Pour la famille, vers un avenir meilleur ! La nouvelle proposition de valeur de CHERY fait ses débuts mondiaux à AutoChina2026

BEIJING, 24 avril 2026 /PRNewswire/ -- Le 24 avril, lors du salon AutoChina2026, la célèbre exposition automobile qui attire l'attention de l'industrie mondiale, CHERY a officiellement lancé sa toute nouvelle proposition de valeur « For Family » (Pour la famille) à l'industrie automobile mondiale et aux consommateurs. Dans le même temps, elle a annoncé sa vision stratégique claire de servir 10 millions de familles dans le monde d'ici à 2030, achevant ainsi son évolution stratégique clé d'une « marque mondiale » renommée vers une « citoyenneté mondiale » responsable.

Jeff Zhang, CEO of the CHERY Brand, unveiled the brand’s new slogan, “For Family.”

Jeff ZHANG, PDG de la marque CHERY, a fait part de ses réflexions lors de l'événement et a déclaré : « our la famille n'est pas seulement un slogan ; c'est une promesse que nous sauvegardons la tranquillité d'esprit et la joie à chaque voyage, grâce à une qualité fiable et à une technologie réfléchie. » Cette déclaration sincère est devenue l'expression la plus chaleureuse et la plus touchante de la marque lors du salon de l'automobile de cette année, suscitant les éloges des visiteurs du site.

Après 23 ans d'efforts persistants et d'une culture approfondie sur le marché mondial de l'automobile, l'empreinte commerciale de CHERY a couvert plus de 120 pays et régions dans le monde, desservant plus de 4,5 millions de familles dans le monde avec des produits et des services de haute qualité. En moyenne, une famille dans le monde choisit nos produits toutes les minutes, ce qui témoigne de la confiance que les utilisateurs accordent à notre marque. Pour mieux servir ces familles, nous avons mis en place un réseau mondial complet, comprenant 8 centres de R&D, 36 bases de production, plus de 2 000 concessionnaires et plus de 1 800 centres de service, en appliquant la philosophie de développement local « Quelque part, pour quelque part, être quelque part », afin de parvenir à un bénéfice mutuel, une symbiose et une coprospérité avec les communautés locales.

La proposition « Pour la famille » reprend les trois égalités de la sécurité sans compromis. Maintenant pour tous, l'égalité spatiale et l'égalité technologique sont ses piliers, apportant des solutions de mobilité accessibles et de haute qualité aux familles du monde entier. La TIGGO V, qui a été présentée lors de ce salon de l'automobile, est exactement la concrétisation de cette proposition. Depuis le lancement officiel de la marque de service CHERY FAMILY CARE il y a un an jusqu'à la publication de la nouvelle proposition de valeur « For Family » aujourd'hui, CHERY, avec ses puissantes capacités de système complet, se dirige vers un nouvel avenir meilleur avec des centaines de millions de familles à travers le monde.

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