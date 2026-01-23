LEPAS otwiera swój pierwszy salon wystawowy w Indonezji, rozpoczynając nowy rozdział na rynku pojazdów NEV

DŻAKARTA, Indonezja, 23 stycznia 2026 r. /PRNewswire/ -- 19 stycznia LEPAS, zupełnie nowa marka pojazdów nowej energii (NEV) w ramach Chery Group, oficjalnie otworzyła swój pierwszy salon wystawowy na świecie w Dżakarcie, Indonezja. Ponad setka uczestników, w tym przedstawiciele rządu indonezyjskiego, mediów, kluczowi liderzy opinii oraz autoryzowani partnerzy handlowi, była świadkami tego nowego przełomu w historii ekspansji marki.

World’s First LEPAS Showroom

Podczas wydarzenia przedstawiciele indonezyjskiego rządu, kilku dyrektorów LEPAS Indonesia oraz zwyciężczyni konkursu Miss Universe Indonesia 2025 wspólnie przecięli wstęgę, oficjalnie otwierając pierwszy na świecie salon wystawowy marki LEPAS. Dużą uwagę w nowym salonie przyciągnął flagowy model LEPAS 8, który łączy w sobie innowacyjność i elegancki design. Robot gospodarz salonu, AiMOGA, pełnił rolę inteligentnego konsultanta i oprowadzał gości po obiekcie, oferując świeże i immersyjne doświadczenie. Wypowiedzi influencerów lifestyle'owych: „Od inteligentnego robota recepcyjnego po futurystyczne doświadczenie we wnętrzu salonu - obiekt doskonale łączy technologię z elegancką estetyką". Przygotowany na zakończenie wydarzenia pokaz LEPAS Time Capsule Moment symbolizował długofalowe zaangażowanie marki LEPAS w innowacyjność, jakość oraz zrównoważony rozwój.

Dla LEPAS jest to nie tylko otwarcie pierwszego salonu wystawowego, lecz także pomyślne wdrożenie kompletnego systemu działania marki na rynku globalnym. Zeng Shuo, prezes i dyrektor zarządzający LEPAS Indonesia, powiedział: „Otwarcie salonu MAS Kelapa Gading umacnia zaangażowanie marki LEPAS w zrównoważone budowanie marki poprzez spójną sieć, wysoką jakość obsługi oraz jednolite doświadczenie marki".

W ciągu ostatniego roku, od momentu debiutu niezależnej marki w kwietniu 2025 r., LEPAS zaznaczył swoją obecność na całym świecie: od zagranicznej premiery na Indonesia International Auto Show (GIIAS), przez europejski debiut na Salone dell'Auto di Torino we Włoszech, podpisanie umów z dystrybutorami w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Kuwejcie, aż po organizację ceremonii premiery marki i podpisania umów z partnerami handlowymi w Republice Południowej Afryki.

Wraz z otwarciem pierwszego na świecie salonu wystawowego, pozycja i cele LEPAS na arenie międzynarodowej stały się jeszcze wyraźniejsze. Ten kamień milowy nie tylko stanowi ważny symbol realizacji filozofii marki opartej na eleganckim stylu życia, lecz także kluczowy moment na drodze LEPAS jako punktu odniesienia na globalnym rynku NEV.

W przyszłości LEPAS będzie nadal łączyć innowacje technologiczne, estetykę oraz elegancję jazdy, oferując użytkownikom na całym świecie niespotykane dotąd wrażenia mobilności NEV oraz podróży w duchu eleganckiego stylu życia.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2866101/World_s_First_LEPAS_Showroom.jpg