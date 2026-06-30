Společnost Eskom ve spolupráci s Huawei slavnostně otevřela Modernizační centrum, které osvětluje budoucnost digitální energetiky v Jižní Africe
News provided byHuawei
Jun 30, 2026, 11:58 ET
JOHANNESBURG, 30. června 2026 /PRNewswire/ -- Nedávno se úspěšně uskutečnila slavnostní ceremonie přestřižení pásky v Modernizačním centru Eskom & Huawei, kterou společně uspořádaly jihoafrická společnost Eskom a firma Huawei. Toto partnerství odráží silného ducha spolupráce a společný závazek k inovacím, technologiím a rozvoji schopností. Podpora společnosti Huawei hrála klíčovou roli při transformaci Akademie vzdělávání Eskom a znamenala začátek nové vzrušující kapitoly v cestě společnosti Eskom za vzděláváním, inovacemi a modernizací. Modernizační centrum Eskom & Huawei a inteligentní učebna představují hmatatelné symboly pokroku a partnerství, které posilují náš závazek k rozvoji kvalifikované, činorodé a na budoucnost připravené pracovní síly.
Centrum, vybavené specializovanou inteligentní učebnou využívající řešení od Huawei, poskytuje specializované vzdělávací programy pro zaměstnance společnosti Eskom a jihoafrickou mládež v oblastech energetických informačních a komunikačních technologií, inteligentních sítí, kyberbezpečnosti a digitálního provozu a údržby. Vytváří tak lokální rezervoár talentů pro digitalizaci energetiky a klade pevné základy pro udržitelný rozvoj jihoafrického energetického sektoru.
Společnost Huawei využije své technologie v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT) a digitální energetiky spolu s osvědčenými globálními zkušenostmi s implementací a podpoří tak modernizaci společnosti Eskom směřující k bezpečnějšímu, efektivnějšímu a chytřejšímu provozu energetických sítí. V budoucnu budou obě strany dále prohlubovat mnohostrannou spolupráci, včetně společného technologického vývoje a rozvoje talentů, čímž posílí energetický průmysl prostřednictvím digitálních technologií.
Ve svém projevu pan ministr Dr. Kgosientsho Ramokgopa uvedl, že modernizace energetického systému a rozvoj talentů se vzájemně posilují. Zahájení činnosti Modernizačního centra Eskom využije pokročilé technologie společnosti Huawei a její odborné znalosti v oblasti rozvoje talentů k řešení nedostatku odborníků v oblasti digitálních technologií v jihoafrickém energetickém průmyslu, k posílení bezpečného a stabilního provozu elektrických sítí, k zmírnění dlouhodobé krize způsobené odlehčováním sítě a k zajištění spolehlivé energetické bezpečnosti pro hospodářské oživení Jihoafrické republiky.
Dr. Mteto Nyati, předseda představenstva společnosti Eskom, zdůraznil, že digitální transformace má pro reformu a průlom společnosti Eskom zásadní význam. Dokončení Modernizačního centra a inteligentní učebny nejen posiluje schopnosti v oblasti provozu rozvodné sítě, ale také přispívá k výchově technických talentů nové generace pro podnik, což představuje klíčový strategický krok pro budoucí rozvoj společnosti Eskom.
Dan Marokane, generální ředitel skupiny Eskom, zdůraznil, že komplexní řešení společnosti Huawei v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT) a digitální energetiky jsou vysoce přizpůsobena praktickým potřebám jihoafrické elektrické sítě. Toto partnerství podpoří plnou digitalizaci dispečinku sítě, řešení poruch a provozu a údržby, čímž se výrazně zlepší spolehlivost dodávek elektřiny.
Agnes Mlambová, výkonná ředitelka divize distribuce společnosti Eskom, uvedla, že inteligentní učebna vybaví zaměstnance divize distribuce novými dovednostmi, které posílí jejich digitální kompetence, optimalizují efektivitu provozu distribuční sítě, zajistí stabilní dodávky elektřiny pro průmysl, podniky i obyvatele a přinesou prospěch domácnostem po celé Jižní Africe.
Jako klíčový strategický partner v odvětví elektroenergetiky se společnost Huawei plně zapojila do celkové výstavby Modernizačního centra, kde představila inteligentní rozvodny, inteligentní distribuční systémy, řešení v oblasti digitální energetiky, zajištění kyberbezpečnosti a kompletní sadu softwaru a hardwaru pro inteligentní učebny.
Více informací: https://e.huawei.com/en/industries/grid
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