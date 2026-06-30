Spoločnosť Eskom v spolupráci so spoločnosťou Huawei slávnostne otvára Centrum modernizácie, ktoré osvetľuje budúcnosť digitálneho napájania v Južnej Afrike
News provided byHuawei
Jun 30, 2026, 13:33 ET
JOHANNESBURG, 30. júna 2026 /PRNewswire/ -- Nedávno sa slávnostným prestrihnutím pásky úspešne uviedlo do prevádzky Centrum modernizácie Eskom a Huawei, ktoré spoločne prevádzkujú juhoafrická spoločnosť Eskom a Huawei. Toto partnerstvo odráža silného ducha spolupráce a spoločný záväzok k inováciám, technológiám a rozvoju spôsobilostí. Podpora spoločnosti Huawei zohrala kľúčovú úlohu a umožnila transformáciu Akadémie vzdelávania Eskom, čo znamenalo začiatok vzrušujúcej novej kapitoly na ceste vzdelávania, inovácií a modernizácie spoločnosti Eskom. Centrum modernizácie Eskom a Huawei a inteligentná učebňa sú hmatateľnými symbolmi pokroku a partnerstva, ktoré posilňujú náš záväzok rozvíjať kvalifikovanú, agilnú a na budúcnosť pripravenú pracovnú silu.
Centrum je vybavené špeciálnou inteligentnou učebňou využívajúcou riešenia pre inteligentné učebne od spoločnosti Huawei a poskytuje špecializované školiace programy pre zamestnancov spoločnosti Eskom a juhoafrickú mládež, ktoré sa zameriavajú na energetické prepojenie informačných a komunikačných technológií, inteligentné siete, kybernetickú bezpečnosť a digitálnu prevádzku a údržbu. Buduje lokálny fond talentov pre digitalizáciu energetiky a kladie pevný základ pre udržateľný rozvoj energetického sektora Južnej Afriky.
Spoločnosť Huawei využije svoje technológie IKT a digitálneho napájania spolu s overenými globálnymi implementačnými znalosťami a podporí modernizáciu spoločnosti Eskom smerom k bezpečnejšej, efektívnejšej a inteligentnejšej prevádzke energetických systémov. V budúcnosti budú obe strany ďalej prehlbovať mnohostrannú spoluprácu vrátane spoločného vývoja technológií a rozvoja talentov, čím posilnia energetický priemysel prostredníctvom digitálnych technológií.
Vo svojom prejave juhoafrický minister energetiky Dr. Kgosientsho Ramokgopa uviedol, že modernizácia energetického systému a rozvoj talentov sa vzájomne posilňujú. Spustením Centra modernizácie Eskom získame príležitosť využiť pokročilé technológie a odborné znalosti spoločnosti Huawei v oblasti rozvoja talentov na riešenie nedostatku digitálnych talentov v juhoafrickom energetickom priemysle, zlepšenie bezpečnej a stabilnej prevádzky elektrických sietí, pomoc s vyriešením dlhotrvajúcej energetickej krízy a zaistením robustnej energetickej bezpečnosti pre hospodárske oživenie Južnej Afriky.
Dr. Mteto Nyati, predseda predstavenstva spoločnosti Eskom, zdôraznil, že digitálna transformácia je kľúčová pre reformu a zásadné napredovanie spoločnosti Eskom. Dokončenie Centra modernizácie a inteligentnej učebne nielen posilňuje kapacity prevádzky siete, ale aj kultivuje technické talenty novej generácie pre podnik, čo predstavuje kľúčový strategický krok pre budúci rozvoj spoločnosti Eskom.
Dan Marokane, generálny riaditeľ skupiny Eskom, zdôraznil, že komplexné riešenia spoločnosti Huawei v oblasti informačných a komunikačných technológií a digitálnej energie sú vysoko prispôsobené praktickým potrebám juhoafrickej energetickej siete. Partnerstvo povedie k úplnej digitalizácii dispečingu siete, riešenia porúch a prevádzky a údržby, čím sa výrazne zlepší spoľahlivosť dodávok energie.
Agnes Mlambo, výkonná riaditeľka distribučnej skupiny spoločnosti Eskom, uviedla, že inteligentná učebňa poskytne zamestnancom distribučnej divízie nové zručnosti na zlepšenie ich digitálnych zručností, optimalizáciu efektívnosti prevádzky distribučnej siete, zabezpečenie stabilného zásobovania elektrinou pre priemyselné odvetvia, podniky a obyvateľov a bude prínosom pre domácnosti v celej Južnej Afrike.
Spoločnosť Huawei sa ako kľúčový strategický partner v odvetví elektrickej energie plne podieľala na celkovej výstavbe Centra modernizácie, pričom poskytla inteligentné rozvodne, inteligentné distribučné systémy, digitálne energetické riešenia, zaistenie kybernetickej bezpečnosti a kompletný balík softvéru a hardvéru pre inteligentnú učebňu.
Viac informácií: https://e.huawei.com/en/industries/grid
Share this article