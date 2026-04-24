„Dla rodziny, ku lepszej przyszłości!" - na targach AutoChina2026 CHERY prezentuje nową propozycję wartości dla klientów na całym świecie

PEKIN, 25 kwietnia 2026 r. /PRNewswire/ -- 24 kwietnia podczas targów AutoChina2026 - jednego z najbardziej prestiżowych wydarzeń motoryzacyjnych na świecie, przyciągającego uwagę całej branży - firma CHERY oficjalnie zaprezentowała globalnej branży motoryzacyjnej i konsumentom zupełnie nową propozycję wartości pod hasłem „Dla rodziny". Jednocześnie spółka ogłosiła jasną wizję strategiczną, zakładającą włączenie do grona klientów 10 milionów rodzin na całym świecie do 2030 roku, co oznacza istotną zmianę w jej rozwoju - od uznanej „globalnej marki" do odpowiedzialnego „globalnego obywatela".

Jeff Zhang, CEO of the CHERY Brand, unveiled the brand’s new slogan, “For Family.”

Jeff ZHANG, dyrektor generalny marki CHERY, podzielił się swoimi przemyśleniami podczas wydarzenia: „Dla rodziny to nie tylko slogan - to zobowiązanie, że dzięki niezawodnej jakości i przemyślanej technologii zapewniamy spokój i radość podczas każdej podróży". Ta szczera deklaracja stała się jednym z najbardziej ciepłych i poruszających elementów tegorocznych targów, zdobywając uznanie uczestników wydarzenia.

Po 23 latach konsekwentnego rozwoju i intensywnej obecności na globalnym rynku motoryzacyjnym działalność CHERY obejmuje już ponad 120 krajów i regionów na całym świecie, a firma dostarczyła wysokiej jakości produkty i usługi dla ponad 4,5 miliona rodzin. Średnio co minutę jedna rodzina na świecie decyduje się na produkty tej marki, co świadczy o zaufaniu użytkowników. Aby jeszcze lepiej realizować potrzeby klientów, firma stworzyła rozbudowaną globalną sieć obejmującą 8 centrów badawczo-rozwojowych, 36 zakładów produkcyjnych, przeszło 2000 dealerów i ponad 1800 centrów serwisowych. CHERY realizuje przy tym koncepcję rozwoju lokalnego „In somewhere, For somewhere, Be somewhere", dążąc do obopólnych korzyści, współistnienia i wspólnego rozwoju z lokalnymi społecznościami.

Propozycja „Dla rodziny" opiera się na trzech filarach: bezkompromisowym bezpieczeństwie dostępnym dla wszystkich, równości w zakresie przestrzeni i równości technologicznej. Jej celem jest dostarczanie wysokiej jakości dostępnych rozwiązań mobilności dla rodzin na całym świecie. Model TIGGO V, zaprezentowany po raz pierwszy podczas tych targów, stanowi bezpośrednie odzwierciedlenie tej koncepcji. Od uruchomienia rok temu marki usługowej CHERY FAMILY CARE po dzisiejszą prezentację nowej propozycji wartości „Dla rodziny", CHERY - dzięki swoim kompleksowym możliwościom - zmierza ku nowej, lepszej przyszłości wspólnie z setkami milionów rodzin na całym świecie.

