Начало новой эры семейной мобильности! CHERY TIGGO V, семейный автомобиль 3 в 1, дебютирует на AutoChina2026

ПЕКИН, 27 апреля 2026 года /PRNewswire/ -- 24 апреля официально стартовала 18 выставка AutoChina2026. Бренд CHERY дебютировал с TIGGO V, первым трансформируемым многоцелевым семейным внедорожником в семействе TIGGO. Являясь новаторской моделью, которая заполняет пробел в глобальном сегменте многоцелевых автомобилей, TIGGO V предоставляет более гибкие и практичные мобильные решения для семейных пользователей по всему миру.

Jeff ZHANG, CEO of CHERY Brand Unveils the Tiggo V

Генеральный директор бренда CHERY Джефф ЧЖАН (Jeff ZHANG) заявил, что все инновации бренда уходят корнями в изначальное стремление «Для семьи». Это не лозунг, а обязательство по защите семейных путешествий с надежным качеством и душевными технологиями, и TIGGO V является конкретной реализацией этого обещания. Буква «V» в названии модели имеет три основных значения: универсальность (Versatility), ценность (Value) и победа (Victory), представляющие то, что этот единый автомобиль адаптируется ко всем сценариям для всей семьи, облегчает бремя для домашних хозяйств и сопровождает семьи на пути к лучшей жизни.

TIGGO V может свободно переключаться между тремя режимами: SUV, MPV и PUP. В режиме внедорожника он имеет дорожный просвет 220 мм. Версия PHEV имеет глубину преодолеваемого брода 700 мм, в то время как версия ICE имеет 650 мм. В сочетании с технологией интеллектуальной парковки APA (Automatic Parking Assist) и RPA (Remote Parking Assist) она уравновешивает высокую проходимость и интеллектуальную мобильность. В режиме MPV колесная база 2800 мм создает истинную 3-рядную 7-местную компоновку. 42 места для хранения и кабина N95 обеспечивают всесторонний комфорт. В режиме PUP быстросъемный барьер расширяет грузоподъемность, а оригинальные заводские комплекты могут адаптироваться к сценариям на открытом воздухе и для грузов без дополнительной модификации.

TIGGO V, оснащенный эффективной гибридной системой Chery Super Hybrid (CSH) шестого поколения, обеспечивает идеальный баланс между высокой мощностью и низким расходом топлива, в то время как шасси с высоким клиренсом адаптируется к любым дорожным условиям. Являясь первой всесторонней моделью, ориентированной на семью, запущенной после плана 2030 Ten-Million Family Letters Plan, TIGGO V реализует философию «Для семьи» с помощью сценарных инноваций, помогая CHERY еще больше укрепить свое присутствие на мировом рынке семейной мобильности.

