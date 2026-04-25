Menerajui Era Baharu Mobiliti Keluarga! CHERY TIGGO V, Kenderaan Keluarga 3-dalam-1, Membuat Penampilan Sulung di AutoChina 2026

Chery Automobile Co., Ltd.

26 Apr, 2026, 00:56 CST

BEIJING, 26 April 2026 /PRNewswire/ -- Pada 24 April, AutoChina 2026 ke-18 secara rasmi membuka tirai. Jenama CHERY membuat penampilan mengagumkan dengan TIGGO V, SUV keluarga pelbagai guna boleh ubah pertama dalam keluarga TIGGO. Sebagai model terobosan yang mengisi kelompongan dalam segmen kenderaan pelbagai guna global, TIGGO V menawarkan penyelesaian mobiliti yang lebih fleksibel dan praktikal untuk pengguna keluarga di seluruh dunia.

Jeff ZHANG, CEO of CHERY Brand Unveils the Tiggo V (PRNewsfoto/Chery Automobile Co., Ltd.)
Ketua Pegawai Eksekutif Jenama CHERY, Jeff Zhang, menyatakan bahawa semua inovasi jenama ini berakar daripada aspirasi asal "For Family". Ia bukan sekadar slogan, tetapi komitmen untuk melindungi perjalanan keluarga melalui kualiti yang boleh dipercayai dan teknologi yang prihatin, dan TIGGO V merupakan manifestasi nyata janji ini. Huruf "V" dalam nama model membawa tiga makna teras: Versatility (Serba Guna), Value (Nilai) dan Victory (Kejayaan), yang melambangkan bahawa satu kenderaan ini mampu menyesuaikan diri dengan semua senario untuk seluruh keluarga, meringankan beban isi rumah serta menemani keluarga menuju kehidupan yang lebih baik.

TIGGO V boleh bertukar secara fleksibel antara tiga mod: SUV, MPV dan PUP. Dalam mod SUV, ia mempunyai kelegaan bumi 220mm. Versi PHEV mempunyai kedalaman redah air 700mm, manakala versi ICE pula 650mm. Digabungkan dengan teknologi parkir pintar APA (Bantuan Parkir Automatik) dan RPA (Bantuan Parkir Jarak Jauh), ia mengimbangi keupayaan menavigasi yang tinggi dengan mobiliti pintar. Dalam mod MPV, jarak roda 2800mm menghasilkan konfigurasi sebenar 3-baris 7-tempat duduk. Sebanyak 42 ruang simpanan dan kabin sihat N95 memastikan keselesaan menyeluruh. Dalam mod PUP, penghadang boleh tanggal pantas meningkatkan kapasiti muatan, dan kit asal kilang membolehkan penyesuaian kepada senario luar dan kargo tanpa pengubahsuaian tambahan.

Dikuasakan oleh sistem hibrid cekap generasi keenam CHERY, Chery Super Hybrid (CSH), TIGGO V mencapai keseimbangan ideal antara kuasa tinggi dan penggunaan bahan api rendah, manakala casis berkelegaan tinggi dapat disesuaikan dengan semua keadaan jalan. Sebagai model keluarga serba guna pertama yang dilancarkan selepas "Pelan Surat 10 Juta Keluarga 2030", TIGGO V merealisasikan falsafah For Family melalui inovasi berasaskan senario, membantu CHERY terus mengukuhkan kedudukannya dalam pasaran mobiliti keluarga global.

Transportation, Trucking & Railroad

Automotive

Trade Show News

New Products & Services

