Tworzymy nową erę mobilności dla rodzin! CHERY TIGGO V, rodzinny pojazd 3 w 1, debiutuje na targach AutoChina2026

News provided by

Chery Automobile Co., Ltd.

Apr 27, 2026, 08:16 ET

PEKIN, 27 kwietnia 2026 r. /PRNewswire/ -- 24 kwietnia rozpoczęła się 18. edycja targów AutoChina2026. Efektowny debiut podczas wydarzenia zanotowała marka CHERY, która zaprezentowała TIGGO V, pierwszego rodzinnego SUVA z serii TIGGO, który może pełnić kilka różnych funkcji. TIGGO V to przełomowy model, który wypełni lukę w światowym segmencie pojazdów wielofunkcyjnych, wprowadzając bardziej elastyczne i praktyczne rozwiązania mobilnościowe dla rodzin na całym świecie.

Jeff ZHANG, CEO of CHERY Brand Unveils the Tiggo V
Jeff ZHANG, CEO of CHERY Brand Unveils the Tiggo V

Jeff Zhang, dyrektor generalny CHERY, podkreślił, że wszystkie innowacje marki wywodzą się z pierwotnej idei „For Family" (Dla rodziny). To nie slogan, lecz zobowiązanie do zapewniania bezpieczeństwa podróżującym rodzinom poprzez niezawodną jakość i technologię tworzoną z myślą o użytkownikach. TIGGO V stanowi urzeczywistnienie tej obietnicy. Litera „V" w nazwie modelu posiada trzy kluczowe znaczenia: Versatility (wszechstronność), Value (wartość) oraz Victory (zwycięstwo). Oznacza to, że jeden pojazd dostosowuje się do wszystkich scenariuszy użytkowania przez całą rodzinę, odciążając jej budżet i towarzysząc jej w drodze do lepszego życia.

TIGGO V może swobodnie przełączać się między trzema trybami: SUV, MPV oraz PUP. W trybie SUV pojazd ma prześwit 220 mm. W wariancie PHEV zapewniono głębokość brodzenia 700 mm, natomiast w wersji ICE 650 mm. W połączeniu z inteligentnymi technologiami parkowania APA (Automatic Parking Assist) oraz RPA (Remote Parking Assist) samochód łączy dużą zdolność terenową z inteligentną mobilnością. W trybie MPV wynoszący 2800 mm rozstaw osi umożliwia utworzenie układu trzech rzędów siedzeń dla 7 osób. Pojazd wyposażony jest w 42 przestrzenie do przechowywania oraz kabinę zapobiegającą zanieczyszczeniom powietrza w standardzie N95,  zapewniając komfortową podróż pod każdym względem. W trybie PUP szybko demontowana przegroda zwiększa przestrzeń ładunkową, a fabryczne wyposażenie pozwala dostosować pojazd do zastosowań outdoorowych i transportowych bez konieczności dodatkowych modyfikacji.

Dzięki zastosowaniu szóstej generacji wydajnego systemu hybrydowego Chery Super Hybrid (CSH) model TIGGO V osiąga idealną równowagę między dużą mocą i niskim zużyciem paliwa, a jego podwozie o dużym prześwicie dostosowuje się do różnych warunków drogowych. Jako pierwszy wszechstronny model dla rodziny wprowadzony po ogłoszeniu „planu zdobycia zaufania 10 mln rodzin do 2030 r." TIGGO V urzeczywistnia filozofię „Dla rodziny" poprzez innowacje oparte na różnych scenariuszach zastosowania, wzmacniając obecność CHERY na światowym rynku mobilności rodzinnej.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2965705/1.jpg

V čele nové éry rodinné mobility! CHERY TIGGO V, rodinný vůz tři v jednom, má premiéru na veletrhu AutoChina 2026

V čele nové éry rodinné mobility! CHERY TIGGO V, rodinný vůz tři v jednom, má premiéru na veletrhu AutoChina 2026

24. dubna byl oficiálně zahájen 18. ročník veletrhu AutoChina 2026. Značka CHERY zaznamenala ohromující debut s modelem TIGGO V, prvním...
CHERY TIGGO V, el vehículo familiar 3 en 1, debuta en AutoChina 2026

CHERY TIGGO V, el vehículo familiar 3 en 1, debuta en AutoChina 2026

El 24 de abril dio comienzo oficialmente la 18.ª edición de AutoChina 2026. La marca CHERY hizo un impresionante debut con el TIGGO V, el primer SUV...
Automotive

Automotive

Transportation, Trucking & Railroad

Transportation, Trucking & Railroad

Trade Show News

Trade Show News

New Products & Services

New Products & Services

