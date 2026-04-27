À la tête d'une nouvelle ère de mobilité familiale ! CHERY TIGGO V, le véhicule familial 3 en 1, fait ses débuts à AutoChina2026

BEIJING, 27 avril 2026 /PRNewswire/ -- Le 24 avril, la 18e édition d'AutoChina2026 a officiellement débuté. La marque CHERY a fait une entrée fracassante avec TIGGO V, le premier SUV familial polyvalent transformable de la famille TIGGO. En tant que modèle révolutionnaire qui comble une lacune dans le segment des véhicules polyvalents, TIGGO V offre des solutions de mobilité plus flexibles et plus pratiques aux utilisateurs familiaux du monde entier.

Jeff ZHANG, CEO of CHERY Brand Unveils the Tiggo V

Jeff ZHANG, PDG de la marque CHERY, a déclaré que toutes les innovations de la marque sont enracinées dans l'aspiration originelle de For Family. Il ne s'agit pas d'un slogan, mais d'un engagement à protéger les voyages en famille grâce à une qualité fiable et une technologie chaleureuse, et TIGGO V est la concrétisation de cette promesse. La lettre "V" dans le nom du modèle a trois significations principales : Polyvalence, Valeur et Victoire, représentant le fait que ce véhicule unique s'adapte à tous les scénarios pour toute la famille, allège les charges des ménages et accompagne les familles vers une vie meilleure.

TIGGO V peut passer librement d'un mode à l'autre : SUV, MPV et PUP. En mode SUV, sa garde au sol est de 220 mm. La version PHEV a une profondeur d'eau de 700 mm, tandis que la version ICE a une profondeur de 650 mm. Associé aux technologies de stationnement intelligent APA (Automatic Parking Assist) et RPA (Remote Parking Assist), il concilie une grande praticabilité et une mobilité intelligente. En mode monospace, l'empattement de 2 800 mm crée une véritable configuration à trois rangées de sept sièges. Les 42 espaces de rangement et la cabine saine N95 garantissent un confort total. En mode PUP, la barrière à attache rapide augmente la capacité de chargement, et les kits d'usine d'origine peuvent s'adapter aux scénarios extérieurs et de chargement sans modification supplémentaire.

Propulsé par la sixième génération de CHERY Chery Super Hybrid (CSH) système hybride efficace, TIGGO V atteint un équilibre idéal entre une forte puissance et une faible consommation de carburant, tandis que le châssis à grande garde au sol s'adapte à toutes les conditions routières. Premier modèle polyvalent axé sur la famille lancé après le plan "2030 Ten-Million Family Letters Plan", TIGGO V met en pratique la philosophie "For Family" grâce à des innovations basées sur des scénarios, ce qui permet à CHERY de consolider sa présence sur le marché mondial de la mobilité des familles.

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