레파스, 인도네시아에 세계 첫 쇼룸 개관… 글로벌 신에너지차(NEV) 시장 진출 본격화

자카르타, 인도네시아 2026년 1월 22일 /PRNewswire/ -- 체리 그룹(Chery Group) 산하의 신생 신에너지차(NEV) 브랜드 레파스(LEPAS)가 지난 1월 19일 인도네시아 자카르타에서 세계 첫 쇼룸을 공식 개관했다. 이번 행사에는 인도네시아 정부 관계자, 언론, 인플루언서(KOL), 딜러 파트너 등 100여 명이 참석해 브랜드 확장의 중요한 이정표를 함께 지켜봤다.

World’s First LEPAS Showroom (PRNewsfoto/LEPAS)

이날 개관식에는 인도네시아 정부 대표단, 레파스 인도네시아(LEPAS Indonesia) 주요 임원진, 2025년 미스 유니버스 인도네시아 수상자가 참석해 함께 테이프 커팅을 진행하며 세계 최초 레파스 쇼룸의 시작을 알렸다. 쇼룸 내부에서는 혁신 기술과 우아한 디자인이 접목된 대표 모델 LEPAS L8이 큰 주목을 받았다. 쇼룸 호스트 로봇인 AiMOGA가 지능형 상담과 안내 서비스를 제공하며 방문객들에게 신선하고 몰입감 넘치는 경험을 선사했다. 쇼룸 현장에 참석한 라이프스타일 인플루언서들은 "지능형 로봇 응대부터 미래적인 실내 경험까지, 기술과 우아한 미학이 완벽하게 조화를 이룬 공간"이라고 호평했다. 행사의 마지막을 장식한 레파스 타임캡슐 모멘트(LEPAS Time Capsule Moment) 연출은 혁신, 품질, 지속가능성에 대한 레파스의 장기적 의지를 상징적으로 보여줬다.

레파스측은 이번 개관이 단순한 첫 쇼룸 오픈을 넘어, 글로벌 시장에서 완성도 높은 브랜드 운영 시스템을 성공적으로 구축했음을 의미한다고 밝혔다. 쩡쇼우(Zeng Shuo) 레파스 인도네시아 법인 대표는 "MAS 켈라파 가딩(MAS Kelapa Gading) 쇼룸은 일관된 네트워크와 서비스 품질, 브랜드 경험을 통해 레파스를 지속 가능하게 성장시키겠다는 우리의 의지를 강화하는 것"이라고 말했다.

레파스는 2025년 4월 독립 브랜드로 출범한 이후 지난 1년간 글로벌 입지를 넓혀왔다. 인도네시아 국제 오토쇼(Indonesia International Auto Show, GIIAS)를 통한 해외 첫 공개를 시작으로 이탈리아 토리노 모터쇼(Salone dell'Auto di Torino)에서 유럽 프리미어 개최, 아랍에미리트(UAE) 및 쿠웨이트 유통사와의 계약 체결, 남아프리카공화국에서 브랜드 론칭 및 딜러 계약 체결 행사 등을 잇달아 진행한 바 있다.

세계 첫 쇼룸 개관을 기점으로 글로벌 무대에서 레파스의 입지와 목표는 더욱 분명해졌다. 이번 이정표는 우아한 라이프스타일이라는 브랜드 철학이 실현되는 중요한 상징이자, 글로벌 NEV 시장에서 레파스가 벤치마크 브랜드로 자리매김하는 중대한 시점이 될 것이다.

앞으로 레파스는 기술 혁신, 디자인 미학, 우아한 주행 경험의 긴밀한 통합을 지속적으로 추진하며, 전 세계 사용자에게 전례 없는 NEV 모빌리티 경험과 우아한 라이프스타일 이동 수단을 제공할 계획이다.

SOURCE LEPAS