Asana Partners a Norges Bank Investment Management zahajují strategický projekt maloobchodu v městských čtvrtích

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Asana Partners

Jul 08, 2026, 08:06 ET

Nové partnerství se zaměří na vysoce kvalitní maloobchodní nemovitosti v rezidenčních čtvrtích v USA.

CHARLOTTE, Severní Karolína, 8. července 2026 /PRNewswire/ -- Společnost Asana Partners dnes oznámila, že uzavřela partnerství se společností Norges Bank Investment Management (dále jen „NBIM") za účelem založení fondu Asana Partners Strategic Partners I (dále jen „APSP I"). Tento nový podnik bude investovat do vysoce kvalitních maloobchodních nemovitostí typu „core" a „core+" v různých čtvrtích po celých Spojených státech a zajišťovat jejich provoz. Mezi tyto nemovitosti patří nákupní centra s potravinářským řetězcem jako hlavním nájemcem, nákupní centra bez hlavního nájemce, maloobchodní prostory v ulicích a nemovitosti se smíšeným využitím.

Fond APSP I byl založen s kapitálovým vkladem ve výši 500 milionů dolarů od společnosti NBIM. Tento fond se zaměří na nemovitosti nacházející se na trzích s atraktivními demografickými podmínkami, trvalou poptávkou nájemců, příznivými základními ekonomickými ukazateli a příležitostmi k dlouhodobému zvyšování hodnoty.

„Je nám ctí spolupracovat s NBIM, jedním z předních světových institucionálních investorů," uvedl Reed Kracke, partner ve společnosti Asana Partners. „Založení fondu APSP I odráží naše společné přesvědčení o síle a odolnosti maloobchodních nemovitostí v jednotlivých čtvrtích a rozšiřuje naše stávající možnosti, jak těžit z atraktivních investičních příležitostí po celé zemi."

Strategické partnerství s NBIM doplňuje stávající investiční fond společnosti Asana Partners typu „core" a „core+" jménem Asana Partners Select Fund.

Počáteční investicí tohoto partnerství bude 50% podíl v portfoliu prémiových nákupních center s potravinářskými řetězci jako hlavními nájemci, která se nacházejí na atraktivních rostoucích trzích.

Jako právní poradce společnosti Asana Partners působila společnost King & Spalding LLP. Roli právního poradce společnosti NBIM se ujala společnost Clifford Chance.

O společnosti Asana Partners
Asana Partners je investiční společnost zaměřená na maloobchodní nemovitosti, která vytváří hodnotu v dynamických čtvrtích, a to díky vertikálně integrovaným schopnostem a odborným znalostem v oblasti maloobchodu. Společnost spravuje aktiva v hodnotě více než 9 miliard dolarů v různých čtvrtích, působí na rostoucích trzích po celých Spojených státech a usiluje o to, aby měla pozitivní dopad na místní komunity. Asana Partners prosazuje silnou kulturu spolupráce a má pobočky v Charlotte, Atlantě, Bostonu, Columbii, Denveru, Los Angeles a New Yorku. Další informace naleznete na webu www.asanapartners.com nebo sledujte @asanapartners.

O společnosti Norges Bank Investment Management
Společnost Norges Bank Investment Management spravuje Norský státní penzijní fond Global. Fond, jehož aktiva dosahují hodnoty přibližně 22 000 miliard norských korun (zhruba 2 200 miliard amerických dolarů), investuje na mezinárodních akciových a dluhopisových trzích, jakož i do nemovitostí a infrastruktury v oblasti obnovitelných zdrojů energie. Jeho cílem je zajistit odpovědnou a dlouhodobou správu výnosů z norských ropných a plynových zdrojů tak, aby z tohoto bohatství měly prospěch jak současné, tak budoucí generace. Snaží se dosáhnout co nejvyššího možného výnosu bezpečným, efektivním, odpovědným a transparentním způsobem, a to v rámci vládních směrnic.

Kontakt pro média:
Julie Ducworth, [email protected], 803.465.1198

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