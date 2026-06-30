Eskom เปิดตัวศูนย์ Modernisation Centre ภายใต้ความร่วมมือกับ Huawei จุดประกายอนาคตพลังงานดิจิทัลของแอฟริกาใต้

News provided by

Huawei

30 Jun, 2026, 21:17 CST

โจฮันเนสเบิร์ก, 30 มิถุนายน 2569 /PRNewswire/ -- เมื่อเร็ว ๆ นี้ มีการจัดพิธีตัดริบบิ้นเปิดตัว Eskom & Huawei Modernisation Centre อย่างประสบความสำเร็จ ซึ่งจัดขึ้นร่วมกันโดย Eskom จากแอฟริกาใต้และ Huawei โดยการเป็นพันธมิตรครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงจิตวิญญาณแห่งความร่วมมืออันแข็งแกร่ง ตลอดจนความมุ่งมั่นร่วมกันในการขับเคลื่อนนวัตกรรม เทคโนโลยี และการพัฒนาศักยภาพบุคลากร การสนับสนุนจาก Huawei มีบทบาทสำคัญในการผลักดันการเปลี่ยนโฉมและยกระดับ Eskom Academy of Learning ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์บทใหม่ที่น่าตื่นเต้นของ Eskom ในด้านการเรียนรู้ นวัตกรรม และการปรับองค์กรให้ทันสมัย โดย Eskom & Huawei Modernisation Centre และ Smart Classroom ถือเป็นสัญลักษณ์ของความก้าวหน้าและความร่วมมือที่จับต้องได้อย่างเป็นรูปธรรม ตอกย้ำความมุ่งมั่นของทั้งสองฝ่ายในการพัฒนาบุคลากรที่มีทักษะสูง ปรับตัวได้รวดเร็ว และมีความพร้อมสำหรับอนาคต

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Eskom & Huawei Unveil Modernisation Centre
Eskom & Huawei Unveil Modernisation Centre

ศูนย์แห่งนี้ได้ดำเนินการติดตั้งห้องเรียนอัจฉริยะ โดยใช้โซลูชันห้องเรียนอัจฉริยะของ Huawei ซึ่งรองรับการจัดหลักสูตรฝึกอบรมเฉพาะทางสำหรับพนักงานของ Eskom และเยาวชนชาวแอฟริกาใต้ ซึ่งครอบคลุมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับระบบไฟฟ้า โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (smart grid) ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และการปฏิบัติการและการบำรุงรักษาระบบดิจิทัล เพื่อสร้างบุคลากรที่มีทักษะด้านการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลของภาคพลังงานภายในประเทศ และวางรากฐานที่มั่นคงให้แก่การพัฒนาอย่างยั่งยืนของภาคพลังงานในแอฟริกาใต้

ด้วยการผสานเทคโนโลยีด้าน ICT และพลังงานดิจิทัลของ Huawei เข้ากับประสบการณ์การดำเนินโครงการที่ผ่านการพิสูจน์และประสบความสำเร็จในระดับโลก Huawei จะสนับสนุนการยกระดับ Eskom ให้ก้าวสู่การดำเนินงานด้านพลังงานที่มีความปลอดภัยยิ่งขึ้น มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และมีความอัจฉริยะมากขึ้น ในอนาคต ทั้งสองฝ่ายจะยกระดับความร่วมมือในหลายมิติให้ยิ่งลึกซึ้ง ซึ่งรวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีร่วมกันและการพัฒนาบุคลากร เพื่อเสริมศักยภาพให้แก่อุตสาหกรรมพลังงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

ในการกล่าวสุนทรพจน์ รัฐมนตรี ดร. Kgosientsho Ramokgopa กล่าวว่า การปรับปรุงระบบไฟฟ้าให้ทันสมัยและการพัฒนาบุคลากรเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมซึ่งกันและกัน การเปิดตัว Eskom Modernisation Centre จะอาศัยเทคโนโลยีล้ำสมัยและความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาบุคลากรของ Huawei เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลากรด้านดิจิทัลในอุตสาหกรรมไฟฟ้าของแอฟริกาใต้ ยกระดับความปลอดภัยและเสถียรภาพในการดำเนินงานของโครงข่ายไฟฟ้า บรรเทาวิกฤตจากปัญหาการตัดกระแสไฟฟ้าเป็นระยะ (load shedding) ที่ยืดเยื้อมานาน และสร้างความมั่นคงด้านพลังงานที่แข็งแกร่งเพื่อสนับสนุนการฟื้นฟูทางเศรษฐกิจของแอฟริกาใต้

ดร. Mteto Nyati ประธานคณะกรรมการบริหารของ Eskom กล่าวว่า การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิรูปและการสร้างความก้าวหน้าครั้งสำคัญของ Eskom การก่อสร้าง Modernisation Centre และห้องเรียนอัจฉริยะที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่เพียงช่วยเสริมขีดความสามารถในการปฏิบัติการของโครงข่ายไฟฟ้าเท่านั้น แต่ยังช่วยพัฒนาบุคลากรด้านเทคนิครุ่นใหม่ให้แก่องค์กรอีกด้วย ซึ่งถือเป็นก้าวเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาในอนาคตของ Eskom

Dan Marokane ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มของ Eskom กล่าวว่า โซลูชัน ICT และพลังงานดิจิทัลแบบครบวงจรของ Huawei ได้รับการออกแบบให้สอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงของระบบโครงข่ายไฟฟ้าในแอฟริกาใต้เป็นอย่างสูง ความร่วมมือครั้งนี้จะผลักดันการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบในด้านการสั่งการและควบคุมโครงข่ายไฟฟ้า การจัดการเหตุขัดข้อง และการปฏิบัติการและการบำรุงรักษา ซึ่งจะช่วยยกระดับความเชื่อถือได้ของการจ่ายไฟฟ้าอย่างมีนัยสำคัญ

Agnes Mlambo ผู้บริหารกลุ่มสายงานระบบจำหน่ายไฟฟ้า (Distribution Group Executive) ของ Eskom กล่าวว่า ห้องเรียนอัจฉริยะจะช่วยเสริมสร้างทักษะใหม่ ๆ ให้แก่พนักงานในสายงานระบบจำหน่าย เพื่อยกระดับทักษะด้านดิจิทัล เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของระบบจำหน่ายไฟฟ้า สร้างความมั่นคงในการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่ภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ และประชาชน ตลอดจนก่อให้เกิดประโยชน์แก่ครัวเรือนทั่วทั้งแอฟริกาใต้

ในฐานะพันธมิตรเชิงกลยุทธ์หลักของอุตสาหกรรมพลังงานไฟฟ้า Huawei ได้มีส่วนร่วมอย่างเต็มรูปแบบในการก่อสร้าง Modernisation Centre โดยรวม ทั้งยังจัดแสดงเทคโนโลยีและโซลูชันต่าง ๆ ได้แก่ สถานีไฟฟ้าย่อยอัจฉริยะ ระบบจำหน่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ โซลูชันพลังงานดิจิทัล ระบบรับรองความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ รวมถึงชุดอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์แบบครบวงจรสำหรับห้องเรียนอัจฉริยะ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: https://e.huawei.com/en/industries/grid 

SOURCE Huawei

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