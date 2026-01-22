LEPAS Resmikan Showroom Pertama di Dunia yang Berlokasi di Indonesia, Membuka Babak Baru di Pasar NEV

Di acara tersebut, perwakilan pemerintah Indonesia, jajaran manajemen LEPAS Indonesia, serta pemenang Miss Universe Indonesia 2025 juga berkunjung dan mengikuti prosesi pengguntingan pita sebagai tanda dibukanya Showroom Pertama LEPAS di dunia. Di dalam showroom, model unggulan LEPAS L8 yang memadukan inovasi dan desain elegan berhasil menarik perhatian pengunjung. AiMOGA, robot pemandu showroom, menyediakan layanan konsultasi cerdas sekaligus memandu pengunjung menjelajahi area showroom. Kehadiran robot ini menghadirkan pengalaman baru dan menarik. Para KOL dari sektor gaya hidup berkomentar, "Mulai dari sambutan robot cerdas hingga pengalaman interior yang futuristis, showroom ini memadukan teknologi dan estetika elegan dengan sempurna." Menutup rangkaian acara, "LEPAS Time Capsule Moment" menjadi simbol dari komitmen jangka panjang LEPAS terhadap inovasi, kualitas, dan keberlanjutan.

Bagi LEPAS, acara tersebut bukan hanya meresmikan showroom pertama, namun juga membuktikan kesuksesan penerapan sistem operasional merek yang terintegrasi di pasar global. Zeng Shuo, Presiden Direktur LEPAS Indonesia, mengatakan, "Kehadiran showroom MAS Kelapa Gading menegaskan komitmen LEPAS untuk membangun merek secara berkelanjutan melalui jaringan yang konsisten, kualitas layanan, dan pengalaman merek yang unggul."

Dalam satu tahun terakhir, sejak mengawali debut sebagai merek independen pada April 2025, LEPAS telah tampil di berbagai panggung internasional, termasuk penampilan perdana di pasar luar negeri ketika berpartisipasi di ajang Indonesia International Auto Show (GIIAS), pameran perdana di Eropa di ajang Salone dell'Auto di Torino di Italia, peresmian kerja sama dengan distributor di Uni Emirat Arab dan Kuwait, serta acara "Peluncuran dan Peresmian Kerja sama dengan Dealer" di Afrika Selatan.

Setelah membuka Showroom Pertama di Dunia, posisi dan tujuan LEPAS di kancah internasional semakin jelas. Momen ini tidak hanya mencerminkan perwujudan filosofi merek LEPAS tentang gaya hidup elegan, melainkan juga momen penting yang menempatkan LEPAS sebagai salah satu tolok ukur di pasar NEV global.

Ke depan, LEPAS akan terus mendorong integrasi mendalam antara inovasi teknologi, estetika desain, dan pengalaman berkendara yang elegan, guna menghadirkan pengalaman mobilitas NEV dan perjalanan yang luar biasa bagi pengguna di seluruh dunia.

