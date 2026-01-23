LEPAS、インドネシアに世界初のショールームを開設し、NEV市場の新しい章を開く

ジャカルタ、インドネシア, 2026年1月23日 /PRNewswire/ -- Chery Group傘下の新しいNEVブランドであるLEPASは1月19日、インドネシアのジャカルタで同社世界初のショールームを正式にオープンしました。インドネシア政府関係者、メディア、KOL、販売代理店を含む100人以上が集まり、ブランド拡大の歩みにおけるこのマイルストーンを見届けました。

World’s First LEPAS Showroom (PRNewsfoto/LEPAS)

イベントでは、インドネシア政府の代表者、LEPAS Indonesiaの執行役員陣、2025年ミス・ユニバース・インドネシアの優勝者がショールームでのテープカットに出席し、世界初のLEPASショールームのオープンを祝いました。ショールーム内では、イノベーションとエレガントなデザインを兼ね備えたフラッグシップモデル、LEPAS L8が大きな注目を集めました。また、ショールームのホストロボットであるAiMOGAがインテリジェント相談サービスを提供したりショールーム内を案内したりして、来場者に新鮮で没入感のある体験が提供されました。次のようにコメントしているライフスタイルKOLもいました。「インテリジェントロボットによる受付から未来的なキャビン体験まで、このショールームはテクノロジーとエレガントな美学を完璧に融合しています。」イベントの締めくくりに、「LEPASタイムカプセル・モーメント」（LEPAS Time Capsule Moment）がLEPASのイノベーション、品質、持続可能性への長期的なコミットメントを象徴しました。

LEPASにとって、これは自社初のショールームのオープンを意味するだけでなく、世界市場における完全なブランド運営システムの導入で成功したことをも意味しています。LEPAS IndonesiaのZeng Shuo代表取締役社長は次のように述べています。「MAS Kelapa Gadingショールームの存在は、安定したネットワーク、サービスの質、ブランド体験を通じて、ブランドを持続的に構築するというLEPASのコミットメントを強化するものです」

2025年4月に独立ブランドとしてデビューして以来、この1年間、LEPASは世界中にそのプレゼンスを拡大しています。インドネシア国際オートショー（英略称：GIIAS、GAIKINDO Indonesia International Auto Show）で海外デビューを果たし、イタリアのトリノオートショー（Salone dell'Auto di Torino）で欧州において初お披露目、UAEおよびクウェートでは販売代理店との契約締結、そして南アフリカではブランド発足・ディーラー調印式を主催しました。

世界初のショールームのオープンを契機に、LEPASの国際舞台における位置づけと目標はさらに明確になりました。この画期的な出来事は、「エレガントなライフスタイル」（Elegant Lifestyle）というブランド哲学を体現した重要な象徴であるだけでなく、LEPASをグローバルNEV市場のベンチマークとして確立する鍵となる瞬間でもあります。

LEPASはこれからも、技術革新、デザイン美学、エレガントなドライビングの深い融合を推進し、世界中のユーザーに前例のないNEVモビリティ体験とエレガントなライフスタイルの旅を提供し続けます。

SOURCE LEPAS