Na čele novej éry rodinnej mobility! CHERY TIGGO V, rodinné vozidlo 3 v 1, debutuje na autosalóne AutoChina2026
News provided byChery Automobile Co., Ltd.
Apr 27, 2026, 08:08 ET
PEKING, 27. apríl 2026 /PRNewswire/ – 24. apríla oficiálne otvoril svoje brány 18. ročník autosalónu AutoChina2026. Značka CHERY v pôsobivom debute predviedla model TIGGO V, prvé transformovateľné viacúčelové rodinné SUV v rade TIGGO. Ako prelomový model, ktorý vypĺňa medzeru v globálnom segmente viacúčelových vozidiel, prináša TIGGO V flexibilnejšie a praktickejšie riešenia mobility pre rodiny po celom svete.
Generálny riaditeľ značky CHERY Jeff ZHANG uviedol, že všetky inovácie značky vychádzajú z pôvodného cieľa spoločnosti Pre rodinu. Nejde len o slogan, ale o záväzok chrániť rodinné cestovanie spoľahlivou kvalitou a srdečnou technológiou, pričom TIGGO V je konkrétnou realizáciou tohto sľubu. Písmeno „V" v názve modelu nesie tri základné významy: Versatility, Value a Victory (Všestrannosť, hodnota a víťazstvo), ktoré znamenajú, že toto jediné vozidlo sa prispôsobí všetkým scenárom pre celú rodinu, redukuje záťaž domácností a sprevádza rodiny na ceste k lepšiemu životu.
TIGGO V je možné jednoducho prepínať medzi tromi režimami: SUV, MPV a PUP. V režime SUV má svetlú výšku 220 mm. Verzia PHEV má brodivosť 700 mm, zatiaľ čo verzia ICE má 650 mm. V spojení s inteligentnou parkovacou technológiou APA (automatický parkovací asistent) a RPA (diaľkový parkovací asistent) vyvažuje vysokú priechodnosť a inteligentnú mobilitu. V režime MPV vytvára rázvor kolies 2800 mm skutočné 3-radové usporiadanie so 7 sedadlami. 42 úložných priestorov a zdravá kabína N95 zaisťujú celkové pohodlie. V režime PUP rozširuje rýchloodnímateľná bariéra nosnosť a pôvodné továrenské súpravy sa dokážu prispôsobiť outdoorovým aj nákladným požiadavkám bez dodatočných úprav.
TIGGO V, poháňaný šiestou generáciou účinného hybridného systému Chery Super Hybrid (CSH) od spoločnosti CHERY, dosahuje ideálnu rovnováhu medzi vysokým výkonom a nízkou spotrebou paliva, zatiaľ čo podvozok s vysokou svetlou výškou sa prispôsobuje všetkým podmienkam na ceste. TIGGO V, ako prvý všestranný model zameraný na rodinu, ktorý bol uvedený na trh po spustení „Plánu na desať miliónov rodín do roku 2030", uplatňuje filozofiu „Pre rodinu" prostredníctvom inovácií založených na scenároch využitia, čím pomáha spoločnosti CHERY ďalej upevňovať svoju pozíciu na globálnom trhu rodinnej mobility.
