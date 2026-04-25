ผู้นำยุคใหม่แห่งการเดินทางของครอบครัว! CHERY TIGGO V รถครอบครัวแบบ 3-in-1 เปิดตัวครั้งแรกในงาน AutoChina2026
News provided byChery Automobile Co., Ltd.
26 Apr, 2026, 01:05 CST
ปักกิ่ง, 26 เมษายน 2569 /PRNewswire/ -- เมื่อวันที่ 24 เมษายน งาน AutoChina2026 ครั้งที่ 18 ได้เปิดฉากอย่างเป็นทางการ และแบรนด์ CHERY ได้เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ด้วยรถรุ่น TIGGO V ซึ่งเป็นรถ SUV สำหรับครอบครัวแบบอเนกประสงค์ที่สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบได้รุ่นแรกในตระกูล TIGGO โดยในฐานะรถรุ่นนวัตกรรมที่เข้ามาเติมเต็มช่องว่างในตลาดรถยนต์อเนกประสงค์ระดับโลก TIGGO V มอบโซลูชันการเดินทางที่ใช้งานได้จริงและยืดหยุ่นยิ่งขึ้นให้แก่ครอบครัวผู้ใช้รถทั่วโลก
Jeff ZHANG ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของแบรนด์ CHERY กล่าวว่า นวัตกรรมทั้งหมดของแบรนด์มีรากฐานมาจากเจตนารมณ์ For Family ที่มีมาแต่เดิม ซึ่งไม่ได้เป็นเพียงสโลแกน แต่ยังเป็นคำมั่นสัญญาที่จะให้การปกป้องการเดินทางของครอบครัวด้วยคุณภาพที่เชื่อถือได้และเทคโนโลยีที่เปี่ยมด้วยความใส่ใจ และ TIGGO V คือการถ่ายทอดคำมั่นสัญญานี้ออกมาอย่างเป็นรูปธรรม ตัวอักษร "V" ในชื่อของรถรุ่นนี้มีความหมายหลัก 3 ประการ ได้แก่ Versatility (ความอเนกประสงค์), Value (ความคุ้มค่า) และ Victory (ความสำเร็จ) ซึ่งสะท้อนว่ารถยนต์คันนี้เพียงคันเดียวสามารถปรับตอบโจทย์ทุกการใช้งานของทั้งครอบครัว ช่วยผ่อนภาระในชีวิตประจำวัน และร่วมเดินทางเคียงข้างครอบครัวเพื่อมุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น
ทั้งนี้ TIGGO V สามารถสลับการใช้งานได้อย่างอิสระระหว่าง 3 โหมด ได้แก่ SUV, MPV และ PUP ในโหมด SUV รถมีความสูงใต้ท้องรถ 220 มิลลิเมตร โดยรุ่น PHEV มีความสามารถในการลุยน้ำที่ระดับ 700 มิลลิเมตร ขณะที่รุ่น ICE อยู่ที่ระดับ 650 มิลลิเมตร เมื่อทำงานร่วมกับเทคโนโลยีช่วยจอดอัจฉริยะ APA (Automatic Parking Assist) และระบบช่วยจอดอัตโนมัติจากระยะไกล RPA (Remote Parking Assist) จึงช่วยผสานสมรรถนะการผ่านเส้นทางที่ท้าทายได้อย่างยอดเยี่ยมเข้ากับความอัจฉริยะในการขับเคลื่อนได้อย่างลงตัว ส่วนในโหมด MPV ฐานล้อยาว 2,800 มิลลิเมตร มอบพื้นที่ห้องโดยสารแบบ 3 แถว 7 ที่นั่งได้อย่างแท้จริง พร้อมพื้นที่จัดเก็บของ 42 จุด และห้องโดยสารเพื่อสุขภาพด้วยระบบกรองอากาศระดับ N95 ที่ช่วยรับประกันได้ถึงความสะดวกสบายรอบด้าน ในโหมด PUP แผงกั้นที่สามารถถอดออกได้อย่างรวดเร็วช่วยเพิ่มความสามารถในการบรรทุก และชุดอุปกรณ์จากโรงงานสามารถรองรับการใช้งานทั้งกิจกรรมกลางแจ้งและการบรรทุกสินค้าได้โดยไม่ต้องดัดแปลงใด ๆ เพิ่มเติม
TIGGO V ขับเคลื่อนด้วยระบบไฮบริดประสิทธิภาพสูง Chery Super Hybrid (CSH) เจเนอเรชันที่หกของ CHERY ซึ่งช่วยให้ได้สมดุลที่เหมาะสมระหว่างพลังขับเคลื่อนที่แข็งแกร่งและการประหยัดเชื้อเพลิง ขณะที่โครงสร้างช่วงล่างที่ยกสูงยังช่วยให้สามารถปรับตัวและรองรับทุกสภาพถนน ในฐานะรถรุ่นแรกที่มุ่งเน้นครอบครัวอย่างครบวงจรซึ่งเปิดตัวหลังจากแผน "2030 Ten-Million Family Letters Plan" TIGGO V ได้นำแนวคิด For Family มาปฏิบัติจริงผ่านการสร้างนวัตกรรมที่ยึดตามสถานการณ์การใช้งาน ช่วยให้ CHERY สามารถเสริมสถานะของแบรนด์ในตลาดการเดินทางสำหรับครอบครัวระดับโลกให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น
Share this article