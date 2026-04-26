Dẫn dắt kỷ nguyên mới của di chuyển dành cho gia đình! CHERY TIGGO V, mẫu xe gia đình 3 trong 1 ra mắt tại AutoChina2026
Tin tức được cung cấp bởiChery Automobile Co., Ltd.
26 thg 4, 2026, 05:04 GMT
BẮC KINH, ngày 26 tháng 4 năm 2026 /PRNewswire/ -- Ngày 24 tháng 4, Triển lãm ô tô AutoChina2026 lần thứ 18 đã chính thức khai mạc. Thương hiệu CHERY gây ấn tượng mạnh với màn ra mắt TIGGO V, mẫu SUV gia đình đa dụng có khả năng chuyển đổi linh hoạt đầu tiên trong gia đình TIGGO. Là mẫu xe mang tính đột phá, lấp đầy khoảng trống thị trường trong phân khúc xe đa dụng toàn cầu, TIGGO V mang đến các giải pháp di chuyển linh hoạt và thiết thực hơn cho người dùng gia đình trên toàn thế giới.
Jeff ZHANG, Giám đốc điều hành Thương hiệu CHERY, cho biết mọi đổi mới của hãng đều bắt nguồn từ khát vọng ban đầu "Vì gia đình" (For Family). Đây không chỉ là một khẩu hiệu, mà là cam kết bảo vệ hành trình của gia đình bằng chất lượng đáng tin cậy và công nghệ mang đậm tính nhân bản, và TIGGO V chính là sự hiện thực hóa cụ thể cho cam kết đó. Chữ "V" trong tên xe mang ba ý nghĩa cốt lõi: Versatility (Tính linh hoạt), Value (Giá trị) và Victory (Chiến thắng), thể hiện rằng một mẫu xe duy nhất có thể thích ứng với mọi tình huống sử dụng của cả gia đình, giảm bớt gánh nặng và đồng hành cùng các gia đình hướng tới cuộc sống tốt đẹp hơn.
TIGGO V có thể chuyển đổi linh hoạt giữa ba chế độ: xe thể thao đa dụng (SUV), xe đa dụng (MPV) và xe bán tải (PUP). Ở chế độ SUV, xe có khoảng sáng gầm đạt 220 mm. Phiên bản Hybrid cắm sạc (PHEV) có khả năng lội nước sâu 700mm, trong khi phiên bản động cơ đốt trong (ICE) đạt 650mm. Kết hợp với công nghệ đỗ xe thông minh APA (Hỗ trợ đỗ xe tự động) và RPA (Hỗ trợ đỗ xe từ xa), xe cân bằng giữa khả năng vượt địa hình và di chuyển thông minh. Ở chế độ MPV, chiều dài cơ sở 2.800 mm tạo nên bố trí 3 hàng ghế 7 chỗ đúng nghĩa. Với 42 không gian lưu trữ cùng khoang nội thất trang bị hệ thống lọc không khí chuẩn N95, đảm bảo sự tiện nghi toàn diện. Ở chế độ PUP, vách ngăn tháo lắp nhanh giúp mở rộng khả năng chở hàng, trong khi các bộ phụ kiện nguyên bản từ nhà sản xuất có thể thích ứng linh hoạt với các tình huống đi dã ngoại và vận chuyển mà không cần cải tạo thêm.
Được trang bị hệ thống hybrid hiệu suất cao Chery Super Hybrid (CSH) thế hệ thứ sáu, TIGGO V đạt được sự cân bằng lý tưởng giữa công suất mạnh mẽ và mức tiêu thụ nhiên liệu thấp, đồng thời khung gầm khoảng sáng cao giúp thích ứng với mọi điều kiện đường sá. Là mẫu xe hướng đến gia đình toàn diện đầu tiên ra mắt sau "Chiến dịch Thư gửi 10 triệu gia đình năm 2030", TIGGO V hiện thực hóa triết lý "Vì gia đình" thông qua đổi mới dựa trên các tình huống sử dụng, qua đó giúp CHERY tiếp tục củng cố hiện diện trên thị trường giải pháp di chuyển dành cho gia đình toàn cầu.
SOURCE Chery Automobile Co., Ltd.
