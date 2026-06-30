Eskom Lancar Pusat Pemodenan dengan Kerjasama Huawei, Menerangi Masa Depan Kuasa Digital Afrika Selatan

JOHANNESBURG, 1 Julai 2026 /PRNewswire/ -- Baru-baru ini, majlis pelancaran Pusat Pemodenan Eskom & Huawei yang dianjurkan bersama oleh Eskom Afrika Selatan dan Huawei telah berlangsung dengan jayanya. Kerjasama ini mencerminkan semangat kolaborasi yang kukuh dan komitmen bersama terhadap inovasi, teknologi dan pembangunan keupayaan. Sokongan Huawei memainkan peranan penting dalam mentransformasikan Akademi Pembelajaran Eskom, sekali gus menandakan lembaran baharu dalam perjalanan pembelajaran, inovasi dan pemodenan Eskom. Pusat Pemodenan Eskom & Huawei dan Bilik Darjah Pintar menjadi simbol nyata kemajuan dan kerjasama, sambil mengukuhkan komitmen untuk membangunkan tenaga kerja yang berkemahiran, tangkas dan bersedia menghadapi masa depan.

Eskom & Huawei Unveil Modernisation Centre

Pusat ini dilengkapi bilik darjah pintar yang dikuasakan oleh penyelesaian Huawei dan menyediakan latihan khusus kepada kakitangan Eskom dan belia Afrika Selatan meliputi ICT kuasa, grid pintar, keselamatan siber dan operasi & penyelenggaraan digital. Ia membangunkan kumpulan bakat tempatan bagi pendigitalan sektor tenaga dan meletakkan asas kukuh kepada pembangunan mampan sektor tenaga Afrika Selatan.

Dengan memanfaatkan teknologi ICT dan tenaga digital serta kepakaran pelaksanaan globalnya, Huawei akan menyokong peningkatan operasi Eskom ke arah sistem kuasa yang lebih selamat, lebih cekap dan lebih pintar. Kedua-dua pihak juga akan memperkukuh kerjasama dalam pembangunan teknologi dan pembangunan bakat bagi memperkasa industri tenaga melalui teknologi digital.

Dalam ucapannya, Yang Berhormat Menteri Dr Kgosientsho Ramokgopa berkata pemodenan sistem kuasa dan pembangunan bakat adalah saling melengkapi. Pelancaran pusat ini akan membantu menangani kekurangan bakat digital, meningkatkan operasi grid yang selamat dan stabil, mengurangkan krisis catuan elektrik yang berpanjangan dan mengukuhkan keselamatan tenaga bagi menyokong pemulihan ekonomi Afrika Selatan.

Dr Mteto Nyati, Pengerusi Lembaga Eskon, berkata transformasi digital amat penting kepada pembaharuan dan kejayaan Eskom. Penyiapan Pusat Pemodenan dan bilik darjah pintar bukan sahaja mengukuhkan keupayaan operasi grid tetapi juga melahirkan bakat teknikal generasi baharu bagi perusahaan, mewakili langkah strategik penting bagi pembangunan masa depan Eskom.

Dan Marokane, Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Eskom, menekankan bahawa penyelesaian ICT hujung ke hujung dan tenaga digital Huawei memenuhi keperluan praktikal grid kuasa Afrika Selatan. Perkongsian ini akan memacu pendigitalan menyeluruh penghantaran grid, pengendalian kerosakan dan operasi & penyelenggaraan, meningkatkan kebolehpercayaan bekalan tenaga.

Agnes Mlambo, Eksekutif Kumpulan Pengagihan Eskom, berkata bilik darjah pintar akan memperkasa kakitangan Pengagihan dengan kemahiran baharu untuk meningkatkan kemahiran digital kakitangan pengagihan, mengoptimumkan kecekapan operasi rangkaian pengagihan, memastikan bekalan elektrik yang stabil untuk industri, perniagaan dan kediaman, dan memberi manfaat kepada isi rumah di seluruh Afrika Selatan.

Sebagai rakan kongsi pintar dalam industri kuasa elektrik, Huawei telah mengambil bahagian sepenuhnya dalam pembinaan Pusat Pemodenan, mempamerkan pencawang pintar, sistem pengagihan pintar, penyelesaian tenaga digital, jaminan keselamatan siber dan rangkaian lengkap perisian dan perkakasan bagi bilik darjah pintar.

Ketahui lebih lanjut: https://e.huawei.com/en/industries/grid

SOURCE Huawei