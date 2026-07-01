Eskom inaugura il Centro di modernizzazione in collaborazione con Huawei, aprendo la strada al futuro dell'energia digitale in Sudafrica

JOHANNESBURG, 1 luglio 2026 /PRNewswire/ -- Recentemente si è tenuta con successo la cerimonia di inaugurazione del Centro di modernizzazione Eskom & Huawei, organizzata congiuntamente da Eskom del Sudafrica e Huawei. La partnership riflette un forte spirito di collaborazione e un impegno condiviso verso l'innovazione, la tecnologia e lo sviluppo delle competenze. Il supporto di Huawei è stato fondamentale per consentire la trasformazione dell'Eskom Academy of Learning, segnando l'inizio di un nuovo ed entusiasmante capitolo nel percorso di formazione, innovazione e modernizzazione di Eskom. Il Centro di Modernizzazione Eskom & Huawei e l'aula "intelligente" rappresentano simboli tangibili di progresso e collaborazione, rafforzando il nostro impegno nello sviluppo di una forza lavoro qualificata, agile e pronta per affrontare il futuro.

Eskom & Huawei Unveil Modernisation Centre

Dotato di un'aula multimediale dedicata, alimentata dalle soluzioni smart classroom di Huawei, il centro offre programmi di formazione specializzati per i dipendenti di Eskom e i giovani sudafricani, nei settori delle tecnologie ICT per l'energia, delle reti intelligenti, della sicurezza informatica e della gestione e manutenzione digitale. Il centro contribuisce a creare un bacino di talenti locali per la digitalizzazione del settore energetico e getta solide basi per lo sviluppo sostenibile del settore energetico sudafricano.

Avvalendosi delle proprie tecnologie ICT e digitali per l'energia, insieme a una comprovata esperienza globale nell'implementazione, Huawei sosterrà il processo di modernizzazione di Eskom verso operazioni energetiche più sicure, efficienti e intelligenti. In futuro, le due parti approfondiranno ulteriormente la cooperazione su più fronti, tra cui lo sviluppo congiunto di tecnologie e la formazione di risorse, potenziando il settore energetico attraverso le tecnologie digitali.

Nel suo intervento, l'Onorevole Ministro Dr. Kgosientsho Ramokgopa ha affermato che la modernizzazione del sistema energetico e lo sviluppo delle risorse si rafforzano a vicenda. L'inaugurazione del Centro di Modernizzazione di Eskom sfrutterà le tecnologie avanzate e le competenze di Huawei nello sviluppo dei talenti per affrontare la carenza di figure professionali nel settore digitale nel campo dell'energia in Sudafrica, migliorare la sicurezza e la stabilità delle reti elettriche, alleviare la crisi di lunga data legata ai blackout programmati e garantire una solida sicurezza energetica per la ripresa economica del Sudafrica.

Il dott. Mteto Nyati, presidente del consiglio di amministrazione di Eskom, ha sottolineato che la trasformazione digitale è fondamentale per la riforma e il progresso di Eskom. Il completamento del Centro di Modernizzazione e dell'aula "intelligente" non solo rafforza le capacità operative della rete, ma forma anche la prossima generazione di risorse tecniche per l'azienda, rappresentando una mossa strategica fondamentale per lo sviluppo futuro di Eskom.

Dan Marokane, CEO del gruppo Eskom, ha sottolineato che le soluzioni ICT e digitali per l'energia end-to-end di Huawei sono fortemente personalizzate in base alle esigenze pratiche della rete elettrica sudafricana. La partnership favorirà la completa digitalizzazione della gestione della rete e dei guasti, nonché delle operazioni di manutenzione, migliorando significativamente l'affidabilità dell'approvvigionamento energetico.

Agnes Mlambo, dirigente del gruppo Distribuzione di Eskom, ha affermato che l'aula intelligente fornirà ai dipendenti del settore distribuzione nuove competenze per potenziare le loro abilità digitali, ottimizzare l'efficienza operativa della rete di distribuzione, garantire un approvvigionamento energetico stabile per le industrie, le imprese e i residenti e apportare benefici alle famiglie in tutto il Sudafrica.

In qualità di partner strategico fondamentale nel settore dell'energia elettrica, Huawei ha partecipato attivamente alla realizzazione complessiva del Centro di Modernizzazione, presentando le sottostazioni intelligenti, i sistemi di distribuzione intelligenti, le soluzioni energetiche digitali, le misure di sicurezza informatica e una suite completa di software e hardware per l'aula intelligente.

Per ulteriori informazioni: https://e.huawei.com/en/industries/grid