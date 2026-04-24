"For Family" เพื่อมุ่งสู่อนาคตที่ดียิ่งขึ้น! ข้อเสนอคุณค่าใหม่ของ CHERY เปิดตัวสู่เวทีโลกที่งาน AutoChina2026

News provided by

Chery Automobile Co., Ltd.

25 Apr, 2026, 04:15 CST

ปักกิ่ง, 25 เมษายน 2569 /PRNewswire/ -- เมื่อวันที่ 24 เมษายน ภายในงาน AutoChina2026 ซึ่งเป็นมหกรรมยานยนต์ที่มีชื่อเสียงระดับสากลที่ภาคอุตสาหกรรมทั่วโลกต่างให้ความสนใจ CHERY ได้เปิดตัวข้อเสนอคุณค่าใหม่ล่าสุดภายใต้ชื่อ "For Family" อย่างเป็นทางการสู่อุตสาหกรรมยานยนต์และผู้บริโภคทั่วโลก พร้อมกันนั้น บริษัทยังได้ประกาศวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ที่ชัดเจนในการมุ่งให้บริการแก่ผู้คน 10 ล้านครอบครัวทั่วโลกภายในปี 2573 ซึ่งถือเป็นการยกระดับกลยุทธ์ครั้งสำคัญ จากการเป็น "แบรนด์ระดับโลก" (Global Brand) ที่มีชื่อเสียงไปสู่การเป็น "พลเมืองโลก" (Global Citizen) ที่มีความรับผิดชอบ

Jeff Zhang, CEO of the CHERY Brand, unveiled the brand’s new slogan, “For Family.” (PRNewsfoto/Chery Automobile Co., Ltd.)
Jeff ZHANG ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของแบรนด์ CHERY ได้แบ่งปันมุมมองของเขาในงานดังกล่าว โดยระบุว่า "For Family ไม่ใช่เพียงแค่สโลแกน แต่คือคำมั่นสัญญาว่าเราจะปกป้องเพื่อมอบความอุ่นใจและความสุขในทุกการเดินทาง ผ่านคุณภาพที่ไว้วางใจได้และเทคโนโลยีที่ใส่ใจในรายละเอียด" ถ้อยแถลงที่จริงใจนี้ได้กลายเป็นการสื่อสารภาพลักษณ์ของแบรนด์ที่อบอุ่นและน่าประทับใจที่สุดของงานแสดงรถยนต์ในปีนี้ อีกทั้งยังได้รับเสียงชื่นชมอย่างกว้างขวางจากผู้เข้าร่วม ณ สถานที่จัดงาน

ตลอดระยะเวลา 23 ปีแห่งความพยายามอย่างต่อเนื่องและการสั่งสมประสบการณ์เชิงลึกในตลาดยานยนต์ระดับโลก เครือข่ายธุรกิจของ CHERY ได้ขยายครอบคลุมมากกว่า 120 ประเทศและภูมิภาคทั่วโลก และมอบบริการแก่ผู้คนทั่วโลกมากกว่า 4.5 ล้านครอบครัวด้วยผลิตภัณฑ์และบริการคุณภาพสูง โดยเฉลี่ยแล้ว ในทุก ๆ หนึ่งนาที จะมีหนึ่งครอบครัวทั่วโลกเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา ซึ่งสะท้อนถึงความไว้วางใจที่ผู้ใช้มอบให้แก่แบรนด์ โดยเพื่อให้สามารถมอบบริการแก่ครอบครัวเหล่านี้ได้ดียิ่งขึ้น เราได้สร้างเครือข่ายระดับโลกที่ครอบคลุม ซึ่งประกอบด้วยศูนย์วิจัยและพัฒนา (R&D) 8 แห่ง ฐานการผลิต 36 แห่ง ตัวแทนจำหน่ายมากกว่า 2,000 แห่ง และศูนย์บริการมากกว่า 1,800 แห่ง โดยยึดถือแนวคิดการพัฒนาแบบท้องถิ่น "In somewhere, For somewhere, Be somewhere" เพื่อให้สามารถบรรลุประโยชน์ร่วมกัน การอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูล และความเจริญรุ่งเรืองร่วมกับชุมชนในท้องถิ่น

ทั้งนี้ ข้อเสนอ "For Family" ตั้งอยู่บนหลักความเท่าเทียมที่สำคัญ 3 ประการ ได้แก่ มาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดอย่างไม่ประนีประนอมที่ทุกคนเข้าถึงได้ (Uncompromising Safety, Now for Everyone) ความเท่าเทียมด้านพื้นที่ (Space Equality) และความเท่าเทียมด้านเทคโนโลยี (Technology Equality) เพื่อมอบโซลูชันการเดินทางที่มีคุณภาพสูงและเข้าถึงได้ให้แก่ครอบครัวทั่วโลก โดยรุ่น TIGGO V ที่เปิดตัวครั้งแรกภายในงานแสดงรถยนต์ครั้งนี้ ถือเป็นภาพสะท้อนเชิงรูปธรรมของแนวคิดดังกล่าว นับตั้งแต่การเปิดตัวแบรนด์บริการ CHERY FAMILY CARE อย่างเป็นทางการเมื่อหนึ่งปีก่อน จนถึงการเผยแพร่ข้อเสนอคุณค่าใหม่ "For Family" ในวันนี้ CHERY กำลังก้าวหน้าสู่อนาคตใหม่ที่ดียิ่งขึ้นเคียงข้างร่วมกับผู้คนหลายร้อยล้านครอบครัวทั่วโลก ด้วยศักยภาพที่แข็งแกร่งครอบคลุมทุกระบบแบบครบวงจร

SOURCE Chery Automobile Co., Ltd.

ความปลอดภัย เพื่อทุกคนในครอบครัว: TIGGO9 ผ่านบททดสอบสุดหิน จำลองการชนต่อเนื่อง 3 คันรวด ในงาน International Business Summit ประจำปี 2569

ในเดือนเมษายน 2569 ภายในงาน International Business Summit ประจำปี 2569 ทาง CHERY ได้เสร็จสิ้นการทดสอบสมรรถนะความปลอดภัยระดับสาธารณะ...
ผู้นำยุคใหม่แห่งการเดินทางของครอบครัว! CHERY TIGGO V รถครอบครัวแบบ 3-in-1 เปิดตัวครั้งแรกในงาน AutoChina2026

เมื่อวันที่ 24 เมษายน งาน AutoChina2026 ครั้งที่ 18 ได้เปิดฉากอย่างเป็นทางการ และแบรนด์ CHERY ได้เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ด้วยรถรุ่น TIGGO V ซึ่งเป็นรถ...
