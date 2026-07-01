에스콤, 화웨이와 함께 현대화 센터 공개…남아프리카공화국 디지털 전력 미래 조명

요하네스버그 2026년 7월 1일 /PRNewswire/ -- 남아프리카공화국 에스콤(Eskom)과 화웨이(Huawei)가 공동으로 개최한 에스콤 & 화웨이 현대화 센터(Eskom & Huawei Modernisation Centre) 개장식이 최근 성황리에 열렸다. 이번 파트너십은 강력한 협력 정신과 혁신, 기술, 역량 개발에 대한 공동의 의지를 반영한 것이다. 화웨이의 지원은 에스콤 러닝 아카데미(Eskom Academy of Learning)의 전환에 중대한 역할을 했으며, 에스콤의 학습, 혁신 및 현대화 여정에서 주목할 만한 새 장의 시작을 알렸다. 에스콤 & 화웨이 현대화 센터와 스마트 교실(Smart Classroom)은 진보와 파트너십을 보여주는 실질적인 상징으로, 이로써 숙련되고 민첩하며 미래에 대비한 인재를 육성하려는 회사의 의지는 더욱 강해졌다.

Eskom & Huawei Unveil Modernisation Centre

이 센터는 화웨이의 스마트 교실 솔루션을 기반으로 한 전용 스마트 교실을 갖추고 에스콤 직원과 남아프리카공화국 청년을 대상으로 전력 ICT, 스마트 그리드, 사이버 보안, 디지털 운영 및 유지보수 분야의 전문 교육 프로그램을 제공하게 된다. 이를 통해 전력 디지털화를 위한 현지 인재 풀을 구축하고, 남아프리카공화국 에너지 부문의 지속 가능한 발전을 위한 견고한 기반이 마련될 전망이다.

화웨이는 ICT 및 디지털 에너지 기술과 검증된 글로벌 구축 전문성을 활용해 에스콤이 더 안전하고 효율적이며 지능적인 전력 운영으로 업그레이드할 수 있도록 지원할 예정이다. 앞으로 양측은 공동 기술 개발과 인재 육성을 포함한 다각적 협력을 더욱 심화해 디지털 기술을 통해 전력 산업에 힘을 실을 계획이다.

크고시엔초 라모크고파(Kgosientsho Ramokgopa) 장관은 연설에서 전력 시스템 현대화와 인재 개발은 상호 보완적이라며, 에스콤 현대화 센터의 출범은 화웨이의 첨단 기술과 인재 개발 전문성을 활용해 남아프리카공화국 전력 산업의 디지털 인재 부족 문제를 해결하고, 전력망의 안전하고 안정적인 운영을 강화하며, 장기간 이어져 온 부하 차단 위기를 완화하고, 남아프리카공화국 경제 회복을 위한 강력한 에너지 안보를 제공할 것이라고 말했다.

에스콤 이사회 의장 음테토 니아티(Mteto Nyati) 박사는 디지털 전환이 에스콤의 개혁과 돌파구 마련에 핵심적이라고 강조했다. 현대화 센터와 스마트 교실의 완공은 전력망 운영 역량을 강화할 뿐만 아니라 기업을 위한 차세대 기술 인재도 육성하는 것으로, 에스콤의 미래 발전을 위한 중요한 전략적 조치라는 것이다.

댄 마로카네(Dan Marokane) 에스콤 그룹 CEO는 화웨이의 엔드투엔드 ICT 및 디지털 에너지 솔루션이 남아프리카공화국 전력망의 실제 요구에 고도로 맞춤화돼 있다고 강조했다. 그러면서 이번 파트너십으로 전력망 급전, 장애 처리, 운영 및 유지보수의 전면적인 디지털화를 추진해 전력 공급 신뢰성이 크게 높질 것이라고 말했다.

아그네스 믈람보(Agnes Mlambo) 에스콤 배전 그룹 총괄임원은 스마트 교실이 배전 부문 직원에게 새로운 힘이 돼 디지털 기술을 강화하고, 배전망 운영 효율을 최적화하며, 산업계, 기업, 주민을 위한 안정적인 전력 공급을 보장하고, 남아프리카공화국 전역의 가정에 혜택을 줄 것이라고 말했다.

화웨이는 전력 산업의 핵심 전략 파트너로 현대화 센터의 전반적인 구축에 전면적으로 참여해 스마트 변전소, 지능형 배전 시스템, 디지털 에너지 솔루션, 사이버 보안 보장, 스마트 교실을 위한 전체 소프트웨어 및 하드웨어 제품군을 선보였다.

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SOURCE Huawei