Für die Familie, für eine bessere Zukunft! CHERYs neues Wertangebot feiert auf der AutoChina2026 seine Weltpremiere

BEIJING, 24. April 2026 /PRNewswire/ -- Am 24. April stellte CHERY auf der AutoChina2026, der weltberühmten Automobilmesse, die die Aufmerksamkeit der globalen Industrie auf sich zieht, offiziell sein brandneues Wertversprechen „For Family" der globalen Automobilindustrie und den Verbrauchern vor. Gleichzeitig kündigte sie ihre klare strategische Vision an, bis zum Jahr 2030 10 Millionen Familien weltweit zu versorgen, und vollendete damit ihre wichtige strategische Weiterentwicklung von einer renommierten „Global Brand" zu einem verantwortungsvollen „Global Citizen".

Jeff Zhang, CEO of the CHERY Brand, unveiled the brand’s new slogan, “For Family.”

Jeff ZHANG, CEO der Marke CHERY, teilte seine Gedanken auf der Veranstaltung und erklärte: „For Family ist nicht nur ein Slogan; es ist ein Versprechen, dass wir den Seelenfrieden und die Freude auf jeder Reise durch vertrauenswürdige Qualität und durchdachte Technologie sichern." Diese aufrichtige Erklärung wurde zum warmherzigsten und berührendsten Ausdruck der Marke auf der diesjährigen Automobilausstellung und wurde von den Besuchern vor Ort gelobt.

Nach 23 Jahren hartnäckiger Bemühungen und intensiver Kultivierung des globalen Automobilmarktes hat sich CHERY auf mehr als 120 Länder und Regionen auf der ganzen Welt ausgedehnt und bedient mehr als 4,5 Millionen Familien weltweit mit hochwertigen Produkten und Dienstleistungen. Im Durchschnitt entscheidet sich jede Minute eine Familie auf der ganzen Welt für unsere Produkte, was das Vertrauen der Nutzer in unsere Marke zeigt. Um diese Familien besser bedienen zu können, haben wir ein umfassendes globales Netzwerk aufgebaut, zu dem 8 F&E-Zentren, 36 Produktionsstandorte, mehr als 2.000 Händler und über 1.800 Servicezentren gehören. Dabei verfolgen wir die lokalisierte Entwicklungsphilosophie „In somewhere, For somewhere, Be somewhere", um gegenseitigen Nutzen, Symbiose und gemeinsamen Wohlstand mit den lokalen Gemeinschaften zu erreichen.

Der Vorschlag „For Family" umfasst die drei Gleichheiten der kompromisslosen Sicherheit. „Now for Everyone", „Space Equality" und „Technology Equality" sind die Säulen des Programms, das Familien weltweit hochwertige, barrierefreie Mobilitätslösungen bietet. Der TIGGO V, der auf diesem Autosalon sein Debüt gab, ist genau die konkrete Umsetzung dieses Vorschlags. Von der offiziellen Einführung der Dienstleistungsmarke CHERY FAMILY CARE vor einem Jahr bis zur heutigen Veröffentlichung des neuen Wertversprechens „For Family" bewegt sich CHERY mit seinen leistungsstarken Vollsystem-Fähigkeiten gemeinsam mit Hunderten von Millionen Familien auf der ganzen Welt auf eine bessere neue Zukunft zu.

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