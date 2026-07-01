Eskom inaugure un centre de modernisation en partenariat avec Huawei, ouvrant la voie à l'avenir numérique de l'Afrique du Sud dans le domaine de l'énergie

JOHANNESBURG, 1er juillet 2026 /PRNewswire/ -- La cérémonie d'inauguration du centre de modernisation « Eskom & Huawei », organisée conjointement par la société sud-africaine Eskom et Huawei, a récemment été lancée avec succès. Ce partenariat témoigne d'un fort esprit de collaboration et d'un engagement partagé en faveur de l'innovation, de la technologie et du développement des compétences. Le soutien apporté par Huawei a joué un rôle déterminant dans la transformation de l'Eskom Academy of Learning, marquant ainsi le début d'un nouveau chapitre passionnant dans le parcours d'Eskom en matière d'apprentissage, d'innovation et de modernisation. Le centre de modernisation et la salle de classe connectée d'Eskom et de Huawei sont des symboles concrets de progrès et de partenariat, qui renforcent notre engagement à former une main-d'œuvre qualifiée, agile et prête pour l'avenir.

Eskom & Huawei Unveil Modernisation Centre

Doté d'une salle de classe connectée dédiée équipée de solutions Huawei, le centre propose des programmes de formation spécialisés destinés aux employés d'Eskom et aux jeunes Sud-Africains, portant sur les TIC dans le domaine de l'énergie, les réseaux intelligents, la cybersécurité ainsi que l'exploitation et la maintenance numériques. Ce projet permet de constituer un vivier de talents locaux pour favoriser la transition numérique et jette des bases solides pour le développement durable du secteur énergétique sud-africain.

En s'appuyant sur ses TIC et ses technologies énergétiques numériques, ainsi que sur son expertise mondiale éprouvée en matière de mise en œuvre, Huawei accompagnera Eskom dans sa modernisation afin de rendre ses opérations énergétiques plus sûres, plus efficaces et plus intelligentes. À l'avenir, les deux parties continueront à renforcer leur coopération dans de nombreux domaines, notamment le développement technologique conjoint et la formation de talents, afin de dynamiser le secteur de l'énergie par le biais des technologies numériques.

Dans son allocution, l'honorable ministre Kgosientsho Ramokgopa, a déclaré que la modernisation du réseau électrique et le développement des talents se renforçaient mutuellement. Le lancement du Centre de modernisation d'Eskom permettra de tirer parti des technologies de pointe et de l'expertise de Huawei en matière de développement des compétences afin de remédier à la pénurie de talents dans le domaine du numérique au sein du secteur énergétique sud-africain, de renforcer la sécurité et la stabilité du fonctionnement des réseaux électriques, d'atténuer la crise persistante des délestages et d'assurer une sécurité énergétique solide pour la reprise économique de l'Afrique du Sud.

Mteto Nyati, président du conseil d'administration d'Eskom, a souligné que la transformation numérique était essentielle à la réforme et au renouveau d'Eskom. L'achèvement du Centre de modernisation et de la salle de classe connectée permet non seulement de renforcer les capacités d'exploitation du réseau, mais aussi de former la prochaine génération de techniciens pour l'entreprise, ce qui représente une initiative stratégique essentielle pour le développement futur d'Eskom.

Dan Marokane, PDG du groupe Eskom, a souligné que les solutions de bout en bout de Huawei en matière de TIC et d'énergie numérique sont parfaitement adaptées aux besoins concrets du réseau électrique sud-africain. Ce partenariat permettra de mener à bien la numérisation complète de la gestion du réseau, de la gestion des pannes ainsi que de l'exploitation et de la maintenance, ce qui améliorera considérablement la fiabilité de l'approvisionnement en électricité.

Agnes Mlambo, directrice du groupe Distribution chez Eskom, a déclaré que cette salle de classe connectée permettra aux employés du secteur de la distribution d'acquérir de nouvelles compétences, afin d'améliorer leurs compétences numériques, d'optimiser l'efficacité opérationnelle du réseau de distribution, de garantir un approvisionnement électrique stable aux industries, aux entreprises et aux particuliers, et d'apporter des avantages aux ménages dans toute l'Afrique du Sud.

En tant que partenaire stratégique majeur du secteur de l'énergie électrique, Huawei a pleinement participé à la construction globale du Centre de modernisation, en présentant des postes de transformation intelligents, des systèmes de distribution intelligents, des solutions énergétiques numériques, des mesures de cybersécurité ainsi qu'une gamme complète de logiciels et de matériel destinés aux salles de classe intelligentes.

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