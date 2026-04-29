새로운 가족 모빌리티 시대를 선도하다! 3-in-1 가족 차량인 체리 TIGGO V, 오토차이나 2026에서 데뷔

베이징, 2026년 4월 29일 /PRNewswire/ -- 4월 24일 제18회 오토차이나 2026(AutoChina2026)이 공식 개막했다. 체리(CHERY) 브랜드가 티고(TIGGO) 제품군 중 첫 번째 변형 가능한 다목적 가족용 SUV인 TIGGO V로 화려한 데뷔를 했다. 글로벌 다목적 차량 부문의 공백을 메우는 획기적인 모델로서, TIGGO V는 전 세계 가족 사용자들에게 더 유연하고 실용적인 모빌리티 솔루션을 제공한다.

체리 브랜드의 제프 장(Jeff ZHANG) 최고경영자는 브랜드의 모든 혁신이 가족을 위해(For Family) 라는 본래 열망에 뿌리를 두고 있다고 밝혔다. 이것은 슬로건이 아니라 신뢰할 수 있는 품질과 따뜻한 기술로 가족 여행을 보호하겠다는 약속이며, TIGGO V는 이 약속의 구체적인 실현이다. 모델명의 'V'는 다재다능함(Versatility), 가치(Value), 승리(Victory)라는 세 가지 핵심 의미를 담고 있으며, 이 한 대의 차량이 온 가족을 위한 모든 시나리오에 적응하고 가정의 부담을 덜어주며 가족이 더 나은 삶을 향해 나아가도록 동반한다는 것을 나타낸다.

Jeff ZHANG, CEO of CHERY Brand Unveils the Tiggo V (PRNewsfoto/Chery Automobile Co., Ltd.)

TIGGO V는 SUV, MPV, PUP의 세 가지 모드를 자유롭게 전환할 수 있다. SUV 모드에서 이 차량의 지상고는 220mm다. PHEV 버전의 도섭 깊이는 700mm이며, ICE 버전에서는 650mm다. APA(자동 주차 보조) 및 RPA(원격 주차 보조) 지능형 주차 기술과 결합하여 높은 통과성과 지능형 모빌리티의 균형을 맞춘다. MPV 모드에서는 2800mm의 휠베이스가 진정한 3열 7인승 레이아웃을 만든다. 42개의 수납공간과 N95를 갖춘 건강한 캐빈이 전방위적인 편안함을 보장한다. PUP 모드에서는 빠른 분리형 배리어가 적재 용량을 확장하고, 정품 팩토리 키트로 추가 개조 없이 야외 및 화물 시나리오에 적응할 수 있다.

체리의 6세대 체리 슈퍼 하이브리드(Chery Super Hybrid, CSH) 고효율 하이브리드 시스템으로 구동되는 TIGGO V는 강력한 파워와 낮은 연료 소비 간의 이상적인 균형을 달성하며, 높은 지상고의 섀시는 모든 도로 조건에 적응한다. '2030 천만 가족 편지 계획(2030 Ten-Million Family Letters Plan)' 이후 출시된 첫 번째 전방위 가족 지향 모델인 TIGGO V는 시나리오에 기반한 혁신을 통해 가족을 위해(For Family) 철학을 실천하여 체리가 글로벌 가족 모빌리티 시장에서 입지를 더 공고히 하도록 돕는다.

SOURCE Chery Automobile Co., Ltd.