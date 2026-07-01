Eskom Resmikan Modernisation Centre Bersama Huawei, Perkuat Transformasi Digital di Sektor Ketenagalistrikan Afrika Selatan

Dilengkapi ruang kelas pintar yang memanfaatkan solusi Smart Classroom buatan Huawei, pusat pelatihan ini menyediakan berbagai program pembelajaran khusus bagi karyawan Eskom dan generasi muda Afrika Selatan. Materi pelatihan mencakup teknologi informasi dan komunikasi untuk sektor ketenagalistrikan, jaringan listrik cerdas (smart grid), keamanan siber, serta operasi dan pemeliharaan digital. Inisiatif ini bertujuan memperkuat ketersediaan talenta lokal di bidang digitalisasi sektor energi sekaligus mendukung kesinambungan industri ketenagalistrikan Afrika Selatan.

Dengan memanfaatkan teknologi TIK dan energi digital, serta pengalaman implementasi di berbagai negara, Huawei akan mendukung transformasi Eskom menuju sistem operasional yang lebih aman, efisien, dan cerdas. Ke depan, kedua pihak akan memperluas kerja sama di berbagai bidang, termasuk pengembangan teknologi bersama dan pembinaan talenta guna mempercepat transformasi digital di industri ketenagalistrikan.

Dalam sambutannya, Menteri Kelistrikan dan Energi Afrika Selatan, Kgosientsho Ramokgopa, mengatakan, modernisasi sistem ketenagalistrikan dan pengembangan talenta merupakan dua aspek yang saling mendukung. Menurut dia, kehadiran Eskom Modernisation Centre akan memanfaatkan teknologi mutakhir dan pengalaman Huawei dalam pengembangan sumber daya manusia untuk mengatasi kekurangan talenta digital di sektor ketenagalistrikan Afrika Selatan. Langkah tersebut juga diharapkan meningkatkan keamanan dan stabilitas jaringan listrik, mengurangi krisis pemadaman bergilir yang telah berlangsung lama, serta memperkuat ketahanan energi guna mendukung pemulihan ekonomi nasional.

Menurut Chairman, Eskom, Mteto Nyati, transformasi digital menjadi faktor penting dalam reformasi dan peningkatan kinerja Eskom. Dia menjelaskan bahwa pembangunan Modernisation Centre dan Smart Classroom tidak hanya meningkatkan kapabilitas operasional jaringan listrik, namun juga mempersiapkan ahli teknik generasi baru yang akan mendukung pertumbuhan perusahaan di masa mendatang.

Sementara itu, Group CEO, Eskom, Dan Marokane, mengatakan, solusi TIK dan energi digital Huawei dirancang sesuai kebutuhan operasional jaringan listrik Afrika Selatan. Kemitraan ini akan mempercepat digitalisasi untuk berbagai fungsi penting, mulai dari pengaturan jaringan, penanganan gangguan, hingga operasi dan pemeliharaan, sehingga meningkatkan keandalan pasokan listrik secara signifikan.

Distribution Group Executive, Eskom, Agnes Mlambo, menambahkan bahwa Smart Classroom akan membantu karyawan di unit distribusi untuk mengembangkan keterampilan digital baru. Kemampuan tersebut akan mendukung peningkatan efisiensi operasional jaringan distribusi, menjaga kestabilan pasokan listrik bagi sektor industri, bisnis, dan masyarakat, serta memberikan manfaat yang lebih luas bagi rumah tangga di seluruh Afrika Selatan.

Sebagai mitra strategis utama di sektor ketenagalistrikan, Huawei terlibat secara menyeluruh dalam pembangunan Modernisation Centre. Huawei menampilkan berbagai solusi, mulai dari gardu induk pintar, sistem distribusi listrik cerdas, solusi energi digital, sistem keamanan siber, hingga perangkat keras dan perangkat lunak yang mendukung operasional Smart Classroom.

Informasi selengkapnya: https://e.huawei.com/en/industries/grid

SOURCE Huawei