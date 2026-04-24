For Family赴美好！CHERY品牌全新價值主張北京車展全球發佈

歷經23年深耕，CHERY品牌已覆蓋120餘個國家和地區、服務超450萬全球家庭，平均每分鐘就有一個家庭選擇我們，構建8大研發中心、36個生產基地、2000餘家經銷商、1800餘個服務中心的全域網絡，踐行「In somewhere, For somewhere, Be somewhere」本土化理念，與當地共生共榮。

「For Family」以安全、空間、科技三大平權為支柱，讓高品質出行惠及全球家庭。本次車展亮相的TIGGO V正是這一主張的落地，一年前，CHERY FAMILY CARE服務品牌正式亮相到如今發佈「For Family」全新價值主張，CHERY品牌正以全體系能力，與全球億萬家庭共赴美好新未來！

SOURCE 奇瑞