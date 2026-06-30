Eskom prezentuje Centrum Modernizacji w ramach współpracy z Huawei, kładąc nacisk na przyszłość cyfrowego zasilania w Południowej Afryce

JOHANNESBURG, 30 czerwca 2026 r. /PRNewswire/ -- Niedawna ceremonia przecięcia wstęgi w Centrum Modernizacji Eskom & Huawei, zorganizowana wspólnie przez firmę Eskom z Południowej Afryki i Huawei, zakończyła się sukcesem. Partnerstwo to jest odzwierciedleniem silnego ducha współpracy i zaangażowania w innowacje, technologie i rozwój potencjału. Wsparcie ze strony Huawei było niezbędne do rozpoczęcia transformacji Akademii Kształcenia Eskom, wyznaczającej początek ekscytującego nowego rozdziału w historii kształcenia, innowacji i modernizacji firmy Eskom. Centrum Modernizacji i Inteligentna Klasa Eskom & Huawei to namacalny symbol postępu i partnerstwa, umacniający nasze zaangażowanie w rozwój wykwalifikowanej, zwinnej i gotowej na przyszłość kadry.

Eskom & Huawei Unveil Modernisation Centre

Dzięki wyposażeniu w przygotowaną specjalnie do tego celu inteligentną klasę opartą na rozwiązaniach firmy Huawei, Centrum zapewnia specjalistyczne programy szkoleniowe dla pracowników Eskom i południowoafrykańskiej młodzieży. Obejmują technologie komunikacyjno-informacyjne (ICT) w systemach zasilania, inteligentne sieci, cyberbezpieczeństwo i cyfrowe systemy eksploatacji i utrzymania. Tworzy lokalne zasoby utalentowanych ludzi na potrzeby cyfryzacji energetyki i kładzie solidne fundamenty po zrównoważony rozwój sektora energetycznego Południowej Afryki.

Poprzez wykorzystanie technologii ICT i cyfrowej energetyki w parze ze sprawdzoną wiedzą wdrożeniową, Huawei wesprze modernizację Eskom w kierunku bezpieczniejszej, skuteczniejszej i inteligentniejszej eksploatacji sieci energetycznych. W przyszłości obie strony zamierzają dalej pogłębiać wielotorową współpracę poprzez wspólne opracowywanie technologii i kształcenie talentów, umacniając pozycję branży energetycznej dzięki cyfrowym technologiom.

W swoim przemówieniu minister dr Kgosientsho Ramokgopa stwierdził, że modernizacja systemu energetycznego i rozwój talentów wzajemnie potęgują swoje oddziaływanie. Centrum Modernizacji Eskom będzie czerpać z zaawansowanych technologii Huawei i doświadczenia w kształceniu utalentowanych pracowników w celu rozwiązania problemu braków kadrowych w południowoafrykańskim sektorze energetycznym, poprawy bezpiecznej i stabilnej eksploatacji sieci zasilania, łagodzenia skutków długoletniego kryzysu związanego z koniecznością stosowania planowych przerw w dostawach energii elektrycznej i zapewnienia stabilnego bezpieczeństwa z myślą o odbudowie gospodarki Afryki Południowej.

Dr Mteto Nyati, prezes zarządu Eskom, zwrócił uwagę na fakt, że transformacja cyfrowa jest kluczowa dla reform i przełomowych osiągnięć Eskom. Ukończenie Centrum Modernizacji i inteligentnej klasy nie tylko umacnia możliwości w zakresie eksploatacji sieci, lecz także kształci przyszłych utalentowanych technologów na potrzeby przedsiębiorstwa, co stanowi istotne strategiczne posunięcie na drodze ku przyszłemu rozwojowi Eskom.

Dan Marokane, dyrektor generalny Eskom, podkreślił, że kompleksowe rozwiązania ICT i cyfrowej energetyki firmy Huawei są doskonale dostosowane do rzeczywistych potrzeb sieci zasilania Południowej Afryki. Partnerstwo stanie się siłą napędową pełnej cyfryzacji sterowania ruchem sieciowym, usuwania awarii, eksploatacji i konserwacji sieci, znacznie poprawiając niezawodność zasilania.

Agnes Mlambo, dyrektor działu dystrybucji Eskom, powiedziała, że inteligentna klasa zapewni pracownikom odpowiedzialnym za dystrybucję nowe kompetencje w celu poprawy ich umiejętności cyfrowych, optymalizacji wydajności sieci dystrybucyjnej, zapewnienia stabilnego zasilania dla zakładów przemysłowych, przedsiębiorstw i mieszkańców, z korzyścią dla gospodarstw domowych w całym kraju.

Jako kluczowy partner strategiczny branży elektroenergetycznej, Huawei w pełni uczestniczy w budowie Centrum Modernizacji, prezentując inteligentne podstacje, inteligentne systemy dystrybucji, cyfrowe rozwiązania energetyczne, zapewnienie cyberbezpieczeństwa oraz pełny pakiet oprogramowania i sprzętu na potrzeby inteligentnej klasy.

Więcej informacji na stronie https://e.huawei.com/en/industries/grid