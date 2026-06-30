Eskom, Huawei ile İşbirliği Kapsamında Modernizasyon Merkezini Tanıttı; Güney Afrika'nın Dijital Enerji Geleceğine Işık Tutuyor

JOHANNESBURG, 30 Haziran 2026 /PRNewswire/ -- Kısa bir süre önce, Güney Afrika'daki Eskom ve Huawei tarafından ortaklaşa düzenlenen Eskom & Huawei Modernizasyon Merkezi'nin açılış töreni başarıyla gerçekleştirildi. Bu ortaklık, güçlü bir işbirliği ruhunu ve yenilikçilik, teknoloji ve yetkinlik geliştirme konusundaki ortak kararlılığı yansıtmaktadır. Huawei'nin desteği, Eskom Öğrenim Akademisi'nin dönüşümünün gerçekleşmesinde hayati bir rol oynamış ve Eskom'un öğrenim, inovasyon ve modernizasyon yolculuğunda heyecan verici yeni bir sayfanın açılmasına öncülük etmiştir. Eskom ve Huawei Modernizasyon Merkezi ile Akıllı Sınıf, ilerleme ve ortaklığın somut sembolleri olarak öne çıkmakta ve yetenekli, esnek ve geleceğe hazır bir işgücü geliştirme konusundaki kararlılığımızı pekiştirmektedir.

Eskom & Huawei Unveil Modernisation Centre

Huawei'nin akıllı sınıf çözümleriyle donatılmış özel bir akıllı sınıfa sahip olan merkez, Eskom çalışanları ve Güney Afrikalı gençlere enerji bilişim teknolojileri, akıllı şebekeler, siber güvenlik ile dijital işletme ve bakım konularını kapsayan özel eğitim programları sunmaktadır. Bu girişim, dijitalleşmeyi desteklemek üzere yerel bir yetenek havuzu oluşturuyor ve Güney Afrika enerji sektörünün sürdürülebilir gelişimi için sağlam bir temel atıyor.

Huawei, bilgi ve iletişim teknolojileri (ICT) ile dijital enerji teknolojilerini, kanıtlanmış küresel uygulama uzmanlığıyla birleştirerek, Eskom'un daha güvenli, daha verimli ve daha akıllı enerji operasyonlarına geçiş sürecini destekleyecektir. Bundan sonra, iki taraf, ortak teknoloji geliştirme ve yetenek geliştirme dahil olmak üzere çok yönlü işbirliğini daha da derinleştirecek ve dijital teknolojiler aracılığıyla enerji sektörünü güçlendirecektir.

Sayın Bakan Dr. Kgosientsho Ramokgopa, yaptığı konuşmada, elektrik sisteminin modernizasyonu ile yetenek geliştirmenin birbirini karşılıklı olarak desteklediğini belirtti. Eskom Modernizasyon Merkezi'nin açılışı, Huawei'nin ileri teknolojilerinden ve yetenek geliştirme alanındaki uzmanlığından yararlanarak Güney Afrika enerji sektöründeki dijital yetenek eksikliğini gidermeyi, elektrik şebekelerinin güvenli ve istikrarlı çalışmasını geliştirmeyi, uzun süredir devam eden elektrik kesintisi krizini hafifletmeyi ve Güney Afrika'nın ekonomik toparlanması için sağlam bir enerji güvenliği sağlamayı amaçlamaktadır.

Eskom Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mteto Nyati, dijital dönüşümün Eskom'un reformu ve atılımı için hayati önem taşıdığını vurguladı. Modernizasyon Merkezi ve akıllı sınıfın tamamlanması, şebeke işletme kapasitelerini güçlendirmekle kalmayıp, aynı zamanda kurum için yeni nesil teknik yeteneklerin yetiştirilmesine de katkıda bulunmakta olup, Eskom'un gelecekteki gelişimi açısından hayati öneme sahip stratejik bir adım teşkil etmektedir.

Eskom Grup CEO'su Dan Marokane, Huawei'nin uçtan uca ICT ve dijital enerji çözümlerinin Güney Afrika'nın elektrik şebekesinin pratik ihtiyaçlarına son derece uygun olduğunu vurguladı. Bu ortaklık, şebeke sevkıyatı, arıza yönetimi ile işletme ve bakım süreçlerinin tam anlamıyla dijitalleşmesini sağlayarak, elektrik tedarikinin güvenilirliğini önemli ölçüde artıracaktır.

Eskom Dağıtım Grubu Yöneticisi Agnes Mlambo, akıllı sınıfın Dağıtım birimi çalışanlarına yeni beceriler kazandırarak dijital becerilerini geliştirmelerine, dağıtım şebekesinin işletme verimliliğini en üst düzeye çıkarmalarına, sanayi, işletmeler ve konutlar için istikrarlı elektrik tedariki sağlamalarına ve Güney Afrika genelindeki hanelere fayda sağlamalarına yardımcı olacağını belirtti.

Elektrik enerjisi sektörünün temel stratejik ortaklarından biri olan Huawei, Modernizasyon Merkezi'nin genel inşasına tam anlamıyla katkıda bulunmuş ve akıllı trafo merkezleri, akıllı dağıtım sistemleri, dijital enerji çözümleri, siber güvenlik güvencesi ile akıllı sınıflar için eksiksiz bir yazılım ve donanım paketini sergilemiştir.

Daha fazla bilgi için: https://e.huawei.com/en/industries/grid