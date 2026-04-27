Tworzymy nową erę mobilności dla rodzin! CHERY TIGGO V, rodzinny pojazd 3 w 1, debiutuje na targach AutoChina2026

PEKIN, 27 kwietnia 2026 r. /PRNewswire/ -- 24 kwietnia rozpoczęła się 18. edycja targów AutoChina2026. Efektowny debiut podczas wydarzenia zanotowała marka CHERY, która zaprezentowała TIGGO V, pierwszego rodzinnego SUVA z serii TIGGO, który może pełnić kilka różnych funkcji. TIGGO V to przełomowy model, który wypełni lukę w światowym segmencie pojazdów wielofunkcyjnych, wprowadzając bardziej elastyczne i praktyczne rozwiązania mobilnościowe dla rodzin na całym świecie.

Jeff ZHANG, CEO of CHERY Brand Unveils the Tiggo V

Jeff Zhang, dyrektor generalny CHERY, podkreślił, że wszystkie innowacje marki wywodzą się z pierwotnej idei „For Family" (Dla rodziny). To nie slogan, lecz zobowiązanie do zapewniania bezpieczeństwa podróżującym rodzinom poprzez niezawodną jakość i technologię tworzoną z myślą o użytkownikach. TIGGO V stanowi urzeczywistnienie tej obietnicy. Litera „V" w nazwie modelu posiada trzy kluczowe znaczenia: Versatility (wszechstronność), Value (wartość) oraz Victory (zwycięstwo). Oznacza to, że jeden pojazd dostosowuje się do wszystkich scenariuszy użytkowania przez całą rodzinę, odciążając jej budżet i towarzysząc jej w drodze do lepszego życia.

TIGGO V może swobodnie przełączać się między trzema trybami: SUV, MPV oraz PUP. W trybie SUV pojazd ma prześwit 220 mm. W wariancie PHEV zapewniono głębokość brodzenia 700 mm, natomiast w wersji ICE 650 mm. W połączeniu z inteligentnymi technologiami parkowania APA (Automatic Parking Assist) oraz RPA (Remote Parking Assist) samochód łączy dużą zdolność terenową z inteligentną mobilnością. W trybie MPV wynoszący 2800 mm rozstaw osi umożliwia utworzenie układu trzech rzędów siedzeń dla 7 osób. Pojazd wyposażony jest w 42 przestrzenie do przechowywania oraz kabinę zapobiegającą zanieczyszczeniom powietrza w standardzie N95, zapewniając komfortową podróż pod każdym względem. W trybie PUP szybko demontowana przegroda zwiększa przestrzeń ładunkową, a fabryczne wyposażenie pozwala dostosować pojazd do zastosowań outdoorowych i transportowych bez konieczności dodatkowych modyfikacji.

Dzięki zastosowaniu szóstej generacji wydajnego systemu hybrydowego Chery Super Hybrid (CSH) model TIGGO V osiąga idealną równowagę między dużą mocą i niskim zużyciem paliwa, a jego podwozie o dużym prześwicie dostosowuje się do różnych warunków drogowych. Jako pierwszy wszechstronny model dla rodziny wprowadzony po ogłoszeniu „planu zdobycia zaufania 10 mln rodzin do 2030 r." TIGGO V urzeczywistnia filozofię „Dla rodziny" poprzez innowacje oparte na różnych scenariuszach zastosowania, wzmacniając obecność CHERY na światowym rynku mobilności rodzinnej.

