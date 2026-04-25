가족을 위해, 더 나은 미래를 향해! 체리의 새로운 가치 제안, 오토 차이나 2026에서 글로벌 데뷔

베이징 2026년 4월 25일 /PRNewswire/ -- 4월 24일, 전 세계 자동차 산업의 이목이 집중되는 세계적인 자동차 전시회 오토 차이나 2026(AutoChina2026)에서 체리(CHERY)가 글로벌 자동차 산업과 소비자를 대상으로 새로운 '가족을 위해(For Family)' 가치 제안을 공식 발표했다. 이와 동시에 체리는 2030년까지 전 세계 1000만 가구에 서비스를 제공하겠다는 명확한 전략적 비전을 제시하며, 저명한 '글로벌 브랜드(Global Brand)'에서 책임 있는 '글로벌 시민(Global Citizen)'으로 나아가는 핵심 전략 업그레이드를 완성했다.

체리 브랜드의 제프 장(Jeff ZHANG) 최고경영자(CEO)는 이번 생사에서 "'가족을 위해'는 단순한 슬로건이 아니라, 신뢰할 수 있는 품질과 세심한 기술을 통해 모든 여정에서 마음의 평화와 기쁨을 지키겠다는 우리의 약속"이라고 말했다. 이 진정성 있는 선언은 올해 모터쇼에서 가장 따뜻하고 감동적인 브랜드 메시지로 자리매김하며 현장 참석자들의 호평을 받았다.

Jeff Zhang, CEO of the CHERY Brand, unveiled the brand’s new slogan, “For Family.” (PRNewsfoto/Chery Automobile Co., Ltd.)

체리는 지난 23년간 글로벌 자동차 시장에서 지속적인 노력과 깊이 있는 사업 전개를 이어온 결과, 현재 전 세계 120개 이상의 국가 및 지역에 사업 기반을 구축했으며 고품질 제품과 서비스로 전 세계 약 450만 가구에 서비스를 제공하고 있다. 전 세계에서 평균 1분마다 한 가구가 체리 제품을 선택하고 있으며, 이는 브랜드에 대한 사용자들의 신뢰를 보여준다. 이러한 가족들에게 더 나은 서비스를 지원하기 위해 체리는 8개 연구개발(R&D) 센터, 36개 생산 기지, 2000개 이상의 딜러, 1800개 이상의 서비스 센터를 포함한 포괄적인 글로벌 네트워크를 구축했다. 또한 '현지에서, 현지를 위해, 현지의 일원으로(In somewhere, For somewhere, Be somewhere)' 현지화 발전 철학을 실천하며 지역 사회와 상호 이익, 공생, 공동 번영을 실현하고 있다.

'가족을 위해' 가치 제안은 모두를 위한 타협 없는 안전(Uncompromising Safety. Now for Everyone), 공간 평등(Space Equality), 기술 평등(Technology Equality)이라는 세 가지 평등을 핵심 축으로 삼아 전 세계 가구에 고품질의 접근 가능한 모빌리티 솔루션을 제공한다. 이번 모터쇼에서 처음으로 선보인 TIGGO V는 바로 이 제안을 구체적으로 구현한 모델이다. 1년 전 체리 패밀리 케어(CHERY FAMILY CARE) 서비스 브랜드가 공식 출범한 데 이어, 오늘 새로운 '가족을 위해' 가치 제안을 발표한 체리는 강력한 전체 시스템 역량을 바탕으로 전 세계 수억 명의 가족과 함께 더 나은 새로운 미래를 향해 나아가고 있다.

SOURCE Chery Automobile Co., Ltd.