For Family赴美好！CHERY品牌全新價值主張北京車展全球發佈

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奇瑞

24 4月, 2026, 22:08 CST

北京2026年4月24日 /美通社/ -- 4月24日，2026北京國際車展上，CHERY品牌正式面向全球發佈「For Family」全新價值主張，同步公佈2030 年服務1000萬全球家庭的戰略願景，完成從「全球品牌」到「全球公民」的戰略升維。

CEO of CHERY Brand Jeff ZHANG表示，「我們的每一項創新，都只為一個初心——For Family，我們相信，車從來不止是交通工具，更是家的一部分。」這一宣言成為本屆車展極具溫度的品牌表達。

Jeff ZHANG, CEO of CHERY Brand 揭曉CHERY品牌全新品牌主張「For Famliy」 (PRNewsfoto/Chery Automobile Co., Ltd.)
Jeff ZHANG, CEO of CHERY Brand 揭曉CHERY品牌全新品牌主張「For Famliy」 (PRNewsfoto/Chery Automobile Co., Ltd.)

歷經23年深耕，CHERY品牌已覆蓋120餘個國家和地區、服務超450萬全球家庭，平均每分鐘就有一個家庭選擇我們，構建8大研發中心、36個生產基地、2000餘家經銷商、1800餘個服務中心的全域網絡，踐行「In somewhere, For somewhere, Be somewhere」本土化理念，與當地共生共榮。

「For Family」以安全、空間、科技三大平權為支柱，讓高品質出行惠及全球家庭。本次車展亮相的TIGGO V正是這一主張的落地，一年前，CHERY FAMILY CARE服務品牌正式亮相到如今發佈「For Family」全新價值主張，CHERY品牌正以全體系能力，與全球億萬家庭共赴美好新未來！

SOURCE 奇瑞

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