčenie o sile a odolnosti lokálnych maloobchodných nehnuteľností a rozširuje našu aktuálnu spôsobilosť využívať atraktívne investičné príležitosti v celej krajine."
Strategické partnerstvo s NBIM dopĺňa existujúci investičný nástroj spoločnosti Asana Partners, Asana Partners Select Fund, ktorý je súčasťou investičného nástroja core/core+.
Počiatočná investícia do partnerstva bude predstavovať 50-percentný podiel v portfóliu prémiových centier zameraných na potraviny na atraktívnych rastových trhoch.
Spoločnosť King & Spalding LLP pôsobila ako právny poradca spoločnosti Asana Partners. Spoločnosť Clifford Chance pôsobila ako právny poradca NBIM.
O spoločnosti Asana Partners
Asana Partners je investičná spoločnosť v oblasti maloobchodných nehnuteľností, ktorá vytvára hodnotu v dynamických lokalitách využívaním vertikálne integrovaných spôsobilostí a odborných znalostí v oblasti maloobchodu. S lokálnymi aktívami v hodnote viac ako 9 miliárd USD, ktoré spravuje, je firma aktívna na rastúcich trhoch v celých Spojených štátoch a jej cieľom je mať pozitívny vplyv v komunitách. Spoločnosť Asana Partners presadzuje silnú kultúru spolupráce s kanceláriami v Charlotte, Atlante, Bostone, Columbii, Denveri, Los Angeles a New Yorku. Viac informácií nájdete na stránke www.asanapartners.com alebo sledujte @asanapartners.
O spoločnosti Norges Bank Investment Management
Spoločnosť Norges Bank Investment Management spravuje nórsky vládny dôchodkový fond – Global. S aktívami v hodnote približne 22 000 miliárd nórskych korún (približne 2 200 miliárd USD) fond investuje do medzinárodných akciových trhov a trhov s fixným príjmom ako aj do nehnuteľností a infraštruktúry pre obnoviteľné zdroje energie. Jeho účelom je zabezpečiť zodpovedné a dlhodobé hospodárenie s príjmami z nórskych zdrojov ropy a zemného plynu, aby toto bohatstvo prospievalo súčasným aj budúcim generáciám. Snaží sa dosiahnuť čo najvyššiu možnú návratnosť bezpečným, efektívnym, zodpovedným a transparentným spôsobom v rámci vládnych usmernení.
Kontakt pre médiá:
Julie Ducworthová, [email protected], 803.465.1198
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