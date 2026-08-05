Lockton ra mắt Lockton SAGE: Nền Tảng Trí Tuệ Doanh Nghiệp Hợp Nhất Đầu Tiên Trong Ngành

Được thiết kế chuyên biệt nhằm mang đến toàn bộ sức mạnh từ dữ liệu độc quyền, khả năng phân tích nâng cao, công nghệ hỗ trợ AI và chuyên môn sâu của Lockton cho các quyết định của khách hàng trên quy mô lớn

KANSAS CITY, Mo., ngày 5 tháng 8 năm 2026 /PRNewswire/ -- Lockton, công ty môi giới bảo hiểm và quản lý rủi ro tư nhân lớn nhất thế giới, hôm nay chính thức công bố mở rộng phạm vi triển khai Lockton SAGE — nền tảng trí tuệ doanh nghiệp được thiết kế chuyên biệt để mang đến toàn bộ sức mạnh từ dữ liệu độc quyền, khả năng phân tích nâng cao, công nghệ hỗ trợ AI và chuyên môn sâu của Lockton cho các quyết định của khách hàng.

Ra mắt lần đầu tại Lockton Re, Lockton SAGE hiện đang được mở rộng trên toàn bộ hoạt động kinh doanh tại Hoa Kỳ với các giải pháp toàn diện bao gồm Giải Pháp Quản Lý Rủi Ro, Giải Pháp Nhân Sự và Tái Bảo Hiểm.

Trong bối cảnh các tổ chức phải đối mặt với những quyết định ngày càng phức tạp về nhân sự, tài chính và rủi ro, nhiều đơn vị gặp khó khăn do dữ liệu phân tán, thông tin chuyên sâu bị cô lập và sự bùng nổ của các công cụ AI đơn lẻ không thể đưa ra cái nhìn toàn diện.

"Không công ty nào có thế mạnh hơn Lockton trong việc dẫn dắt khách hàng bước vào kỷ nguyên AI. Tuy nhiên, công nghệ đơn thuần chưa bao giờ là lợi thế quyết định; tác động thực sự chỉ đến từ việc kết hợp trí tuệ số hóa vượt trội với đội ngũ con người xuất sắc", Ron Lockton, Chủ Tịch kiêm Giám Đốc Điều Hành của Lockton chia sẻ. "Dữ liệu, công nghệ và chuyên môn của chúng tôi được phát triển đồng bộ theo thời gian chứ không phải do việc thâu tóm ghép nối, nhờ đó chúng vận hành như một thể thống nhất. Chúng tôi xây dựng Lockton SAGE nhằm nâng cao năng lực cho các cố vấn, giúp họ có được những thông tin chuyên sâu để mang lại cho khách hàng phương thức quản lý rủi ro thông minh hơn, cá nhân hóa hơn và đạt kết quả tối ưu hơn." Những doanh nghiệp dẫn đầu trong thập kỷ tới sẽ là những đơn vị biết kết hợp công nghệ vượt trội với nguồn lực con người xuất sắc, và đó chính xác là trọng tâm mà chúng tôi đang hướng tới."

Lockton SAGE được ra mắt để kết nối và tối ưu hóa tất cả các yếu tố đó.

Lockton SAGE ứng dụng công nghệ AI để phát hiện các quy luật, xác định các ưu tiên và đưa ra các đề xuất hữu ích nhất đối với hoạt động kinh doanh của từng khách hàng.

Từ Dữ Liệu đến khả năng Quyết Định Nhanh Chóng

Lockton SAGE kết nối các hợp đồng bảo hiểm, bản báo giá, yêu cầu bồi thường và yếu tố rủi ro; đồng thời kết hợp khả năng phân tích hỗ trợ AI với kinh nghiệm của chuyên gia để mang đến cho khách hàng sự định hướng nhanh hơn, thông minh hơn vào những thời điểm quyết định mang tính then chốt. Bằng cách phát hiện quy luật, dự báo các rủi ro mới phát sinh và sớm đưa ra các đề xuất hữu ích, nền tảng này giúp các tổ chức giảm thiểu sự cố trước khi chúng bùng phát — giúp tiết kiệm chi phí hiện tại, đồng thời gia tăng sức bền tài chính và khả năng vận hành trong tương lai.

Quyền Lợi Dành Cho Khách Hàng

Đối với khách hàng, điều này đồng nghĩa với việc vượt qua giới hạn của một nền tảng bảo hiểm cố định để tiến tới một môi trường vận hành được cá nhân hóa — nơi hội tụ các dịch vụ hàng đầu cùng trải nghiệm được thiết kế tối ưu theo hoạt động kinh doanh, mục tiêu ưu tiên và các chỉ số đo lường quan trọng nhất của họ.

Trong mọi giai đoạn của chu kỳ bảo hiểm, Lockton SAGE chuyển đổi trí tuệ kết nối thành kiến thức sâu sắc về hoạt động kinh doanh và tình hình rủi ro của khách hàng, kết hợp với thông tin chuyên sâu cho mục tiêu của họ — từ dữ liệu đầu vào khởi chạy quy trình cho đến các tư vấn chuyên môn sau khi thu xếp hợp đồng:

Dữ liệu phong phú hơn, tối ưu nguồn lực — Khả năng hợp tác theo thời gian thực và thu thập dữ liệu tự động thay thế cho quy trình thu thập thủ công, giúp giảm bớt gánh nặng hành chính trong việc mua và quản lý hợp đồng bảo hiểm, đồng thời xây dựng góc nhìn toàn diện và chất lượng hơn về rủi ro của từng khách hàng





Khả năng hợp tác theo thời gian thực và thu thập dữ liệu tự động thay thế cho quy trình thu thập thủ công, giúp giảm bớt gánh nặng hành chính trong việc mua và quản lý hợp đồng bảo hiểm, đồng thời xây dựng góc nhìn toàn diện và chất lượng hơn về rủi ro của từng khách hàng Khả năng phân tích chuyên sâu hơn — Thông tin phân tích bao quát toàn bộ các rủi ro tiềm ẩn của khách hàng và vượt khỏi việc so sánh theo quy chuẩn chung để đưa ra các đánh giá mang tính định hướng cho tương lai, được tùy chỉnh riêng cho từng tình hình rủi ro.





Thông tin phân tích bao quát toàn bộ các rủi ro tiềm ẩn của khách hàng và vượt khỏi việc so sánh theo quy chuẩn chung để đưa ra các đánh giá mang tính định hướng cho tương lai, được tùy chỉnh riêng cho từng tình hình rủi ro. Thiết lập cấu trúc thông minh hơn — Khách hàng có nhiều lựa chọn hơn về chuyển giao và quản lý rủi ro, với khả năng theo dõi minh bạch theo thời gian thực về sự đánh đổi tài chính của từng cấu trúc chương trình trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.





Khách hàng có nhiều lựa chọn hơn về chuyển giao và quản lý rủi ro, với khả năng theo dõi minh bạch theo thời gian thực về sự đánh đổi tài chính của từng cấu trúc chương trình trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Tối ưu hóa việc thu xếp bảo hiểm — Tất cả sản phẩm, phân khúc và nhà cung cấp bảo hiểm đều được phân tích liên tục, giúp khách hàng nắm bắt toàn cảnh thị trường một cách rõ nét nhất và đưa ra lựa chọn về chương trình bảo hiểm hiệu quả nhất.





Tất cả sản phẩm, phân khúc và nhà cung cấp bảo hiểm đều được phân tích liên tục, giúp khách hàng nắm bắt toàn cảnh thị trường một cách rõ nét nhất và đưa ra lựa chọn về chương trình bảo hiểm hiệu quả nhất. Gia tăng giá trị tư vấn — Hiệu suất vượt trội từ nền tảng giúp các Chuyên Viên/Cộng Sự của Lockton tập trung nhiều thời gian hơn cho công tác tư vấn chiến lược — dựa trên nền tảng mối quan hệ vững chắc trên thị trường nhằm bảo vệ tối đa quyền lợi khách hàng.

Định hình cho Chiến Lược Dài Hạn

Mô hình sở hữu tư nhân giúp Lockton duy trì tầm nhìn dài hạn, chủ động đầu tư vào kiến trúc nền tảng linh hoạt có khả năng liên tục tích hợp các mô hình AI hàng đầu khi chúng thay đổi cách thức các tổ chức đánh giá rủi ro. Kết quả là một nền tảng được thiết kế để liên tục đổi mới, thích ứng và mở rộng quy mô đồng thời luôn đáp ứng nhu cầu của khách hàng — luôn chủ động dẫn dắt thay vì chỉ bị động ứng phó với biến động thị trường.

"Thị trường không thiếu các công cụ, nhưng điều khách hàng thực sự cần là giải pháp trí tuệ chuẩn xác — có tính kết nối, sát thực tế và được xây dựng xoay quanh cách thức họ đưa ra quyết định." Lockton SAGE chính là cam kết của chúng tôi trong việc mang lại giá trị cốt lõi đó. Đây không chỉ đơn thuần là một sản phẩm độc lập. Đó là sự kết tinh chuyên môn của toàn bộ tập thể Lockton, cùng hướng tới mục tiêu mang lại sự tự tin tối đa cho khách hàng tại mỗi thời điểm đưa ra quyết định.

— Claude Yoder, Giám Đốc Dữ Liệu, Phân Tích và Kỹ Thuật Số của Lockton

Lockton SAGE tạo dựng một nền tảng linh hoạt cho sự đổi mới liên tục, gia tăng giá trị mà Lockton mang lại trong mọi mối quan hệ hợp tác với khách hàng. Nhờ khả năng liên tục phát triển giải pháp trí tuệ theo thời gian, giá trị của Lockton SAGE sẽ gia tăng theo cấp số nhân cùng với sự phát triển của Lockton và khách hàng, trang bị cho đội ngũ Chuyên Viên/Cộng Sự Lockton những công cụ và tri thức cần thiết để đưa ra định hướng chính xác và hiệu quả hơn. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập vào LocktonSAGE.com.

Giới Thiệu về Lockton

Yếu tố làm nên sự khác biệt của Lockton cũng chính là nền tảng tạo nên chất lượng vượt trội: sự độc lập. Mô hình sở hữu tư nhân tạo điều kiện cho gần 15.000 Chuyên Viên/Cộng Sự của Lockton tại hơn 180 quốc gia tập trung hoàn toàn vào việc đáp ứng các nhu cầu về bảo hiểm và quản lý rủi ro của khách hàng Với chuyên môn trải rộng khắp toàn cầu, Lockton đóng góp kiến thức sâu sắc cần thiết để đạt được những kết quả nổi bật.

SOURCE Lockton