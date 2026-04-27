V čele nové éry rodinné mobility! CHERY TIGGO V, rodinný vůz tři v jednom, má premiéru na veletrhu AutoChina 2026

News provided by

Chery Automobile Co., Ltd.

Apr 27, 2026, 08:14 ET

PEKING, 27. dubna 2026 /PRNewswire/ -- 24. dubna byl oficiálně zahájen 18. ročník veletrhu AutoChina 2026. Značka CHERY zaznamenala ohromující debut s modelem TIGGO V, prvním transformovatelným víceúčelovým rodinným SUV v rodině TIGGO. Jako průlomový model, který vyplňuje mezeru v globálním segmentu víceúčelových vozidel, přináší TIGGO V flexibilnější a praktičtější řešení mobility pro rodinné uživatele na celém světě.

Jeff ZHANG, CEO of CHERY Brand Unveils the Tiggo V
Jeff ZHANG, CEO of CHERY Brand Unveils the Tiggo V

Generální ředitel značky CHERY Jeff ZHANG uvedl, že všechny inovace značky vycházejí z původní aspirace „pro rodinu". Nejedná se o pouhý slogan, ale o závazek chránit rodinné cestování spolehlivou kvalitou a technologií s lidským přístupem, a model TIGGO V je konkrétním naplněním tohoto slibu. Písmeno „V" v názvu modelu má tři základní významy: Versatility (všestrannost), Value (hodnota) a Victory (vítězství), což symbolizuje, že tento jediný vůz se přizpůsobí všem situacím pro celou rodinu, ulehčí domácnostem a doprovází rodiny na cestě k lepšímu životu.

Model TIGGO V umožňuje volné přepínání mezi třemi režimy: SUV, MPV a PUP. V režimu SUV má světlou výšku 220 mm. Verze PHEV (s hybridním pohonem) má brodivost 700 mm, zatímco verze se spalovacím motorem 650 mm. Ve spojení s inteligentními parkovacími technologiemi APA (asistent automatického parkování) a RPA (dálkový parkovací asistent) tak dosahuje rovnováhy mezi vysokou průchodností a inteligentní mobilitou. V režimu MPV vytváří rozvor 2800 mm skutečné uspořádání se 3 řadami a 7 sedadly. 42 úložných prostorů a zdravý interiér s certifikací N95 zajišťují všestranný komfort. V režimu PUP rozšiřuje rychle odnímatelná přepážka ložnou kapacitu a originální tovární sady se mohou přizpůsobit venkovním a nákladním scénářům bez dalších úprav.

Díky účinnému hybridnímu systému Chery Super Hybrid (CSH) šesté generace od společnosti CHERY dosahuje model TIGGO V ideální rovnováhy mezi silným výkonem a nízkou spotřebou paliva, zatímco podvozek s vysokou světlou výškou se přizpůsobí všem podmínkám na silnici. Jako první všestranný model zaměřený na rodiny, který byl uveden na trh po „Plánu deseti milionů dopisů rodinám 2030", TIGGO V uplatňuje koncepci „pro rodinu" prostřednictvím inovací založených na scénářích a pomáhá společnosti CHERY dále upevňovat její přítomnost na globálním trhu mobility pro rodiny.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2965705/1.jpg

