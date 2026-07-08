아사나 파트너스와 노르웨스 뱅크 인베스트먼트 매니지먼트, 전략적 근린 리테일 벤처 출범

미국 내 고품질 근린 리테일 자산을 목표로 하는 신규 파트너십

샬럿, 노스캐롤라이나, 2026년 7월 8일 /PRNewswire/ -- 아사나 파트너스(Asana Partners)가 노르웨스 뱅크 인베스트먼트 매니지먼트(Norges Bank Investment Management, "NBIM")와 파트너십을 체결하고 아사나 파트너스 스트래티직 파트너스 I(Asana Partners Strategic Partners I, "APSP I")을 설립했다고 7월 7일 발표했다. 이 신규 벤처는 식료품점 앵커형 센터, 무앵커 센터, 스트리트 리테일, 복합용도 자산을 포함해 미국 전역의 고품질 코어/코어 플러스(core/core+) 근린 리테일 자산에 투자하고 이를 운영할 예정이다.

APSP I는 NBIM으로부터 미화 5억 달러의 지분 투자 약정을 확보하며 출범했다. 앞으로 매력적인 인구통계학적 특성, 견조한 임차인 수요, 강력한 소비자 펀더멘털, 장기적 가치 창출 기회를 갖춘 시장에 위치한 부동산에 주력할 예정이다.

리드 크래키(Reed Kracke) 아사나 파트너스 파트너는 "세계 최고를 다투는 기관투자자 NBIM과 파트너십을 맺게 돼 영광이다"라며 "APSP I의 설립은 근린 리테일 부동산의 강점과 회복력에 대한 양사의 확신이 반영된 결과로 이로써 전국의 매력적인 투자 기회를 활용할 수 있는 역량도 커지게 됐다"고 말했다.

NBIM과의 전략적 파트너십은 아사나 파트너스의 기존 코어/코어 플러스 투자 기구인 아사나 파트너스 셀렉트 펀드(Asana Partners Select Fund)를 보완하는 역할도 한다.

이 파트너십의 최초 투자는 유망 성장 시장에 위치한 프리미엄 식료품점 앵커형 센터 포트폴리오의 지분 50%가 될 예정이다.

킹 앤 스폴딩(King & Spalding LLP)가 아사나 파트너스의 법률 자문을 맡았고 클리포드 챈스(Clifford Chance)가 NBIM의 법률 자문을 맡았다.

아사나 파트너스 소개

아사나 파트너스는 수직 통합 역량과 리테일 전문성을 활용해 활기 넘치는 지역사회에서 가치를 창출하는 리테일 부동산 투자 회사다. 90억 달러가 넘는 근린 자산을 운용하며 미국 전역의 성장 시장에서 활동하고 있으며, 지역사회의 발전에도 이바지하고 있다. 아사나 파트너스는 샬럿, 애틀랜타, 보스턴, 컬럼비아, 덴버, 로스앤젤레스, 뉴욕에 사무소를 두고 있으며 강력한 협업 문화를 추구한다. 자세한 내용은 www.asanapartners.com에서 확인하거나 @asanapartners를 팔로우하면 된다.

노르웨스 뱅크 인베스트먼트 매니지먼트 소개

노르웨스 뱅크 인베스트먼트 매니지먼트는 노르웨이 정부 연기금 글로벌(Norwegian Government Pension Fund Global)을 운용한다. 약 22조 노르웨이 크로네(약 미화 2조 2000억 달러) 규모의 자산을 보유한 펀드로 국제 주식 및 채권 시장은 물론 부동산과 재생에너지 인프라에도 투자하고 있다. 이 펀드의 목적은 노르웨이 석유 및 가스 자원에서 발생한 수익을 책임감 있게 장기적으로 운용해 그 부가 현재와 미래 세대 모두에게 혜택을 줄 수 있도록 하는 것이다. 이 펀드는 정부 지침 내에서 안전하고 효율적이며 책임감 있고 투명한 방식으로 가능한 한 최고의 수익을 달성하는 것을 추구한다.

미디어 문의처:

줄리 덕워스(Julie Ducworth), [email protected], 803.465.1198

SOURCE Asana Partners