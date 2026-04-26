Pro rodinu, směrem k lepší budoucnosti! Nový hodnotový koncept CHERY má světovou premiéru na veletrhu AutoChina 2026

Chery Automobile Co., Ltd.

Apr 26, 2026, 23:41 ET

PEKING, 27. dubna 2026 /PRNewswire/ -- Dne 24. dubna na světově proslulém autosalonu AutoChina2026, který přitahuje pozornost globálního odvětví , společnost CHERY oficiálně představila globálnímu automobilovému průmyslu a spotřebitelů svůj zcela nový hodnotový koncept „For Family" (Pro rodinu´). Zároveň oznámila svou jasnou strategickou vizi sloužit do roku 2030 10 milionům rodin po celém světě, čímž završí svou klíčovou strategickou proměnu ze známé „globální značky" v odpovědného „globálního občana".

Jeff Zhang, CEO of the CHERY Brand, unveiled the brand’s new slogan, “For Family.”

Jeff ZHANG, generální ředitel značky CHERY, na akci uvedl: „For Family není jen slogan; je to slib, že díky spolehlivé kvalitě a důmyslným technologiím zajistíme klid a radost na každé cestě." Toto upřímné prohlášení se stalo jedním z nejpůsobivějších a nejvřelejších sdělení značky na letošním autosalonu a sklidilo chválu od přítomných návštěvníků.

Po 23 letech vytrvalého úsilí a intenzivního rozvoje na globálním automobilovém trhu pokrývá obchodní působnost společnosti CHERY více než 120 zemí a regionů celého světa a poskytuje vysoce kvalitní produkty a služby více než 4,5 milionu rodin po celém světě. V průměru si každou minutu jedna rodina na světě vybere naše produkty, což dokazuje důvěru, kterou uživatelé v naši značku vkládají. Abychom těmto rodinám mohli lépe sloužit, vybudovali jsme komplexní globální síť, která zahrnuje osm výzkumných a vývojových center, 36 výrobních závodů, více než 2 000 prodejců a přes 1 800 servisních center. Uplatňujeme filozofii lokalizovaného rozvoje „In somewhere, For somewhere, Be somewhere" s cílem dosáhnout vzájemného prospěchu, symbiózy a společné prosperity s místními komunitami.

Nabídka „For Family" staví na třech pilířích: nekompromisní bezpečnosti dostupné pro všechny, rovnosti v prostoru a rovnosti v technologiích, a přináší rodinám po celém světě vysoce kvalitní a dostupná řešení mobility. Model TIGGO V, který měl na tomto autosalonu premiéru, je konkrétním ztělesněním této koncepce. Od oficiálního uvedení servisní značky CHERY FAMILY CARE před rokem až po dnešní zveřejnění nového konceptu „For Family" se společnost CHERY díky svým komplexním schopnostem posouvá vstříc lepší budoucnosti společně se stovkami milionů rodin po celém světě.

Для семьи, к лучшему будущему! Новое ценностное предложение CHERY дебютирует на AutoChina2026

24 апреля на всемирно известной автомобильной выставке AutoChina2026, которая привлекает внимание мировой индустрии, CHERY официально представила...
Safety. For Family: TIGGO9 Completes Public Three-Vehicle Composite Crash Verification During the 2026 International Business Summit

