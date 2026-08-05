Lockton Memperkenalkan Lockton SAGE: Platform Kecerdasan Perusahaan Terpadu Pertama di Industri

Dirancang khusus untuk menghadirkan sepenuhnya kekuatan data milik Lockton, analitik canggih, kemampuan berbasis AI, dan keahlian khusus guna mendukung pengambilan keputusan klien dalam skala besar.

KANSAS CITY, Missouri, 5 Agustus, 2026 /PRNewswire/ -- Lockton, perusahaan pialang asuransi swasta dan manajemen risiko terbesar di dunia, hari ini mengumumkan perluasan ketersediaan Lockton SAGE, platform kecerdasan perusahaan yang dirancang khusus untuk menghadirkan sepenuhnya kekuatan data milik Lockton, analitik canggih, kemampuan berbasis AI, dan keahlian khusus guna mendukung pengambilan keputusan klien.

Pertama kali diperkenalkan di Lockton Re, Lockton SAGE kini diperluas ke berbagai kapabilitas bisnis perusahaan di Amerika Serikat yang mencakup Risk Solutions, People Solutions, dan Reinsurance.

Seiring organisasi menghadapi keputusan terkait tenaga kerja, keuangan, dan risiko yang semakin kompleks, banyak di antaranya terhambat oleh data yang terfragmentasi, wawasan yang terisolasi, serta semakin banyaknya alat AI mandiri yang gagal memberikan gambaran secara menyeluruh.

"Tidak ada perusahaan yang lebih siap memimpin klien memasuki era AI selain Lockton. Namun, teknologi saja bukanlah keunggulan. Keunggulan yang sesungguhnya lahir dari perpaduan kecerdasan yang kuat dengan sumber daya manusia yang luar biasa," ujar Ron Lockton, Chairman dan CEO Lockton. "Data, teknologi, dan keahlian kami dibangun bersama seiring waktu, bukan ditambahkan melalui akuisisi. Karena itu, semuanya bekerja sebagai satu kesatuan. Kami membangun Lockton SAGE untuk menjadikan para penasihat kami lebih unggul, dengan memberikan wawasan yang mereka butuhkan agar dapat membantu klien mengelola risiko dan mencapai hasil yang lebih baik melalui pendekatan yang lebih cerdas dan lebih personal. Perusahaan-perusahaan yang akan memimpin dalam dekade mendatang adalah mereka yang mampu memadukan teknologi terbaik dengan sumber daya manusia terbaik. Dan itulah yang menjadi fokus kami."

Lockton SAGE dibangun untuk menyatukan semuanya.

Lockton SAGE memanfaatkan kemampuan berbasis AI untuk mengidentifikasi pola, prioritas, dan rekomendasi yang paling relevan bagi bisnis setiap klien.

Dari Data Menjadi Keputusan—dengan Cepat

Lockton SAGE menghubungkan polis, penawaran, klaim, dan eksposur, lalu menerapkan analitik berbasis AI yang dipadukan dengan keahlian manusia untuk memberikan panduan yang lebih cepat dan lebih cerdas kepada klien saat keputusan paling penting harus diambil. Dengan mengungkap pola, mengantisipasi risiko yang muncul, dan memberikan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti lebih awal, platform ini membantu organisasi mengurangi masalah sebelum berkembang, menekan biaya sejak dini, serta membangun ketahanan finansial dan operasional yang lebih kuat untuk masa depan.

Apa yang Diperoleh Klien

Bagi klien, hal ini berarti beralih dari platform asuransi yang bersifat seragam ke lingkungan operasional yang dipersonalisasi, yang memadukan layanan terbaik di kelasnya dengan pengalaman yang dirancang khusus sesuai dengan bisnis, prioritas, dan metrik yang paling penting bagi mereka.

Di setiap tahap siklus hidup asuransi, Lockton SAGE mengubah kecerdasan yang saling terhubung menjadi pemahaman yang mendalam mengenai bisnis dan profil risiko klien, dipadukan dengan wawasan yang disesuaikan dengan tujuan dan sasaran mereka—mulai dari data yang menjadi titik awal proses hingga layanan konsultasi yang berlanjut setelah penempatan:

Data yang lebih kaya, beban kerja yang lebih ringan— Kolaborasi secara real-time dan pengambilan data otomatis menggantikan pengumpulan informasi secara manual. Hasilnya, beban administratif dalam pembelian dan pengelolaan pertanggungan berkurang, sekaligus menghasilkan gambaran yang lebih lengkap dan berkualitas tinggi mengenai risiko setiap klien.





Kolaborasi secara real-time dan pengambilan data otomatis menggantikan pengumpulan informasi secara manual. Hasilnya, beban administratif dalam pembelian dan pengelolaan pertanggungan berkurang, sekaligus menghasilkan gambaran yang lebih lengkap dan berkualitas tinggi mengenai risiko setiap klien. Analitik yang lebih mendalam— Wawasan mencakup seluruh eksposur risiko klien dan melampaui pembandingan umum dengan menyajikan gambaran yang disesuaikan dan berorientasi ke masa depan mengenai profil risiko spesifik setiap klien.





Wawasan mencakup seluruh eksposur risiko klien dan melampaui pembandingan umum dengan menyajikan gambaran yang disesuaikan dan berorientasi ke masa depan mengenai profil risiko spesifik setiap klien. Struktur yang lebih cerdas— Klien memperoleh lebih banyak pilihan untuk transfer dan pengelolaan risiko, dengan visibilitas secara real-time terhadap kompromi finansial dari setiap struktur program sebelum keputusan difinalisasi.





Klien memperoleh lebih banyak pilihan untuk transfer dan pengelolaan risiko, dengan visibilitas secara real-time terhadap kompromi finansial dari setiap struktur program sebelum keputusan difinalisasi. Penempatan yang dioptimalkan— Semua produk, segmen, dan perusahaan asuransi dianalisis secara berkelanjutan, sehingga memberikan pemahaman paling komprehensif yang tersedia kepada klien mengenai kondisi pasar serta pilihan pertanggungan yang paling efektif.





Semua produk, segmen, dan perusahaan asuransi dianalisis secara berkelanjutan, sehingga memberikan pemahaman paling komprehensif yang tersedia kepada klien mengenai kondisi pasar serta pilihan pertanggungan yang paling efektif. Layanan konsultasi yang lebih mendalam— Efisiensi yang didorong oleh platform memungkinkan para Associate Lockton meluangkan lebih banyak waktu untuk memberikan konsultasi strategis, didukung oleh hubungan dengan para pelaku pasar yang paling berperan dalam memperjuangkan kepentingan klien.

Dibangun untuk Jangka Panjang

Status Lockton sebagai perusahaan milik swasta memungkinkan perusahaan mengambil perspektif jangka panjang dengan berinvestasi secara terarah pada arsitektur platform yang fleksibel, sehingga dapat terus mengadopsi model AI terdepan seiring perubahan cara organisasi mengevaluasi risiko. Hasilnya adalah sebuah platform yang dirancang untuk terus berinovasi, beradaptasi, dan berkembang seiring kebutuhan klien—selalu selangkah lebih maju dari tuntutan pasar, bukan sekadar bereaksi terhadapnya.

"Pasar dipenuhi berbagai alat, tetapi yang dibutuhkan klien adalah kecerdasan yang tepat—yang saling terhubung, kontekstual, dan dibangun berdasarkan cara mereka benar-benar mengambil keputusan. Lockton SAGE adalah komitmen kami untuk mewujudkan hal tersebut. Ini bukan sekadar sebuah produk. Ini adalah keahlian kolektif Lockton yang bekerja bersama untuk memberikan keyakinan yang lebih besar kepada setiap klien dalam setiap keputusan."

— Claude Yoder, Chief Data, Analytics, and Digital Officer, Lockton

Lockton SAGE menciptakan fondasi yang dapat diskalakan untuk mendorong inovasi berkelanjutan, sekaligus memperluas nilai yang diberikan Lockton di setiap hubungan dengan klien. Seiring Lockton SAGE terus mengembangkan kemampuan kecerdasannya dari waktu ke waktu, nilainya bagi Lockton dan para kliennya pun akan terus bertambah, membekali para Associate Lockton dengan alat dan wawasan yang diperlukan untuk memberikan panduan yang lebih tepat dan berdampak. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi LocktonSAGE.com.

Tentang Lockton

Yang membuat Lockton berbeda sekaligus lebih unggul adalah independensinya. Status Lockton sebagai perusahaan milik swasta memberdayakan hampir 15.000 Associate yang beroperasi di lebih dari 180 negara untuk berfokus sepenuhnya pada kebutuhan klien di bidang risiko dan asuransi. Dengan keahlian yang menjangkau seluruh dunia, Lockton menghadirkan pemahaman mendalam yang diperlukan untuk mencapai hasil yang luar biasa.

SOURCE Lockton