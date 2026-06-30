Eskom представляет Центр модернизации в партнерстве с Huawei, освещающий будущее цифровой энергетики Южной Африки

ЙОХАННЕСБУРГ, 30 июня 2026 г. /PRNewswire/ -- Недавно была успешно запущена церемония разрезания ленты для Центра модернизации Eskom и Huawei, совместно проведенная компаниями Eskom из Южной Африки и Huawei. Это партнерство отражает сильный дух сотрудничества и общую приверженность инновациям, технологиям и развитию потенциала. Поддержка Huawei сыграла важную роль в преобразовании Академии обучения Eskom, ознаменовав начало новой захватывающей главы в обучении, инновациях и модернизации Eskom. Центр модернизации Eskom и Huawei и Smart Classroom являются осязаемыми символами прогресса и партнерства, укрепляя нашу приверженность развитию квалифицированной, гибкой и готовой к будущему рабочей силы.

Eskom & Huawei Unveil Modernisation Centre

Центр, оснащенный специальной интеллектуальной классной комнатой благодаря решениям Huawei, предоставляет специализированные учебные программы для сотрудников Eskom и южноафриканской молодежи, охватывающие энергетические ИКТ, интеллектуальные сети, кибербезопасность и цифровую эксплуатацию и техническое обслуживание. Он создает локализованный кадровый резерв для цифровизации энергетики и закладывает прочную основу для устойчивого развития энергетического сектора Южной Африки.

Используя свои ИКТ и цифровые энергетические технологии наряду с проверенным опытом глобального внедрения, Huawei будет поддерживать модернизацию Eskom в направлении более безопасных, более эффективных и более интеллектуальных энергетических операций. В дальнейшем обе стороны будут продолжать углублять многоплановое сотрудничество, включая совместное развитие технологий и развитие талантов, расширяя возможности энергетической отрасли с помощью цифровых технологий.

В своем выступлении министр д-р Кгосиенцо Рамокгопа (Kgosientsho Ramokgopa) заявил, что модернизация энергосистемы и развитие талантов взаимно усиливают друг друга. Запуск Центра модернизации Eskom позволит использовать передовые технологии и опыт Huawei в области развития талантов для решения проблемы нехватки цифровых талантов в энергетической отрасли Южной Африки, повышения безопасности и стабильности работы электрических сетей, облегчения давнего кризиса снижения нагрузки и обеспечения надежной энергетической безопасности для восстановления экономики Южной Африки.

Д-р Мтето Ньяти (Mteto Nyati), председатель правления Eskom, отметил, что цифровая трансформация имеет решающее значение для реформы и прорыва Eskom. Завершение строительства Центра модернизации и умного класса не только укрепляет возможности работы с сетью, но и развивает технические таланты следующего поколения для предприятия, представляя собой жизненно важный стратегический шаг для будущего развития Eskom.

Дэн Марокан (Dan Marokane), генеральный директор группы Eskom, подчеркнул, что комплексные решения Huawei в области ИКТ и цифровой энергетики в значительной степени адаптированы к практическим потребностям энергосистемы Южной Африки. Партнерство будет способствовать полной цифровизации диспетчеризации сети, устранению неисправностей и эксплуатации и техническому обслуживанию, что значительно повысит надежность электроснабжения.

Агнес Мламбо (Agnes Mlambo), исполнительный директор дистрибьюторской группы Eskom, сказала, что интеллектуальный класс предоставит сотрудникам дистрибуции новые навыки для повышения их цифровых навыков, оптимизации эффективности работы распределительной сети, обеспечения стабильного энергоснабжения для отраслей, предприятий и жителей, а также принесет пользу домохозяйствам по всей Южной Африке.

Будучи ключевым стратегическим партнером в электроэнергетике, компания Huawei в полной мере участвовала в общем строительстве Центра модернизации, демонстрируя интеллектуальные подстанции, интеллектуальные распределительные системы, цифровые энергетические решения, обеспечение кибербезопасности и полный набор программного и аппаратного обеспечения для интеллектуального класса.

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