Para a família, rumo a um futuro melhor! A nova proposta de valor da CHERY faz sua estreia global na AutoChina2026

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Chery Automobile Co., Ltd.

24 abr, 2026, 21:37 GMT

PEQUIM, 24 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Em 24 de abril, na AutoChina2026, a mundialmente famosa exposição automotiva que chama a atenção da indústria global, a CHERY lançou oficialmente sua nova proposta de valor "For Family" para a indústria automotiva global e os consumidores. E, ao mesmo tempo, anunciou sua clara visão estratégica de atender 10 milhões de famílias globais até o ano de 2030, concluindo sua importante atualização estratégica de uma renomada "Marca Global" para um "Cidadão Global" responsável.

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Jeff Zhang, CEO da Marca CHERY, revelou o novo slogan da marca, "Para a Família". (PRNewsfoto/Chery Automobile Co., Ltd.)
Jeff Zhang, CEO da Marca CHERY, revelou o novo slogan da marca, "Para a Família". (PRNewsfoto/Chery Automobile Co., Ltd.)

Jeff ZHANG, CEO da CHERY Brand, compartilhou seus pensamentos no evento e declarou: "Para a Família não é apenas um slogan; é uma promessa de que salvaguardamos a paz de espírito e a alegria em todas as jornadas, por meio de qualidade confiável e tecnologia atenciosa." Esta declaração sincera tornou-se a expressão de marca mais calorosa e tocante do salão do automóvel deste ano, ganhando elogios dos participantes no local.

Após 23 anos de esforços persistentes e profundo cultivo no mercado automotivo global, a presença de negócios da CHERY abrangeu mais de 120 países e regiões em todo o mundo, atendendo a mais de 4,5 milhões de famílias globais com produtos e serviços de alta qualidade. Em média, uma família em todo o mundo escolhe nossos produtos a cada minuto, mostrando a confiança que os usuários têm em nossa marca. Para atender melhor essas famílias, construímos uma rede global abrangente, incluindo 8 centros de P&D, 36 bases de produção, mais de 2.000 revendedores e mais de 1.800 centros de serviços, praticando a filosofia de desenvolvimento localizada de "Em algum lugar, para algum lugar, esteja em algum lugar", para alcançar benefício mútuo, simbiose e coprosperidade com as comunidades locais.

A proposta "Para a Família" considera as três igualdades da Segurança Incomprometida. Agora para Todos, a Igualdade Espacial e a Igualdade Tecnológica são seus pilares, trazendo soluções de mobilidade acessíveis e de alta qualidade para famílias globais. O Tiggo V, que estreou neste salão do automóvel, é exatamente a implementação concreta dessa proposta. Desde o lançamento oficial da marca de serviços de CUIDADOS FAMILIARES DA CHERY, há um ano, até o lançamento da nova proposta de valor "For Family" hoje, a CHERY, com seus poderosos recursos de sistema completo, está se movendo em direção a um novo futuro melhor, juntamente com centenas de milhões de famílias em todo o mundo.

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FONTE Chery Automobile Co., Ltd.

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