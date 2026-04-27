Era Baru Mobilitas Keluarga! Debut CHERY TIGGO V, Mobil Keluarga "3-in-1", di Ajang Auto China 2026

Menurut CEO, CHERY Brand, Jeff Zhang, seluruh inovasi CHERY berakar pada filosofi For Family (fokus pada kebutuhan keluarga). "Ini bukan sekadar slogan, melainkan komitmen untuk menghadirkan perjalanan yang aman dan nyaman bagi keluarga melalui kualitas yang dapat diandalkan, serta teknologi yang humanis. TIGGO V menjadi wujud nyata dari komitmen tersebut," ujarnya. Huruf "V" pada nama SUV ini mencerminkan tiga nilai utama, yakni Versatility, Value, dan Victory. Ketiganya melambangkan kemampuan TIGGO V beradaptasi dengan berbagai kebutuhan keluarga, memberikan efisiensi biaya, serta mendukung kualitas hidup yang lebih baik.

Dengan konsep 3-in-1, pengguna TIGGO V bebas memanfaatkan tiga moda utama, yakni SUV, MPV, dan PUP (pickup utility). Pada moda SUV, TIGGO V memiliki ground clearance 220 mm. Varian plug-in hybrid (PHEV) mampu melintasi genangan hingga 700 mm, sementara varian mesin pembakaran internal (ICE) hingga 650 mm. Fitur ini dilengkapi teknologi parkir cerdas seperti APA (Automatic Parking Assist) dan RPA (Remote Parking Assist). Pada moda MPV, wheelbase sepanjang 2.800 mm mendukung konfigurasi tiga baris dengan tujuh kursi penumpang. Kabin juga dilengkapi 42 ruang penyimpanan serta sistem filtrasi udara N95 demi kenyamanan penumpang. Pada moda PUP, TIGGO V dapat disesuaikan dengan kebutuhan angkut berkat sistem pembatas kabin yang dapat dilepas, serta dukungan aksesori bawaan untuk penggunaan di area luar ruang tanpa perlu modifikasi tambahan.

TIGGO V menggunakan sistem hybrid efisien generasi keenam milik CHERY, yaitu Chery Super Hybrid (CSH). Teknologi ini menyeimbangkan performa dan efisiensi bahan bakar, serta didukung sasis dengan ground clearance tinggi yang mampu beradaptasi di berbagai kondisi jalan. Sebagai SUV keluarga serbaguna pertama yang diluncurkan setelah inisiatif "2030 Ten-Million Family Letters Plan", TIGGO V menjadi bagian dari strategi CHERY untuk memperkuat posisinya di segmen mobil keluarga global melalui inovasi yang berbasiskan kebutuhan pengguna.



SOURCE Chery Automobile Co., Ltd.