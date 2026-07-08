Asana Partners i Norges Bank Investment Management nawiązują strategiczne przedsięwzięcie typu joint venture w sektorze lokalnego handlu detalicznego

Nowe partnerstwo skoncentruje się na wysokiej jakości lokalnych nieruchomościach handlowych w Stanach Zjednoczonych

CHARLOTTE, Karolina Północna, 8 lipca 2026 r. /PRNewswire/ -- Asana Partners poinformowała dziś o sfinalizowaniu partnerstwa z Norges Bank Investment Management („NBIM") w celu utworzenia spółki Asana Partners Strategic Partners I („APSP I"). Nowe przedsięwzięcie będzie inwestować w wysokiej jakości lokalne nieruchomości handlowe typu core/core+ na terenie całych Stanów Zjednoczonych oraz zarządzać nimi. Portfel obejmie centra handlowe z supermarketem spożywczym jako głównym najemcą, centra handlowe bez głównego najemcy, lokale handlowe przy ulicach handlowych oraz nieruchomości wielofunkcyjne.

APSP I rozpoczęła działalność z kapitałem własnym w wysokości 500 mln USD wniesionym przez NBIM. Przedsięwzięcie będzie koncentrować się na nieruchomościach zlokalizowanych na rynkach charakteryzujących się korzystnymi trendami demograficznymi, trwałym popytem ze strony najemców, silnymi fundamentami konsumenckimi oraz możliwościami długoterminowego wzrostu wartości.

„Jesteśmy zaszczyceni możliwością współpracy z NBIM, jednym z czołowych inwestorów instytucjonalnych na świecie - powiedział Reed Kracke, partner w Asana Partners. - Utworzenie APSP I odzwierciedla nasze wspólne przekonanie o sile i odporności rynku lokalnych nieruchomości handlowych oraz rozszerza nasze dotychczasowe możliwości wykorzystania atrakcyjnych okazji inwestycyjnych w całym kraju".

Strategiczne partnerstwo z NBIM stanowi uzupełnienie istniejącego instrumentu inwestycyjnego Asana Partners skoncentrowanego na aktywach typu core/core+ Asana Partners Select Fund.

Pierwszą inwestycją partnerstwa będzie nabycie 50-procentowego udziału w portfelu wysokiej klasy centrów handlowych z supermarketami spożywczymi jako głównymi najemcami, zlokalizowanych na atrakcyjnych rynkach o wysokim potencjale wzrostu.

Doradcą prawnym Asana Partners była kancelaria King & Spalding LLP. Doradcą prawnym NBIM była kancelaria Clifford Chance.

Asana Partners

Asana Partners to firma inwestycyjna specjalizująca się w nieruchomościach handlowych, która tworzy wartość w dynamicznie rozwijających się dzielnicach dzięki wykorzystaniu zintegrowanego pionowo modelu działalności oraz specjalistycznej wiedzy w zakresie handlu detalicznego. Spółka zarządza aktywami o wartości przekraczającej 9 mld USD obejmującymi nieruchomości w sektorze lokalnego handlu detalicznego i prowadzi działalność na rozwijających się rynkach w całych Stanach Zjednoczonych, dążąc do wywierania pozytywnego wpływu na lokalne społeczności. Asana Partners promuje kulturę ścisłej współpracy i posiada biura w Charlotte, Atlancie, Bostonie, Columbii, Denver, Los Angeles i Nowym Jorku. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.asanapartners.com lub na profilu @asanapartners.

Norges Bank Investment Management

Norges Bank Investment Management zarządza Norweskim Rządowym Funduszem Emerytalnym Globalnym. Fundusz, którego aktywa są warte około 22 bln koron norweskich (około 2200 mld dolarów amerykańskich), inwestuje na międzynarodowych rynkach akcji i instrumentów o stałym dochodzie, a także w nieruchomości oraz infrastrukturę zasilaną alternatywnymi źródłami energii. Jego celem jest odpowiedzialne, długoterminowe zarządzanie dochodami z norweskich zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego, aby zgromadzony majątek służył zarówno obecnym, jak i przyszłym pokoleniom. Fundusz dąży do osiągania jak najwyższej stopy zwrotu w sposób bezpieczny, efektywny, odpowiedzialny i przejrzysty, zgodnie z wytycznymi rządu.

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Julie Ducworth, e-mail: [email protected], tel.: 803.465.1198